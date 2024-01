Prime Video, tutte le nuove serie in uscita a febbraio 2024

A Febbraio 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video a Febbraio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Prime Video a febbraio 2024

Il mese di febbraio su Prime Video non è particolarmente ricco di nuovi titoli. La novità più interessante è Mr & Mrs Smith di e con Donald Glover rilasciata il 2 febbraio. Prosegue il venerdì la miniserie Expats con Nicole Kidman che terminerà il 23 febbraio.

2 febbraio – Mr & Mrs Smith s.1

s.1 14 febbraio – The Game of Keys (Spagna) s.3

(Spagna) s.3 23 febbraio – The Second Best Hospital in the Galaxy s.1

s.1 29 febbraio – La regina rossa s.1 (Spagna)

Mr & Mrs Smith – prima stagione (2 febbraio)

Rilettura del film omonimo del 2005 con Angelina Jolie e Brad Pitt. Creato da Donald Glover e Francesca Sloane, che avevano già lavorato insieme ad Atlanta, inizialmente Mr & Mrs Smith doveva prevedere la presenza di Phoebe Waller Bridge sia in fase di scrittura che come attrice, che ha poi lasciato il progetto. John e Jane Smith sono due sconosciuti che lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio. Vivranno a Manhattan e avranno nuove identità ma dovranno fingere di essere sposati mentre compiono missioni sotto copertura. Sarà più rischioso il matrimonio o l’attività di spia?

The Game of Keys – terza stagione (14 febbraio)

Terza stagione per la serie spagnola The Game of Keys. Dopo il matrimonio il gruppo di protagonisti fa i conti con le decisioni prese in passato. Alcuni lasciano ma altri personaggi arrivano cambiando le vite degli altri. Una domanda aleggia però: il gioco continuerà?

The Second Best Hospital in the Galaxy – prima stagione (23 febbraio)

Una serie d’animazione creata da Cirocco Dunlap, prodotta da Maya Rudolph e Natasha Lyonne (entrambe anche tra i doppiatori). Al centro gli alieni Sleech e Klak entrambi famosi chirurghi intergalattici che affrontano diversi casi spesso travolgenti e sorprendenti.

La Regina Rossa – prima stagione (29 febbraio)

La serie La Regina Rossa è l’adattamento televisivo in sette episodi del primo libro della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado, inquietante thriller ambientato a Madrid. Antonia Scott ha un QI di 242, intelligenza che l’ha resa la Regian Rossa di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto. Ma quando viene ucciso il figlio di un potente imprenditore e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, la Regina Rossa si rimette in moto e Mentor chiama Jon Gutierrez per riattivare Antonia.

Non solo serie tv su Prime Video a febbraio 2024

Nel corso del mese di febbraio su Prime Video arriva il film italiano Pensati Sexy (dal 12) con Diana Del Bufalo, Valentina Nappi e Raoul Bova diretto da Michela Andreozzi con al centro una ragazza che riceve un angelo custode per diventare “sexy”. Il 16 febbraio Jennifer Lopez è la protagonista di This si Me…Now – A Love story un film documentario in occasione dell’uscita del nuovo album dell’artista. Il 19 febbraio ci sarà la docuserie Giannis: The Marvelous Journey ritratto intimo di una superstar mondiale, uno degli interpreti predominanti dell’NBA, due volte MVP della lega, che ha condotto i Milwaukee Bucks in campionato nel 2021.