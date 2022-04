Pronti per vivere nuove fantastiche avventure? A maggio 2022 su Disney Plus diventiamo tutti “cavalieri” con il reality The Quest – L’impresa dei Paladini, oppure Agenti Speciali insieme a Cip e Ciop con le voci italiane di Raoul Bova e Giampaolo Morelli, o perchè no aspiranti Jedi con Obi-Wan Kenobi. A maggio su Disney Plus scopriremo anche How I Met Your Father in compagnia di una nuova divertente banda di amici. Insomma tanti nuovi titoli arrivano a maggio in streaming su Disney+.

Disney Plus Maggio 2022 le novità

Il mese di Maggio porta su Disney+ una nuova attesissima serie tv inserita nell’universo di Star Wars. Dal 27 maggio arriva Obi-Wan Kenobi, ambientata 10 anni dopo La Vendetta dei Sith film in cui Obi-Wan è costretto ad affrontare la corruzione di Anakin Skywalker passato al lato oscuro e diventato il malvagio Darth Vader. Nel cast Ewan McGregor.

A maggio inoltre arriva in Italia How I Met Your Father atteso e controverso sequel di How I Met Your Mother che racconta la storia di Sophie e di come ha conosciuto il futuro padre dei suoi figli, con Hilary Duff nei panni di Sophie nel presente e Kim Cattral in quelli del futuro in cui racconta al figlio di come ha incontrato il padre.

Vediamo nello specifico il calendario delle novità in arrivo:

11 Mercoledì: How I Met Your Father s.1, tutti gli episodi subito disponibili; la serie è già stata rinnovata.

s.1, tutti gli episodi subito disponibili; la serie è già stata rinnovata. 18 Maggio: Life & Beth s.1 (tutti gli episodi) la storia di una donna che apparentemente ha una vita perfetta, ma quando a seguito di un incidente è costretta a confrontarsi con il suo passato, inizia a capire meglio chi è ora e dove vuole arrivare (già rinnovata).

s.1 (tutti gli episodi) la storia di una donna che apparentemente ha una vita perfetta, ma quando a seguito di un incidente è costretta a confrontarsi con il suo passato, inizia a capire meglio chi è ora e dove vuole arrivare (già rinnovata). 27 Venerdì: Obi-Wan Kenobi (dovrebbe essere una miniserie), episodi settimanali.

Disney Plus Maggio 2022 le serie tv che proseguono

La piattaforma di streaming Disney+ prosegue alternando titoli proposti in cofanetto completo e altri rilasciati settimanalmente in contemporanea mondiale o a breve distanza dalla messa in onda americana. Proseguono quindi nel mese di Maggio le serie tv iniziate o riprese ad Aprile. Restano dei dubbi su Grey’s Anatomy e Station 19. Infatti le due serie tv negli USA sono in pausa dallo scorso 7 aprile e torneranno con nuovi episodi solo il 5 maggio. Il 4 maggio su Disney+ saranno rilasciati proprio gli episodi delle due serie tv andati in onda il 7 aprile negli USA, quindi se le due serie non si dovessero fermare, andrebbero in onda a una settimana di distanza dagli USA. Ma vediamo nel dettaglio l’elenco delle serie tv con appuntamento settimanale il mercoledì:

Mercoledì 4 terminano Moon Knight (dovrebbe essere una miniserie) e Our Kind of People (rinnovo in bilico)

terminano Moon Knight (dovrebbe essere una miniserie) e Our Kind of People (rinnovo in bilico) Proseguono: Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 (con il dubbio che possano fermarsi almeno per un paio di settimane dal 4 maggio); The Resident s.5; 911 Lone Star s.3; black-ish s.7; The Wonder Years; Better Things s.5.

Disney Plus Maggio 2022 Non solo “fiction”

Ogni mese il catalogo di Disney+ si arricchisce anche di titoli che non appartengono al mondo dei film o della fiction, documentari, reality che appassionano il pubblico. A maggio proseguono gli episodi inediti di The Kardashians, nuova serie tv reality rilasciata in versione originale con sottotitoli in contemporanea con Hulu negli USA.

Il 4 maggio è il giorno dedicato a Star Wars, oltre ai titoli presenti in catalogo, arriva Disney Gallery: The Book of Boba Fett. Dal 20 maggio arrivano Cip e Ciop Agenti Speciali, una nuova serie con due doppiatori d’eccezione come Raoul Bova e Giampaolo Morelli. La serie animata è ambientata nella Los Angeles contemporanea dove tra cartoni e umani vivono Cip e Ciop. Dieci anni dopo la cancellazione della loro serie Cip è diventato un assicuratore, mente Ciop, dopo un intervento di chirurgia CGI, vive nella nostalgia lavorando tra varie convention. Quando un ex membro del cast scompare i due si ritrovano e tornano a vestire i panni di Agenti Speciali.

Dall’11 maggio debutto The Quest – L’impresa dei Paladini un reality-game con al centro un gruppo di adolescenti che vivranno un’avventura unica in un mondo fantastico. Otto paladini dovranno aiutare le Parche ad adempiere a un’antica profezia e sconfiggere la strega.