Quali serie tv vedremo ad Agosto su Netflix? sarà un mese ricco di novità in arrivo da tutto il mondo, come sempre capita con la piattaforma di streaming. Molto atteso l’appuntamento con la nuova avventura seriale di Sandra Oh che dopo gli anni con il camice in Grey’s Anatomy e quelli da agente speciale in Killing Eve, dal 20 agosto sarà su Netflix con The Chair – La direttrice, in cui sarà la prima direttrice donna e non bianca del dipartimento di inglese di una prestigiosa università. Sarà in grado di lasciare la sua impronta?

Interessante aggiunta in catalogo il 17 agosto quando sarà l’occasione per rivedere Mr. Robot con tutte le quattro stagioni inserite in catalogo. Rami Malek interpreta Elliot un giovane hacker che si ritrova nel mezzo di un complotto per rovesciare l’equilibrio del mondo, guidato da una misteriosa figura come Mr. Robot. Il 31 agosto arriva su Netflix anche la quarta e ultima stagione di Good Girls dramedy con Christina Hendriks, Retta e Mae Whitman nei panni di tre donne alle prese con le difficoltà economiche familiari che tentano di superare con metodi decisamente poco legali finendo nel mirino di un pericoloso gruppo criminale.

Il calendario delle serie tv su Netflix ad Agosto

4 – Control Z s.2

Parte un nuovo semestre nella scuola Nazionale e Luis sembra esser stato dimenticato da tutti almeno finchè qualcuno non prende il controllo dei suoi social e minaccia di vendicarsi

Navarasa s.1

serie originale indiana antologica in 9 episodi

serie coreana in cui un ragazzo si trasferisce in campagna per seguire il padre che deve allenare una squadra locale di Badminton

serie originale coreana con una manager di un hotel che cerca di capire il rapporto con la sua ex, tutto si complica quando entra in scena anche il proprietario dell’hotel

produzione originale giordana, al centro la storia di una ragazza emarginata che deciderà di vendicarsi

serie spagnola

Svaniti nel nulla (miniserie)

Un nuovo romanzo giallo di Harlan Coben diventa questa volta una minisere francese; al centro un ragazzo che dieci anni dopo la morte del fratello e del suo primo amore, vede sparire anche la sua nuova fiamma

Il suo regno s.1

serie argentina in cui un leader religioso diventa il principale candidato alla presidenza dopo che il suo rivale muore

Al nuovo gusto di ciliegia (miniserie)

Lisa Nova è un’aspirante regista nella Los Angeles anni ’90 che inizierà un viaggio per vendicarsi incappando però nel mondo soprannaturale

La serie tv completa dell’hacker più famoso della tv con Remi Malek

Max Laughlin è un poliziotto americano nella Berlino del 1946 per cercare di aiutare a creare il nuovo corpo di polizia

Sandra Oh è la nuova direttrice prima donna non bianca del dipartimento di inglese di una prestigiosa università

Separati Insieme s.1

originale messicano, un dramedy sulla vita di una coppia separata ma che per il bene dei figli resta insieme

serie australiana con una collezione di storie che mostrerà come gli impulsi incontrollati delle persone sono in realtà controllati sui social

Post Mortem – Nessuno muore a Skarnes s.1

serie norvegese in cui Live, dichiarata morta, si risvegli assetata di sangue

Open Your Eyes s.1

serie polacca in cui Julka viene ricoverata in un centro per il recupero della memoria dopo aver perso la famiglia e inizierà a fare strani sogni fin troppo realistici

Arriva l’ultima stagione della serie tv NBC con al centro un gruppo di casalinghe coinvolte con una banda criminale tra truffe e soldi contraffatti.

Oltre le serie tv, documentari, reality, true crime in arrivo ad agosto: