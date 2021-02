Netflix ha ordinato una nuova serie tv che sicuramente farà balzare sulla sedia tutti gli appassionati: Wednesday – Mercoledì una serie tv diretta da Tim Burton e incentrata sul personaggio della Famiglia Addams interpretata in passato anche da una giovane Christina Ricci.

Solo immaginare Tim Burton alle prese con una serie tv sarebbe stata una notizia entusiasmante anche senza sapere l’argomento che avrebbe trattato. Aggiungerci l’universo legato alla Famiglia Addams non può far altro che rendere tutto affascinante.

Wednesday sarà composta da 8 episodi scritti da Al Gough e Miles Millar esperti del mondo della serialità visto che arrivano da Smallville. Tim Burton si occuperà di quello che è il suo campo: la regia. Al centro della storia c’è Mercoledì Addams, studentessa della Nevermore Academy. La serie sarà quindi un teen drama infuso di elementi soprannaturali e misteriosi. Seguiremo le vicende della protagonista mentre scopre le proprie abilità psichiche, costretta ad affrontare una serie di omicidi che stanno terrorizzando la città e al tempo stesso alle prese con un mistero che circonda da 25 anni la sua famiglia. E in tutto questo ovviamente è un’adolescente con amori, relazioni e amicizie da sostenere.

Wednesday quindi si pone l’obiettivo di portare lo stile e lo spirito del mondo di Tim Burton il genere che Netflix naviga al meglio come quello del teen drama e del coming-of-age, quelle storie che racconta la crescita e la scoperta di se dei protagonisti.

Dallo scorso ottobre circolava l’ipotesi di una serie tv live action della famiglia Addams con il coinvolgimento di Tim Burton e l’interesse di diversi network e piattaforme di streaming. MGM, che ha in mano i diritti del mondo Addams, produrrà la serie che sarà la prima esperienza per Tim Burton nel mondo della serialità e il suo debutto alla regia per una serie tv.

Teddy Biaselli direttore delle produzioni originali Netflix ha sottolineato come la presentazione di Al Gough e Miles Millar “ci ha subito colpito diretti al cuore” a questo poi si è aggiunto l’interesse del “visionario regista e fan della famiglia Addams Tim Burton” esperto nel raccontare storie di outsiders e quindi ideale per Wednesday.

Adesso bisognerà trovare la giusta attrice per interpretare il personaggio prima di poter vedere gli episodi prossimamente su Netflix.