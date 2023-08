A partire da oggi, venerdì 18 agosto, avrà inizio il campionato di Serie B 2023-2024, con il primo anticipo della prima giornata, Bari-Palermo, che andrà in onda a partire dalle ore 20:30.

Di seguito, troverete tutti i dettagli su come seguire la nuova edizione del campionato cadetto che sarà disponibile su Sky e DAZN.

Dove si vedrà la Serie B 2023-2024?

Il campionato di Serie B 2023-2024 sarà visibile sulle reti Sky Sport (e in streaming su NOW) e su DAZN.

Per quanto riguarda Sky e NOW, verranno trasmesse le 380 partite stagionali della regular season e anche i play-off e i play-out.

Gli approfondimenti pre e post-partita saranno affidati a Marina Presello e Marco Demicheli.

Oltre alla visione dei singoli match, non mancherà la possibilità di vedere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio del sabato grazie a Diretta Gol.

Torna anche l’appuntamento con B Side, la rubrica di approfondimento in onda ogni lunedì su Sky Sport 24 (disponibile anche on demand), condotta da Daniele Barone.

La copertura della Serie B coinvolgerà anche Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

La Serie BKT 2023-2024 sarà disponibile integralmente anche su DAZN sia in diretta streaming che on demand.

Su DAZN, saranno disponibili anche altri contenuti video riguardanti il campionato di B.

I telecronisti saranno Giorgio Basile, Ricky Buscaglia, Marco Calabresi, Andrea Calogero, Lorenzo Del Papa, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori, Riccardo Mancini, Federico Marconi, Dario Mastroianni, Alessandro Rimi, Edoardo Testoni e Federico Zanon.

Serie B 2023-2024: squadre

Al momento, la Serie B inizia il campionato con sole 19 squadre anziché 20 (Ascoli, Bari, Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Südtirol, Ternana e Venezia). Da sottolineare, il ritorno della Samp in Serie B dopo 11 anni (retrocessa dalla A), il debutto assoluto della Feralpisalò e i ritorni dopo tanti anni di Catanzaro e Lecco (promossi dalla C).

Al momento del sorteggio del calendario, la ventesima squadra è stata contrassegnata con una “X”, in attesa di conoscere il destino della Reggina (che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato dopo l’esclusione dal campionato) e del Brescia (squadra perdente dei play-out dell’anno scorso pronta a subentrare al posto della Reggina). Per questa prima giornata, è stata rinviata anche la partita del Lecco (riammessa al campionato dal TAR dopo l’esclusione), in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato al quale ha fatto ricorso anche il Perugia.

Il campionato inizierà venerdì 18 agosto 2023 con il primo anticipo della prima giornata.

I turni di sosta saranno quattro: il 9 settembre 2023, il 14 ottobre 2023, il 18 novembre 2023 e il 23 marzo 2024.

Ci sarà anche una pausa invernale che avrà inizio il 27 dicembre 2023 per concludersi il 12 gennaio 2024.

I turni infrasettimanali saranno tre: il 29 agosto 2023, il 26 settembre 2023 e il 27 febbraio 2024.

Si giocherà regolarmente il giorno di Santo Stefano, il giorno di Pasquetta e il giorno della Festa dei Lavoratori.

La regular season si chiuderà il 10 maggio 2024.

Chi andrà in Serie A?

Al termine del campionato, ci saranno tre promozioni. La prima e la seconda classificata saliranno direttamente in Serie A mentre la terza squadra promossa sarà decisa dai play-off.

Se la terza classificata avrà un vantaggio di almeno 15 punti sulla quarta classificata, i play-off non si disputeranno e la terza classificata sarà promossa direttamente in A.

Chi retrocede dalla Serie B?

Al termine del campionato, ci saranno quattro retrocessioni. La terzultima, la penultima e l’ultima classificata verranno retrocesse direttamente in Serie C. La sedicesima e la diciassettesima classificata, invece, disputeranno i play-out.

Se la diciassettesima classificata avrà un distacco di almeno 5 punti dalla sedicesima classificata retrocederà direttamente in C senza disputare i play-out.