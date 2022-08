Le piattaforme di streaming devono sempre essere accese e proporre nuovi titoli ai proprio abbonati (paganti) così anche ad Agosto Disney+ arricchisce il catalogo di titoli vecchi e nuovi molto attesi o richiesti dai fan. C’è grande curiosità per She-Hulk: Attorney At Law nuovo capitolo nella fase 4 dell’Universo Marvel con Tatiana Maslany nei panni della cugina di Hulk. Tra i vecchi titoli attesi dai fan c’è invece Malcolm caricato con tutte le sue 7 stagioni realizzate. Interessante notare come Disney+ abbia deciso di spostare dal mercoledì al giovedì il rilascio di She-Hulk e di rinviare da fine agosto al 21 settembre Andor nuova serie dell’universo di Star Wars.

Disney+ Agosto 2022 le nuove serie tv in streaming

3 Mercoledì

Malcolm s.1-7

Wu Tang Clan s.2

Code Black s.1-3

17 Mercoledì

Sidney to the Max s.3

18 Giovedì

She-Hulk: Attorney at Law s.1: Tatiana Maslany è Jennifer Walters cugina di Bruce Banner, avvocata che si occupa di casi legali che coinvolgono i superumani. Una ragazza di trent’anni, single, dalla vita incasinata ancora di più dal fatto che ogni tanto diventa anche lei Hulk

24 Mercoledì

Dollhouse s.1-2

31 Mercoledì

In Nome del Cielo – Under the Banner of Heaven (miniserie, tutti gli episodi rilasciati) con Andrew Garfield; serie FX ispirata al romanzo di Jon Krauker che racconta gli eventi che portarono all’omicidio nel 1984 di Brenda Wright Lafferty e di sua figlia. Il detective Jeb Pyre scopre alcune verità sepolte sull’origine della religione mormone.

Disney+ Agosto 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nelle ultime settimane Disney+ sta rilasciando sempre più titoli con tutti gli episodi disponibili, nonostante questo sono diverse le serie tv che proseguono e in alcuni casi terminano nel corso del mese di agosto.

mercoledì 10 agosto ultimo episodio per Big Sky s.2 (rinnovata per una terza stagione);

s.2 (rinnovata per una terza stagione); il 23 agosto termina Only Murders in the Building 2 (già rinnovata per una terza stagione);

2 (già rinnovata per una terza stagione); il 24 agosto termina Latin Lover;

mercoledì 31 agosto termina Mayans MC s.4

s.4 il mercoledì prosegue High School Musical: The Musical – La serie s.3

s.3 il giovedì prosegue The Orville: New Horizon s.3

Disney+ Agosto 2022 altro intrattenimento

In vacanza con i Lego con lo speciale Lego Star Wars: Summer Vacation disponibile dal 5 agosto in streaming su Disney+. Finn ha organizzato una vacanza a sorpresa a bordo dello Starcruiser galattico per i suoi amici, ma tutto va in fumo quando viene separato dal gruppo. Mentre cerca gli amici incontra tre Fantasmi di Forza Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Leia Organa che condividono racconti di vacanze andate a finire male.

Direttamente dai Guardiani della Galassia arrivano 5 corti animati con al centro Groot, anzi Baby Groot. Dal 10 agosto seguiremo il personaggio mentre cresce e si mette nei guai tra le stelle in I Am Groot. Sempre il 10 arriva la terza stagione del cartone animato Bluey e la puntata di Marvel Studios Legends dedicata a Bruce Banner. Venerdì 19 è la volta dello speciale I Nuovi Segreti di Tutankhamun.

Il 24 agosto saranno disponibili tutti gli episodi della popolare serie animata Bing, tratta dai libri di Ted Dewan e rivolta ai bambini in età prescolare. Lo stesso giorno anche 7 nuovi episodi della seconda stagione di The Owl House – Aspirante strega.