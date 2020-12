La vita dello stilista Cristobal Balenciaga diventerà una serie tv prodotta da ViacomCBS International Studios la divisione internazionale del gruppo americano proprietario di canali come CBS, Paramount e presente in Italia con Paramount Network, Comedy Central e MTV e pronto nel 2021 a espandere la piattaforma di streaming Paramount+ dagli USA al resto del mondo.

Il regista inglese James Kent, già dietro a MotherFatherSon si occuperà della regia della serie scritta da Rebecca Pollock e Kas Garham e prodotta da Frida Torresblanco già produttrice di film e serie tv come L’assassinio di Richard Nixon e Pan’s Labyrynth.

Chi era Balenciaga

Cristobal Balenciaga nacque nel 1895 in un paesino di pescatori, Getaria, nella zona nord della Spagna. A 22 anni fondò la sua prima casa di moda e nel 1937 si trasferì a Parigi dove iniziò a farsi conoscere sempre di più, ricevendo apprezzamenti da colleghi come Coco Chanel, Christian Dior e Huber de Givenchy. Tutti nomi oggi legati a simboli dell’alta moda, del lusso, di uno stile ben preciso nel vestire.

l’apice della sua carriera la raggiunse tra gli anni ’50 e ’60 quando creò elementi unici come tuniche e baby doll. L’uomo faceva parlare il suo lavoro ed era molto riservato nelal sua vita privata, basti pensare che in 50 anni di carriera rilasciò solo 2 interviste.

Secondo il regista James Kent:

“Sono pochi gli artisti ad aver davvero modificato il mondo, nel senso di insieme di materia, forme e colori. Le sue creazioni hanno trasformato il settore della moda. Se finora la sua storia è stata raccontata solo dai suoi pezzi di design, è per me un onore accettare la sfida di condividerla con il mondo intero attraverso questa serie TV”.

La strategia ViacomCBS e Artemisia Gentileschi

Obiettivo dichiarato di ViacomCBS è quello di far crescere sempre più il gruppo anche fuori dagli Stati Uniti utilizzando come veicolo lo studio internazionale che hanno a disposizione, attraverso la produzione e lo sviluppo sia di progetti scripted che unscripted come factual e show capaci di avere al contempo un’anima locale e globale.

Tra questi progetti in fase di sviluppo c’è una serie tv sulla vita della pittrice Artemisa Gentileschi, prodotta anche in questo caso da Frida Torresblanco e ispirata al libro di Mary Garrand Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art, che include anche le trascrizioni degli archivi di Firenze della violenza e delle torture subite dall’artista. Entrambe le serie tv dovrebbero entrare in produzione nel 2021.