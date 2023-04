Disney+ le serie tv ad Aprile 2023: l’italiana The Good Mothers e How I Met Your Father

Ad Aprile su Disney+ è tempo di una nuova produzione originale italiana dopo Boris 4 e Le Fate Ignoranti. Arriva The Good Mothers, serie premiata al Festival di Berlino nella sezione serie tv, che racconta la storia delle donne che si sono ribellate alla ‘ndrangheta per dare ai figli una vita migliore, appoggiandosi all’intuizione di una procuratrice che capì come per fermare la criminalità bisognasse puntare sulle donne. Tra le novità di Aprile su Disney+ anche i nuovi episodi di The Resident e 911 Lone Star e la nuova serie tv Will Trent.

Disney+ Aprile 2023 le nuove serie tv in streaming

5 Mercoledì

The Resident s.6B: episodi finali di quella che probabilmente è l’ultima stagione della serie

Arrested Development s.1-3

Crossover s.1, basata sul romanzo di Kwame Alexander, racconta la storia di due fratelli fenomeni del basket.

The Good Mothers s.1, originale italiana, tutti gli episodi subito disponibili. Ispirata a una storia vera racconta la vita di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta.

7 Venerdì

Le Piccole Cose della Vita s.1: dal romanzo di Cheryl Strayed la storia di Clare (Kathryn Hahn) una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista

titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli.

12 Mercoledì

Will Trent s.1, primi due episodi: nuovo procedurale poliziesco. Will Trent lavora al Georgia Bureau of Investigation ed è determinato a fare in modo che nessun altro ragazzino debba soffrire come lui, abbandonato e passato per le diverse maglie del sistema di affidamenti di Atlanta.

911 Lone Star s.4, episodi settimanali con Rob Lowe

Va Tutto Bene! s.1: Pedro studia giurisprudenza ma vuole fare musica, incontra Ana una ragazza che ama godersi la vita e ha una carriera musicale che sta per decollare.

19 Mercoledì

How I Met Your Father s.2A: primi 10 episodi, continua il racconto della storia di Sophie che nel futuro spiega al figlio come ha conosciuto il padre nel 2021. In questi nuovi episodi ci saranno alcune apparizioni di un personaggio molto amato di How I Met Your Mother.

26 Mercoledì

Sam Una Vita da Sassone s.1, originale tedesca: la storia vera di Samuel “Sam” Njankouo Meffireprimo poliziotto nero della Germania dell’Est.

Disney+ Aprile 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nel corso del mese di Aprile 2023 su Disney+ prosegue l’appuntamento settimanale del mercoledì con gli episodi di 9-1-1 s.6, di Grey’s Anatomy s.19 e Station 19 s.6 iniziati nelle scorse settimane. Terminano invece Wu-Tang and American Saga il 5 aprile e la terza stagione di The Mandalorian il 19. Si è invece fermata al sesto episodio Daily Alaskan (Alaska Daily in originale) la serie tv di ABC con Hilary Swank nei panni di una giornalista investigativa che dopo un imprevisto lavorativo riparte dall’Alaska dove finirà per indagare su una serie di sparizioni misteriose. I restanti episodi arriveranno prossimamente.

Disney+ Aprile 2023 non solo serie tv

5 Mercoledì

Faccia a Faccia con Papa Francesco, speciale spagnolo: in una parrocchia del Pigneto a Roma, il Papa incontra alcuni ragazzi e ragazze tra i 20 e i 25 anni per parlare di diversi temi, dall’aborto ai diritti LGBTQIA+ agli abusi nella chiesa.

12 Mercoledì

Rennervations: una serie originale con Jeremy Renner che in 4 episodi ricostruisce alcuni veicoli dismessi per trasformarli in qualcosa di diverso e al servizio delle comunità di tutto il mondo. Ad aiutarlo Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor.

22 Sabato

Disney+ festeggia la Giornata della Terra con una serie di documentari di National Geographic in 4 parti I Segreti degli elefanti, prodotta da James Cameron e Narrata da Natalie Portman

28 Venerdì

Peter Pan & Wendy, film originale live-action che rilegge la favola. Wendy Darling è una ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà

la sua vita per sempre.