Abbonamenti DAZN, i nuovi prezzi per la stagione 2023/2024: aumenta il costo dei piani mensili

A pochi mesi dall’ultimo aumento dei prezzi, in vigore per i nuovi utenti da DAZN dal 2 gennaio scorso, la piattaforma di streaming ha dato ufficialmente il via alla stagione 2023/2024 presentando i nuovi prezzi e confermando la strategia di puntare tutto sugli abbonamenti annuali, ancora più convenienti rispetto all’abbonamento DAZN mensile da pagare di ogni 30 giorni.

A fronte di una infrastruttura potenziata che promette di lasciare nel passato i disservizi che puntualmente hanno caratterizzato la visione delle partite più attese e seguite sulla piattaforma di streaming e assicurando una maggiore flessibilità di utilizzo dei singoli account, DAZN ha deciso di rivedere al rialzo i prezzi per la prossima stagione, seppur con qualche eccezione. Ecco quanto costerà abbonarsi a DAZN per seguire la ripresa dei campionati e qual è l’offerta DAZN per il 2023/2024.

DAZN Start, il piano base resta invariato

DAZN Start è il piano base di DAZN pensato per chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio. Il pacchetto non include il calcio, ma tutto il basket italiano, il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale, oltre al calcio femminile.

Questo è l’unico piano a non subire una variazione di prezzo per il 2023/2024 e può essere sottoscritto con un costo mensile di 7,50 euro se si sceglie l’abbonamento annuale col pagamento in un’unica soluzione di 89,99 euro. Chi preferisce decidere di mese in mese se rinnovare o meno l’abbonamento a DAZN Start può scegliere l’opzione da 13,99 euro al mese, mentre sottoscrivendo l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili spenderà 9,99 euro al mese per un totale di 119,88 euro all’anno.

I nuovi prezzi del piano DAZN Standard per il 2023/2024

Gli aumenti per la prossima stagione sportiva iniziano col piano DAZN Standard, quello che include tutti i contenuti disponibili su DAZN, a cominciare dalle partite di Serie A TIM e quelle di UEFA Europa League e UEFA Conference League.

Le tre modalità di sottoscrizione valgono anche per questo piano. Ecco i dettagli dell’offerta DAZN in vigore da oggi per i nuovi utenti:

40,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso

per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso 30,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (371,88 euro all’anno)

per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (371,88 euro all’anno) 299 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (24,91 euro al mese)

Le condizioni del piano Standard restano invariate: è possibile registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet (1 sola rete ammessa in contemporanea).

DAZN Plus, i nuovi prezzi per il 2023/2024

Lieve aumento anche per il piano DAZN Plus, quello che permette di accedere a tutti i contenuti, registrare fino a 7 dispositivi in totale e la possibilità di guardare DAZN in contemporanea su un massimo di 2 dispositivi collegati a reti internet diverse. Questi i nuovi prezzi appena ufficializzati da DAZN:

55,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso

per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso 45,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (551,88 euro all’anno)

per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (551,88 euro all’anno) 449 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (37,41 euro al mese)

I nuovi prezzi di DAZN sono già in vigore per i nuovi utenti che decidono di sottoscrivere un abbonamento a partire da oggi, mentre per chi ha già un abbonamento DAZN attivo e non sta godendo di offerte e promozioni i nuovi prezzi scatteranno alla naturale scadenza dell’attuale piano sottoscritto.