Prime Video, tutte le nuove serie in uscita a Marzo 2024

A Marzo 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video a Marzo 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Prime Video a Marzo 2024

A Marzo su Prime Video arrivano alcune novità capaci di spaziare tra i generi e i gusti del pubblico. Ma l’elenco è abbastanza rapido considerando che sono soltanto 3 le serie tv in arrivo, cui si aggiungono i titoli del settore anime come Naruto e Dragonball che piacciono molto al pubblico italiano visto che le troviamo spesso nella Top Ten presente sulla piattaforma.

1 marzo – Naruto: Shippuden s.5

s.5 4 marzo – Antonia s.1

s.1 9 marzo – Dragon Ball Z s.4

s.4 14 marzo – Invincible s.2 (seconda metà di stagione)

s.2 (seconda metà di stagione) 28 marzo – The Baxters s.1

s.1 29 marzo – Fairy Tail s.9

Antonia – prima stagione (4 marzo)

Serie originale italiana, Antonia è un dramedy creato e interpretato da Chiara Martegiani, compagna di Valerio Mastandrea che è presente anche nel cast. Al centro c’è una donna che quando compie 33 anni scopre che quei suoi dolori erano colpa dell’endometriosi. La malattia la aiuterà a conoscersi meglio e smettere di scappare.

Invincible – seconda stagione, seconda parte (14 marzo)

Torna con le nuove puntate della seconda stagione, la serie animata Invincible basata sul fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Al centro della storia c’è il diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età, tranne per il fatto che il padre è (o forse era) il supereroe più forte del pianeta. Mark prova a ricostruire la sua vita in questa nuova stagione, combattendo quella che è la sua paura più grande: diventare il padre senza nemmeno saperlo.

The Baxters – prima stagione (28 marzo)

La serie The Baxters è basata sul romanzo di Karen Kingsbury. Racconta la storia della famiglia formata da Elizabeth e John Baxter (Roma Downey e Ted McGinley) e i loro cinque figli adulti. Al centro della prima stagione c’è la figlia Kari (Ali Cobrin) che scopre che il marito professore Tim (Brandon Hirsch) ha una relazione con una studentessa. Kari dovrà fare affidamento sulla fede e sulla famiglia per affrontare la situazione e capire se il suo matrimonio può essere salvato. La serie è un’acquisizione di Prime Video che non l’ha prodotta direttamente. LightWorkers Media, Will Packer Media e Haven Entertainment. sono i produttori con Downey e McGinley; Jessie Rosen è showrunner della prima stagione.

Non solo serie tv su Prime Video a Marzo 2024

Il 7 marzo arriva l’episodio finale di Lol Talent Show e scopriremo così chi sarà il decimo concorrente della nuova stagione di Lol che è in partenza sempre su Prime Video il 1° aprile. A Marzo su Prime Video è anche tempo di verdetti definitivi per le squadre impegnate in Champions League con Real Madrid – Lipsia il 6 marzo e Atletico Madrid – Inter il 13.

Sul fronte cinematografico il 7 marzo arriva Ricky Stannicky – L’amico immaginario, con Zac Efron e John Cena. Quando tre migliori amici d’infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l’immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent’anni dopo Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod (John Cena) per dargli vita. Il 21 marzo Jake Gyllenhaal è il protagonista di Road House nuova adrenalinica versione del film cult anni ’80, in cui un ex combattente UFC accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.