Dopo gli anticipi di sabato 31 ottobre e le partite di ieri, domenica 1 novembre, torna oggi in campo la Serie A per la sesta giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmetterà 7 partite su 10, mentre le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito nel dettaglio la programmazione televisiva di oggi, lunedì 2 novembre 2020, con il canale che trasmetterà l’unica partita in calendario, ossia la sfida del Bentegodi tra Verona e Benevento.

Ricordiamo che è previsto un pre e un post partita, dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 23.30, con in studio Marco Cattaneo, Stefano De Grandis e Massimo Ambrosini.

La Serie A tornerà in campo mercoledì con il recupero di Genoa-Torino (terza giornata) e poi venerdì sera con l’anticipo del settimo turno Sassuolo-Udinese. Nel mezzo le coppe europee, Champions ed Europa League.

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

ore 20.45

Verona-Benevento Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

telecronaca Daniele Barone; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Vanessa Leonardi