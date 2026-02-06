Serie A, Verona-Pisa oggi in TV: orario, probabili formazioni e dove vederla | Si apre la 24esima giornata

vScontro salvezza cruciale questa sera al Bentegodi tra Verona e Pisa, appaiate a quota 14 punti in fondo alla classifica. Entrambe le squadre con nuovi allenatori dopo gli esoneri di Zanetti e Gilardino. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A è uno scontro diretto da brividi in chiave salvezza. Al Bentegodi di Verona si affrontano questa sera alle 20.45 l’Hellas Verona e il Pisa, due squadre appaiate in fondo alla classifica con 14 punti e che hanno entrambe cambiato allenatore negli ultimi giorni.

Gli scaligeri in settimana hanno esonerato Paolo Zanetti affidando la panchina al tecnico della Primavera Paolo Sammarco, mentre i toscani hanno dato fiducia allo svedese Oscar Hiljemark al posto di Alberto Gilardino. Entrambi i nuovi tecnici sono chiamati a un esordio da dentro o fuori.

Serie A, oggi in ampo

Verona-Pisa, stadio Marc’Antonio Bentegodi – ore 20.45

Verona e Pisa condividono l’ultima posizione con 14 punti, a quattro lunghezze dal quartultimo posto occupato dal Lecce e addirittura a nove dal quintultimo. Una distanza che inizia a pesare nonostante manchino ancora quattro mesi alla fine del campionato.

Il momento delle due squadre è pessimo: il Pisa ha conquistato appena due punti nelle ultime cinque partite, mentre il Verona ha fatto ancora peggio con un solo pareggio tra fine 2025 e inizio 2026. L’ultima vittoria dei gialloblù risale addirittura al 22 dicembre contro il Cagliari.

Un match da non sbagliare per nessuna delle due dove il pareggio non aiuterebbe nessuno. Chi vince stasera può ancora sperare, chi perde rischia seriamente di vedere la Serie A allontanarsi definitivamente.

Il neo allenatore del Verona dovrà fare i conti con l’assenza dello squalificato Sarr in attacco. Al suo posto dovrebbe giocare il nuovo acquisto Bowie, favorito su Mosquera, al fianco di Orban. Come dichiarato dallo stesso tecnico, Montipò sarà il portiere titolare e partirà quindi davanti a Perilli.

A centrocampo ballottaggi tra Serdar e Harroui e tra Al Musrati e Lovric. In difesa si ferma Valentini per infortunio: al suo posto giocherà Edmundsson al fianco di Slotsager e Nelsson. Sulle fasce confermati Lirola a destra e Bradaric a sinistra.

Il nuovo tecnico del Pisa potrebbe dare subito fiducia ai nuovi acquisti: Bozhinov in difesa e Loyola a centrocampo sono favoriti per una maglia da titolare. Moreo dovrebbe partire dalla panchina, con Meister e Durosinmi a formare la coppia d’attacco supportata dal trequartista Tramoni.

In porta confermato Scuffet, mentre in difesa il terzetto sarà completato da Canestrelli e Caracciolo. Sulle fasce spazio a Touré a destra e Angori a sinistra, con Aebischer in cabina di regia al fianco di Loyola.

Le due squadre si sono affrontate solo tre volte in Serie A, tutte in questa stagione o in campionati passati. L’ultimo precedente risale al match di andata del 18 ottobre 2025, terminato 0-0 al Bentegodi. Prima di allora, bisogna tornare indietro fino al marzo 2017 per trovare un altro Verona-Pisa, finito 1-1. Anche l’altra sfida del 2016 era terminata con uno 0-0.

Statistiche alla mano, nei tre precedenti tra le due squadre non si registra alcuna vittoria per il Verona, mentre il Pisa non è mai andato oltre il pareggio. Un bilancio di perfetta parità che questa sera potrebbe finalmente sbilanciarsi.

Assenti e squalificati

VERONA – Squalificati: Aldo Sarr (1 giornata). Infortunati: Belghali (problema fisico, da valutare), Bella-Kotchap (problema muscolare, rientro metà febbraio), Gagliardini (problema al costato, da valutare), Suslov (rottura del crociato, rientro marzo), Valentini (problema muscolare, da valutare)., Diffidati: Akpa-Akpro, Orban

PISA – Squalificati: nessuno. Infortunati: Albiol (problema muscolare, da valutare), Denoon (problema alla caviglia, da valutare), Semper (problema al ginocchio, da valutare), Vural (problema fisico, da valutare). Diffidati: Aebischer, Marin

Le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

L’arbitro

A dirigere questo delicatissimo scontro salvezza sarà Paolo Doveri della sezione di Roma. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Baccini di Conegliano e Pierpaolo Colarossi di Frosinone. Quarto uomo: Matteo Massimi di Termoli. VAR: Marco Nasca di Bari, AVAR: Daniele Di Bello di Brindisi.

Dove vederla in TV e streaming

Verona-Pisa sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia tramite l’app DAZN su smart TV, sia in streaming su computer, tablet e smartphone attraverso il sito ufficiale.

Chi ha attivato l’opzione Zona DAZN potrà vedere la partita anche su Sky, in particolare sul canale numero 214 (DAZN 1).

Serie A, 24esima giornata

Venerdì 6 febbraio

Verona-Pisa, ore 20.45

Sabato 7 febbraio

Genoa-Napoli, ore 18.00

Fiorentina-Torino, ore 20.45

Domenica 8 febbraio

Bologna-Parma, ore 12.30

Lecce-Udinese, ore 15.00

Sassuolo-Inter, ore 18.00

Juventus-Lazio, ore 20.45

Lunedì 9 febbraio

Atalanta-Cremonese, ore 18.30

Roma-Cagliari, ore 20.45

Classifica

Napoli 56

Inter 53

Atalanta 49

Juventus 43

Lazio 40

Milan 37

Bologna 37

Roma 33

Udinese 30

Genoa 27

Torino 27

Como 26

Cagliari 25

Sassuolo 24

Cremonese 23

Parma 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14

Prossimo turno, 25esima giornata

Venerdì 13 febbraio

Pisa-Milan, ore 20.45

Sabato 14 febbraio

Como-Fiorentina, ore 15.00

Lazio-Atalanta, ore 18.00

Inter-Juventus, ore 20.45

Domenica 15 febbraio

Udinese-Sassuolo, ore 12.30

Cremonese-Genoa, ore 15.00

Parma-Verona, ore 15.00

Torino-Bologna, ore 18.00

Napoli-Roma, ore 20.45

Lunedì 16 febbraio

Cagliari-Lecce, ore 20.45