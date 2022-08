Il mese di Settembre 2022 di Disney+ è caratterizzato dalla presenza del Disney+ Day che si svolgerà giovedì 8 settembre. Una giornata, inserita nella serie di eventi Disney D23, con presentazioni, anticipazioni e con tanti titoli rilasciati per gli utenti della piattaforma in tutto il mondo. Lo scorso anno ci fu anche un’offerta scontata per abbonarsi alla piattaforma, chissà se si ripeterà. Arriveranno in streaming film come Thor: Love & Thunder e uno speciale su Obi-Wan Kenobi dal titolo il Ritorno di uno Jedi. Ma vediamo in dettaglio le uscite di Settembre su Disney+.

Disney+ Settembre 2022 le nuove serie tv in streaming

8 Settembre Disney+ Day

Mike, miniserie (primi 4 su 8 episodi)

Fortemente contestata da Mike Tyson, arriva la miniserie in 8 episodi che racconta la controversa vita e carriera del famoso pugile. Al centro anche questioni legate alla razza, alla classe, alla fama e al potere dei media. Tanti temi e non solo la boxe.

Pistol (tutti i 6 episodi)

Miniserie scritta da Craig Pearce, prodotta da Danny Boyle per FX Productions. Ispirata al libro di memorie uscito nel 2017 scritto da Steve Jones Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, la serie racconta la rivoluzione rock dei Sex Pistols. La miniserie si concentra su tre degli anni più epici e caotici nella storia della musica. La storia di una band composta da ragazzi proletari, imprevedibili, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo.

Wedding Season s.1 (tutti gli episodi)

Una serie inglese, con al centro Stefan, figlio di un ricco magnate immobiliare, un ragazzo romantico che incontra la carismatica Katie. I due avranno una travolgente relazione almeno finchè Katie non viene sospettata di un crimine. Riusciranno a sfuggire alla polizia e alla criminalità provando la loro innocenza?

Tierra Incognita s.1 (tutti gli episodi)

Serie sudamericana che racconta la storia di Eric Dalaras cresciuto insieme alla sorella Uma, dai nonni materni dopo la misteriosa scomparsa dei genitori avvenuta 8 anni prima. Eric decide di andare nel parco a tema horror Tierra Incognita dove sono scomparsi i genitori in cerca di risposte e troverà un mondo sconvolgente.

21 Settembre

Andor s.1 (primi 3 episodi poi settimanali)

Originale Star Wars è la serie prequel di Rogue One e racconta il viaggio di Cassian Andor (Diego Luna) deciso a scoprire come fare la differenza nell’Universo.

28 Settembre

The Old Man s.1 (ep. settimanali)

basata sul romanzo di Thomas Perry racconta la storia di Dan Chase un uomo che vive isolato dopo esser scappato dalla CIA anni prima. Quando un sicario cerca di ucciderlo capisce che per salvarsi deve fare i conti con il proprio passato.

American Dad s.17

Disney+ Settembre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nell’ultimo periodo Disney+ sta rilasciando sempre più titoli con tutti gli episodi disponibili. Questo cambiamento riguarda per lo più prodotti non Disney+ Original ma che arrivano da FX o HULU negli USA. Infatti a terminare nel corso del prossimo mese termina la terza stagione di High School Musical: The Musical – La serie, nello specifico il 14 settembre. Per tutto il mese il giovedì prosegue She-Hulk: Attorney at Law che terminerà poi a ottobre.

Disney+ Agosto 2022 altro intrattenimento

Le proposte Disney+ in streaming a settembre non si limitano alle serie tv di fiction ma prevedono l’arrivo di tanti altri prodotti dai film ai documentari, ai reality. Anche se non rientra nei nostri canoni, è impossibile non segnalare l’arrivo l’8 settembre del film live action di Pinocchio con Tom Hanks nei panni di Geppetto, mentre il 30 settembre ci sarà l’atteso ritorno di Hocus Pocus.

In occasione del Disney+ Day l’8 settembre arriva Growning Up una docu-serie creata da Brie Larson e Culture.House che racconta sfide, trionfi e difficoltà dell’adolescenza attraverso 10 storie di crescita. Lo stesso giorno arriva Avventure estreme con Bertie Gregory, la serie National Geographic con il giovane esploratore 29enne volto di una nuova generazione di avventurieri. La serie rompe gli schemi del tradizionale programma di storia naturale raccontando storie straordinarie di animali reali e portando gli spettatori con sé in ogni momento dell’azione.

Sempre l’8 settembre per i più piccoli arrivano i 9 episodi di Cars on the Road, serie animata tratta dal film Cars con Saetta McQueen e Cricchetto in viaggio per incontrare la sorella di Cricchetto. Lisa Simpson è la protagonista di Welcome to the Club nuovo corto disponibile l’8 settembre in cui Lisa vorrebbe diventare principessa ma capisce che anche essere cattiva potrebbe essere divertente. Dopo la serie, l’8 settembre, arriva il dietro le quinte di Obi-Wan Kenobi: Il ritorno di uno Jedi. Arriva anche l’episodio di Assembled, la serie che svela i dietro le quinte dei film e delle serie Marvel, dedicato a Thor: Love and Thunder.

Il 22 settembre con episodi settimanali debutta la seconda stagione di The Kardashans il reality che segue la vita della famosa famiglia. Tra i titoli di National Geographic il 21 settembre arriva Super/Natural prodotta da James Cameron e narrata in originale da Benedict Cumberbatch e dal 26 America the Beautiful.