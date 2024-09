Netflix, tutte le nuove serie in uscita a Ottobre 2024

A ottobre 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di ottobre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a ottobre 2024

Il mese di ottobre 2024 su Netflix è un altro mese particolarmente ricco dal punto di vista delle nostre amate serie tv. Ormai sembra quasi ridondante dirlo ma complice il rilascio in modalità binge watching e la necessità di riempire tutte le settimane, ogni mese è carico di serie tv che abbracciano tutti i generi. A ottobre 2024 si va dalle italiane Inganno e La legge di Lidia Poët, fino alle nuove stagioni di Outer Banks, The Diplomat e Avvocato di difesa.

3 ottobre – Heartsopper s.3 (UK)

s.3 (UK) 9 ottobre – Inganno, miniserie (Italia)

Il segreto del fiume s.1 (Messico)

miniserie (Italia) s.1 (Messico) 10 ottobre – Outer Banks s.4A

s.4A 17 ottobre – Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer s.3

s.3 24 ottobre – Beauty in Black s.1

Territory s.1 (Australia)

s.1 s.1 (Australia) 25 ottobre – Ultima notte a Tremor, miniserie (Spagna)

Hellbound s.2 (Corea del Sud)

miniserie (Spagna) s.2 (Corea del Sud) 30 ottobre – La legge di Lidia Poët s.2 (Italia)

31 ottobre – The Diplomat s.2

Inspira, Espira, uccidi, miniserie (Germania)

Le serie tv Netflix da non perdere a ottobre 2024

Nella scelta delle serie tv consigliate a ottobre su Netflix siamo andati sul sicuro, optando per seconde o terze stagioni (Avvocato di Difesa, The Diplomat, Heartstopper), volti noti (Anna Torv di Territory, Monica Guerritore di Inganno). Ma ci sono alcune serie tv che meritano attenzione e destano curiosità come la miniserie tedesca Inspira, Espira Uccidi tratta da un romanzo e con al centro un killer che segue un corso di mindfulness; la spagnola Ultima notte a tremor, anche questa tratta da un romanzo, un thriller ambientato durante un ritiro artistico.

Hearstopper – terza stagione (3 ottobre)

Torna la serie inglese Heartstopper tratta dall’omonima serie di graphic novel britanniche con al centro la storia d’amore adolescenziale tra Nick e Charlie, due personaggi che hanno reso i loro interpreti Kit Connor e Joe Locke delle star internazionali. Nella terza stagione Charlie vorrebbe dichiararsi a Nick che ha a sua volta, una cosa importante da dirgli. Finite le vacanze estive i due amici si rendono conto che l’anno scolastico porterà nuove sfide.

Inganno – miniserie (9 ottobre)

Inganno, disponibile il 9 ottobre, è una miniserie italiana prodotta da Cattleya e diretta da Pappi Corsicato con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti protagonisti. Adattamento dell’inglese Gold Digger racconta la storia di una ricca signora, proprietaria di un albergo in Costiera Amalfitana che si innamora di un uomo, Elia, che ha l’età del suo figlio maggiore. Naturalmente i figli pensano che sia a caccia dell’eredità della madre e faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla loro relazione.

Avvocato di difesa – terza stagione (17 ottobre)

Torna l’avvocato Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) nella terza stagione di The Lincoln Lawyer – Avvocato di difesa, adattamento del romanzo Il dio della colpa di Michael Connelly che è anche il quinto della saga di Haller. Questa stagione si apre con un flashback sul passato di Haller e al centro ci sarà la ricerca della verità sulla morte di un’ex cliente di Haller.

Territory – prima stagione (24 ottobre)

Anna Torv e Michael Dorman sono i protagonisti di un dramma australiano, Territory che racconta un duro conflitto territoriale. Al centro gli scontri all’interno della famiglia Lawson per l’eredità della terra di famiglia, i loro nemici si faranno sentire per sferrare il colpo di grazia e prendere i loro terreni.

Hellbound – seconda stagione (25 ottobre)

Torna il sorprendente thriller-horror della Corea del Sud Hellbound, ambientato in una realtà in cui una spettrale figura annuncia il giorno e l’ora della morte alle persone e in quel preciso istante tre figure spettrali arrivano per porre fine alla vita. Nella seconda stagione il caos sulla terra peggiora, la chiesa della Nuova Verità fatica a mantenere il potere senza il presidente Jung Jinsu, mentre cresce l’influenza del culto della Punta di Freccia. Quando Park Jungjia e Jung Jinsu misteriosamente resuscitano tutto precipita, è l’inizio della salvezza o un nuovo inferno?

La legge di Lidia Poët – seconda stagione (30 ottobre)

Seconda stagione per La legge di Lidia Poët la serie tv con Matilda De Angelis nei panni di quella che diventerà la prima donna avvocato in Italia. In questi nuovi episodi Lidia ha chiuso completamente con l’amore, tanto più con Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. I due si dovranno ritrovare per un caso. Arriva un nuovo procuratore del Re, Forneau che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali.

The Diplomat – seconda stagione (31 ottobre)

Seconda stagione per The Diplomat la serie tv con Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice americana a Londra Kate Wyler. Dopo l’esplosione che ha chiuso la stagione, Hal è sopravvissuto (Netflix lo ha svelato nel trailer e nelle foto ufficiali quindi non è uno spoiler) e Kate si ritroverà a dover fare i conti con la consapevolezza che ad attaccare la nave da guerra britannica sono stati gli stessi inglesi.

Netflix a ottobre 2024 oltre la fiction

Il 2 ottobre debutta il dating show L’amore è cieco arrivato alla settima stagione con i primi 6 episodi, ulteriori 3 arriveranno il 9, poi altri 2 il 16 e il finale il 23 ottobre. Lo stesso giorno arriva anche una nuova stagione di Chef’s Table con al centro Noodles e spaghetti. Dopo il successo di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez arriva un documentario dedicato al caso dei fratelli Menendez il 7 ottobre. Il 9 ottobre arriva la docu-serie in 10 episodi Starting 5: il quintetto iniziale dedicata al mondo dell’NBA. Quinta stagione per la docuserie I Am a killer in arrivo il 16 ottobre