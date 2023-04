Sei un fedele telespettatore di Rete 4, ma ti sei perso uno dei tanti appuntamenti informativi in prima serata? Bene, Sette giorni allora è il programma che fa per te. Elena Tambini, infatti, è alla guida di un programma che di fatto funge da grande raccoglitore di tutto il materiale prodotto in settimana dalle altre trasmissioni della rete (si attinge anche al daytime, con Diario del giorno, condotto da Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni).

Sette giorni non si limita però a riassumere la settimana televisiva e informativa di Rete 4. Vengono riproposti servizi e piccole inchieste condotte dalle trasmissioni della rete diretta da Sebastiano Lombardi, ma si cerca anche di offrire nuove riflessioni e dibattiti. Così si parte dalla vicenda dell’orsa JJ4, commentata con Alessandro Sallusti, che rimane anche per esprimere le proprio opinioni circa la pubblicazione della vignetta del Fatto Quotidiano.

A lui si aggiunge nel secondo blocco Maria Elena Boschi, che commenterà poi con Piero Sansonetti anche la gestione del numero crescente di sbarchi in Italia, così come la rottura tra Italia Viva e Azione. L’ultimo blocco di trasmissione è invece dedicato alla cronaca nera e dunque alla possibile riapertura del caso di Rosa e Olindo, affrontato con le due visioni contrapposte di Sansonetti e Klaus Davi.

In poco più di un’ora e cinquanta minuti di programma, si ricostruisce così la programmazione televisiva di una settimana. È la dimostrazione che una rete come Rete 4, sempre più imperniata sull’attualità e quindi sui talk, finisca sempre per occuparsi degli stessi argomenti, con posizioni neanche poi così differenti fra loro. A Sette giorni spetta, quindi, il compito di mettere insieme tutto questo materiale e di tirarne fuori una summa, che riproponga ancora una volta il linguaggio del talk, al quale evidentemente non si può rinunciare neanche di sabato sera.