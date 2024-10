Disney+, tutte le nuove serie in uscita a ottobre 2024

A ottobre 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a ottobre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a ottobre 2024

Il mese di ottobre 2024 su Disney+ vedrà arrivare alla conclusione la quarta stagione di Only Murders in the Building e la serie Marvel, spinoff di Wandavision Agatha All Along che terminerà proprio il giorno di Halloween. Il 25 ottobre è il giorno di Avetrana. Qui non è Hollywood miniserie in 4 puntate che sarà presentata alla Festa del cinema di Roma, dove sarà anche Maquina: il pugile con i suoi due protagonisti Diego Luna e Gael García Bernal.

2 ottobre – Gli ultimi giorni dello Space Age s.1 (australiana)

s.1 (australiana) 7 ottobre – Solar Opposites s.5 (episodio speciale di Halloween)

s.5 (episodio speciale di Halloween) 9 ottobre – Maquina: il pugile , miniserie

, miniserie 16 ottobre – Nemesis s.1 (olandese)

s.1 (olandese) 18 ottobre – Rivals s.1

s.1 25 ottobre – Avetrana. Qui non è Hollywood , miniserie

, miniserie 29 ottobre – Only Murders in the Building s.4 finale di stagione

s.4 finale di stagione 30 ottobre – I maghi di Waverly: ritorno a Waverly Place s.1 (4 episodi)

Reasonable Doubt s.2 (tutti gli episodi)

s.1 (4 episodi) s.2 (tutti gli episodi) 31 ottobre – Agatha All Along, miniserie finale

Le Serie tv su Disney+ a Ottobre 2024: i consigli

Mancano i titoli più attesi di Disney+ come le serie tv iniziate negli USA come Doctor Odyssey (che in alcuni paesi come Francia e Regno Unito è stata annunciata per il 24 ottobre) o Grey’s Anatomy (che negli anni passati era sempre arrivata un mese dopo il debutto USA, chissà che non ci siano sorprese), ma non di certo le serie tv interessanti da vedere. Oltre alle tre che spaziano tra generi diversi come Maquina, Rivals e Avetrana – Qui non è Hollywood, a ottobre sono in arrivo anche il revival dei Maghi di Waverly (per tutti gli amanti della nostalgia), il thriller olandese Nemesis con al centro una cospirazione nel mondo della finanza e l’australiana Gli ultimi giorni dello space Age.

Maquina: il pugile – miniserie (9 ottobre)

Il 9 ottobre su Disney+ arriva Maquina: il pugile, una serie tv prodotta da Searchlight. Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) si trova a un punto morto della sua carriera da pugile, ci pensa il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) ad aiutarlo a tornare in vetta. Mentre lotta per la rimonta, Esteban deve infatti destreggiarsi tra i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l’ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che si trova in rotta di collisione con il lato oscuro del mondo della boxe.

Rivals – prima stagione (18 ottobre)

Ambientata nell’Inghilterra del 1986, Rivals è l’adattamento del secondo libro della raccolta Rutshire Chronicles di Jilly Cooper. Il noto libertino Rupert Campbell-Black, noto libertino e fantino da ostacoli, prima di abbandonare la carriera politica, decide di unire le forze con il suo vicino di casa Declan O’Hara per rovesciare lo spregiudicato magnate della tv locale Lord Tony Baddingham. I loro piani vengono stravolti dalla storia d’amore tra Rupert e la figlia di Declan, Taggie; ma anche da un triangolo tra Rupert, Tony e il suo braccio destro la produttrice americana Cameron Cock. A complicare il tutto anche il burrascoso rapporto tra Declan e la moglie.

Avetrana. Qui non è Hollywood – miniserie (25 ottobre)

Annunciata nel 2022, arriva su Disney+ la miniserie in 4 episodi Avetrana – Qui non è Hollywood che ripercorre il caso dell’omicidio di Sarah Scazzi avvenuto nel paese pugliese di Avetrana, soffermandosi sull’assurda tempesta mediatica che ha coinvolto i vari parenti della vittima diventati quasi delle star della televisione. È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla. La troveranno in fondo a un pozzo.

I 4 episodi seguiranno il punto di vista dei 4 protagonisti Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. Nel cast troviamo Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi; Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano e Antonio Gerardi interpreta il Maresciallo Persichella.

Disney+ ottobre, oltre la fiction

Nel corso del mese di ottobre su Disney+ arriva la seconda stagione della docu-serie Sulle tracce del mio assassino. Inoltre ci sarà il documentario originale National Geographic intitolato Fly che per sette anni ha seguito tre coppie del mondo del base jumping (il 4 ottobre), l’11 ottobre ci sarà invece Amazzonia: la grande sfida. Il 25 ottobre arriva il film documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the Street Band. Oltre a I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place il mondo Disney rivolto ai più piccoli propone anche i corti di Bluey dal 7 ottobre, Lego Marvel Avengers: Mission Demolition dal 18 ottobre.