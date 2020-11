Dial M For Murder, spettacolo teatrale che già ha avuto un adattamento cinematografico, si appresta a diventare una serie tv di tipo antologico.

Probabilmente scrivendo in questo modo sono in pochi che sarebbero interessati alla questione, solo qualche cinefilo salterebbe sulla sedia (per l’eccitazione o la paura a seconda del suo rapporto con la serialità). Basta inserire il titolo italiano per avere una reazione diversa. Infatti Dial M For Murder è il titolo originale di quello che noi conosciamo come Il Delitto Perfetto, spettacolo di Frederick Knott portato al cinema a Alfred Hitchcock con la meravigliosa Grace Kelly protagonista.

Ora che l’attenzione è stata catturata, entriamo nel dettaglio di questo interessante nuovo progetto. MGM sta lavorando con Terence Winter, tra gli sceneggiatori di Boardwalk Empire e I Soprano alla realizzazione di un’antologia ispirata alla sceneggiatura di Knott. Winter attualmente sta anche lavorando alla serie spinoff del nuovo Batman di Matt Reeves che sarà rilasciata su HBO Max prossimamente e a un progetto per Showtime sul crimine organizzato negli Stati Uniti dal punto di vista della prima famiglia mafiosa.

Alicia Vikander vista in The Danish Girl e Tomb Rider 2, sarà sicuramente produttrice e probabilmente anche protagonista della prima stagione della serie tv. L’idea di Dial M for Murder è quello di realizzare un’antologia con ogni stagione una storia diversa, ma rileggendo la tematica dello spettacolo e del film degli anni ’50, da un punto di vista femminile.

La sceneggiatura sarà praticamente scritta da Michel Mitnick che ha già lavorato con Winter al flop Vinyl, con il super-impegnato sceneggiatore che sarà supervisore e produttore esecutivo dell’intero progetto. In caso di via libera ufficiale e di ordine di un network, cosa molto probabile visto il titolo e i nomi coinvolti con HBO o Showtime che sembrano la casa più naturale per un progetto di questo tipo, sarà la prima serie tv per Vikander.

Il delitto perfetto ha già avuto diversi adattamenti tv e addirittura lo spettacolo teatrale venne trasmesso prima dalla BBC che messo in scena a Londra nel West End. Il film originale vedeva al centro un marito che pianifica l’omicidio della moglie dopo aver scoperto il tradimento con uno scrittore di gialli.

Fonte: The Hollywood Reporter