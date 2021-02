L’estate in cui imparammo a volare (o Firefly Lane in originale) è la serie tv che forte delle sue due protagoniste Katherine Heigl e Sarah Chalke e della potenza di un sentimento universale come quello dell’amicizia, ha conquistato la Top Ten di Netlfix in Italia e non solo.

In attesa che Netflix ci riveli i numeri delle visualizzazioni, il successo della serie tv è facilmente riscontrabile dal suo posizionamento nella Top Ten italiana dove ancora oggi a oltre 10 giorni dal suo rilascio, troviamo L’Estate in cui imparammo a volare al primo posto dei prodotti più popolari. Questo nonostante il controverso finale, che sta facendo molto discutere al punto che, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’autrice della serie è dovuta intervenire per spiegarlo.

L’Estate in cui imparammo a volare racconta la storia dell’amicizia tra Tully e Kate, iniziata quando avevano 14 anni e proseguita negli anni nonostante fossero due persone profondamente diverse. Una, Tully è una ragazza tenace e che ama stare al centro dell’attenzione, mentre Kate è timida e preferisce stare in disparte. La serie segue la vita delle due protagoniste in tre periodi da ragazzine nel 1974, nella fase di crescita negli anni ’80 e ormai adulte nei 2000.

Quando finiamo gli episodi di una serie tv spesso capita di restare con la voglia di proseguire a sognare insieme ai protagonisti e in assenza di nuovi episodi ci lasciamo trascinare nel vortice dell’algoritmo della piattaforma pronto a consigliarci cosa vedere subito dopo. Provando a spezzare il giogo algoritmico scopriamo insieme altre 5 serie tv da iniziare adesso che abbiamo finito L’Estate in cui Imparammo a Volare.

1 – Grace and Frankie due amiche sfidano il tempo che passa

Restando all’interno di Netflix un’amicizia da riscoprire è quella tra Grace and Frankie, comedy con Jane Fonda e Lily Tomlin che racconta come due donne possano trovare insieme la forza per andare avanti nella vita dopo aver scoperto che i loro mariti hanno da anni una relazione che va oltre l’ambito lavorativo. Le due “mogli” passano così dall’essere amiche per forza ad avere un rapporto sincero che le aiuterà a superare le difficoltà dell’età che avanza, della solitudine, nonostante le loro differenze.

Grace è una donna snob dal cuore d’oro, ama il lusso, bere alcolici e si sente ancora giovane nonostante il corpo spesso le dica il contrario; Frankie è uno spirito libero, una figlia dei fiori oltre il tempo massimo, l’età per lei non è un problema, anzi, si prende cura con affetto dell’amica. Accanto a loro tra figli, ex mariti e nuovi amori un turbinio di personaggi che hanno contribuito a rendere la serie un successo da 6 stagioni con una settima in arrivo rallentata dalla pandemia.

2 – Dead To Me e un’amicizia nata per caso

Amata dai premi americani, acclamata dalla critica anche Dead To Me ci trattiene su Netflix, alla scoperta di un’amicizia nata per caso e costruita intorno alle tragedie che stravolgono la vita delle protagoniste. Ma nonostante le venature drammatiche Dead to Me è una commedia con Linda Cardellini e Christina Applegate, nei panni di due donne che si incontrano “per caso” in una seduta di terapia di gruppo per affrontare il lutto e finiscono per diventare “amiche per la morte” come recita il sottotitolo italiano.

Dead to Me è l’ideale per chi è in cerca di un’amica cui confidare tutto e di cui sei disposto ad accettare pregi e difetti, limiti e punti di forza, con cui farti qualche risata davanti a un buon calice di vino.

3 – Losing Alice un incontro che cambia la vita

Usciamo da Netflix e sbarchiamo su Apple Tv+ per provare a scoprire Losing Alice dopo L’estate in cui imparammo a volare, una serie tv israeliana che racconta la storia di un incontro casuale tra una giovane sceneggiatrice e una regista che dopo aver conosciuto fama e successo, si è adagiata nella vita familiare e casalinga. Alice scoprirà che il marito sarà il protagonista del prossimo film della sceneggiatrice “incontrata per caso sul treno” e dovrà capire cosa è disposta a fare per cambiare fino in fondo la propria vita. Il salto potrà sembrare casuale, ma Losing Alice ci porta in uno stile e in un modo diverso rispetto a quello della serie tv di Netlfix, spingendo lo spettatore a esplorare la complessità della serialità contemporanea.

4 – Little Fires Everywhere un cast all’altezza di una serie d’autore

Reese Witherspoon e Kerry Washington sono le protagoniste di Little Fires Everywhere miniserie disponibile in Italia su Amazon Prime Video tratta dal romanzo di Celeste Ng, (Tanti Piccoli Fuochi in Italia) che ci racconta la storia dell’amicizia tra due donne infondendo il thriller con le caratteristiche di un dramma corale, familiare e dai contorni adolescenziali. Una famiglia apparentemente perfetta i Richardson nasconde al suo interno diversi segreti che l’incontro con una donna dall’animo artistico e dallo spirito libero, porterà alla luce. La miniserie è l’ideale per chi cerca una storia con due donne protagoniste, ambientata negli anni ’90 e con la voglia di conoscere le varie sfumature dell’essere madri ma anche dell’essere figlie.

5 – Big Little Lies l’amicizia…letale

Se si parla di amicizia al femminile impossibile non pensare a Big Little Lies, disponibile nel catalogo di Now Tv in streaming e Sky on demand con le sue due stagioni realizzate. Nata come miniserie Big Little Lies è diventata “grande” grazie alla forza del rapporto delle sue protagoniste, disposte a tutto per mantenere i loro segreti sia tra loro che tra le mura domestiche. Un cast all star guidato da Nicole Kidman e Reese Witherspoon che nella seconda stagione si impreziosisce di Meryl Streep.

La pluripremiata serie ci conquista con la forza della sua sceneggiatura che non lascia nulla al caso e grazie al romanzo di partenza di Liane Moriarty ci racconta una storia in cui puntata dopo puntata l’amicizia tra queste donne si rafforza mentre i segreti che le uniscono diventano sempre più complicati da gestire.