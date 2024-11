Netflix, tutte le nuove serie in uscita a dicembre 2024

A dicembre 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di dicembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a dicembre 2024

Tante novità anche a dicembre 2024 su Netflix. Il regalo di Natale per gli abbonati è l’arrivo della seconda stagione di Squid Game la cui prima stagione resta, ancora oggi, la serie tv più vista in assoluto sulla piattaforma. I nuovi episodi arriveranno il 26 dicembre e Netflix ha già annunciato il rinnovo per una terza e ultima stagione. Grande interesse internazionale anche per l’adattamento del romanzo di Gabriel Garcia Marquez Cent’anni di Solitudine in arrivo l’11 dicembre e per la nuova stagione di Virgin River che fa sempre battere i cuori degli abbonati. Ad arricchire il catalogo il 15 dicembre arrivano le sei stagioni di Parenthood.

4 mercoledì – Tomorrow and I , miniserie giapponese

, miniserie giapponese 5 giovedì – Black Doves s.1

s.1 6 venerdì – Echoes of the Past s.1 (egiziana)

s.1 (egiziana) 11 mercoledì – Cent’anni di solitudine s.1 (colombiana)

s.1 (colombiana) 12 giovedì – No Good Deed s.1

La Palma , miniserie (norvegese)

s.1 , miniserie (norvegese) 13 venerdì – Siviglia 1992, miniserie (spagnola)

miniserie (spagnola) 15 domenica – Parenthood s.1-6

s.1-6 18 mercoledì – El Ninero s.2 (messicana)

s.2 (messicana) 19 giovedì – Virgin River s.6

s.6 26 giovedì – Squid Game s.2

Le serie tv Netflix da non perdere a dicembre 2024

Black Doves – prima stagione – 5 dicembre

Thriller inglese con Keira Knightley nei panni di una spia dell’organizzazione Black Doves che da 10 anni lavora sotto copertura come moglie e madre amorevole di un politico. Nella Londra del periodo natalizio finisce coinvolta in un caso complicato quando il suo amante segreto viene assassinato. Sam (Ben Whishaw) viene chiamato dal suo capo Reed (Sarah Lancashire) per proteggere Helen e scoprire chi ha ucciso Jason. La serie è già stata rinnovata.

Cent’anni di solitudine – prima stagione – 11 dicembre

Il romanzo del 1967 Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, prende vita in questo adattamento colombiano. Al centro la storia dei cugini José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán che si sposano sfidando l’avversione dei parenti e fondano una città utopica chiamata Macondo. Le diverse generazioni dei Buendia saranno tormentate da follia, amori impossibili e da una maledizione che li condanna a cent’anni di solitudine.

No good deed – prima stagione – 12 dicembre

Commedia di Liz Feldman con Ray Romano e Lisa Kudrow nei panni di una coppia che ha deciso di vendere la loro villa di stile coloniale spagnolo anni ’20 in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles. Molte famiglie la vogliono acquistare pensando che possa diventare la casa dei loro sogni e risolvere i loro problemi. Ma come Lydia e Paul sanno bene, anche la casa dei sogno può trasformarsi in un incubo. No good deed il 12 dicembre su Netflix.

Squid game – seconda stagione – 26 dicembre

Non ha bisogno di presentazioni la seconda stagione di Squid Game. La serie diventata cult torna con nuovi episodi che riportano il giocatore 456 all’interno del gioco più spietato e mortale che esista. Il suo obiettivo non è vincere ancora ma distruggere dall’interno il gioco.

Netflix a dicembre 2024 non solo serie tv

Oltre alle serie tv nel corso del mese di dicembre arrivano diversi film tra cui Il treno dei bambini di Cristina Comencini, Storia di Maria e il cartoon That Christmas. Ma anche tanti documentari e programmi come la nuova stagione di Queer Eye disponibile dall’11 dicembre. Per la prima volta a Natale Netflix trasmetterà in diretta due incontri di NFL (il football americano) Chiefs vs Steelers e Raven vs Texas.

Tra i documentari il 4 dicembre arriva la miniserie Churchill in guerra, l’11 dicembre ci sarà la miniserie The Kings of Tupelo: Una saga criminale e il 17 Aaron Rodgers: L’enigma del football americano. Il 31 dicembre arrivano due documentari dedicati ad Avicii.