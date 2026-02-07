Serie A oggi in TV: Genoa-Napoli e Fiorentina-Torino | Orari, probabili formazioni e dove vederle

La ventiquattresima giornata di Serie A prosegue oggi – sabato 7 febbraio – con due anticipi ricchi di significati diversi. Alle 18 il Genoa ospita il Napoli di Antonio Conte in una sfida che vede i partenopei a caccia di punti preziosi nella rincorsa all’Inter capolista. Alle 20.45 invece la Fiorentina riceve il Torino in uno scontro fondamentale in chiave salvezza per i viola.

Dopo lo 0-0 di ieri sera tra Verona e Pisa, che ha confermato le difficoltà di entrambe le squadre relegate all’ultimo posto, oggi si gioca per obiettivi diversi ma ugualmente importanti. Il Napoli cerca continuità dopo la vittoria con la Fiorentina, i viola cercano punti vitali contro un Torino in ripresa.

Serie A, le partite di oggi

Genoa-Napoli, stadio Luigi Ferraris – ore 18.00

Il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Napoli dopo la sconfitta per 3-2 all’Olimpico contro la Lazio maturata con grande amarezza negli ultimi secondi di partita in circostanze anche parecchio contestate. I rossoblù, quattordicesimi in classifica con 23 punti, hanno bisogno di trovare risultati davanti al proprio pubblico per allontanarsi dalla zona calda ma il peggio sembra essere alle spalle. La vittoria per 3-2 contro il Bologna aveva dato segnali positivi, ma il ko di Roma ha riportato l’ambiente con i piedi per terra.

Il Napoli di Antonio Conte arriva invece dopo la reazione in campionato: il 2-1 alla Fiorentina ha interrotto un periodo complicato caratterizzato da una sola vittoria nelle precedenti sette partite. La squadra è ancora scottata dall’eliminazione in Champions League contro il Chelsea, ma deve pensare solo al campionato dove insegue l’Inter a 10 punti di distanza.

Per De Rossi qualche buona notizia: Norton-Cuffy, sul mercato fino all’ultimo istante, è stato confermato e sarà regolarmente presente sulla fascia destra. Il tecnico dovrebbe confermare l’impianto visto contro la Lazio: in mezzo al campo toccherà a Malinovskyi e Frendrup, mentre in attacco ancora la coppia Vitinha-Colombo.

Antonio Conte ritrova alcuni giocatori dall’infermeria. Rrahmani è pronto a tornare titolare in difesa, mentre resta da valutare se Milinkovic-Savic, anche lui verso il rientro, prenderà subito il posto di Meret tra i pali. A centrocampo il solito quartetto con Gutierrez e Spinazzola sugli esterni, Lobotka e McTominay in mezzo. In attacco si contendono un posto Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund.

I precedenti sorridono al Napoli: nelle ultime cinque sfide tre vittorie partenopee e due pareggi, con l’ultimo 2-1 del 5 ottobre 2025 firmato dal Napoli. In casa, il Genoa non batte i campani dal 2-1 del 6 febbraio 2021.

Arbitro

Giovanni Meli di Alassio. Assistenti: non disponibili. Quarto uomo: Gianluca Manganiello. VAR: Marco Di Bello. AVAR: Maurizio Fabbri.

Assenti e squalificati

GENOA – Squalificati: nessuno. Infortunati: Baldanzi (problema al retto femorale, da valutare), Siegrist (frattura del dito, da valutare). Diffidati: Masini.

NAPOLI – Squalificati: nessuno. Infortunati: Anguissa (lombalgia, rientro metà febbraio), De Bruyne (lesione bicipite femorale, rientro metà marzo), Di Lorenzo (distorsione ginocchio, rientro metà marzo), Gilmour (operato pubalgia, rientro metà febbraio), Neres (operato caviglia, rientro metà aprile), Politano (lesione semimembranoso, rientro inizio febbraio). Diffidati: nessuno.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

Dove vederla in TV e streaming

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia tramite l’app DAZN su smart TV, sia in streaming su computer, tablet e smartphone attraverso il sito ufficiale.

Chi ha attivato l’opzione Zona DAZN potrà vedere la partita anche su Sky, in particolare sul canale numero 214 (DAZN 1).

Fiorentina-Torino, stadio Artemio Franchi – ore 20.45

La Fiorentina di Paolo Vanoli cerca punti vitali per la salvezza contro un Torino in ripresa dopo il successo sul Lecce. I viola, terzultimi con 17 punti, hanno perso 2-1 a Napoli nell’ultima giornata e non possono più permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico. Il momento è delicatissimo: solo tre vittorie in ventitre partite per una squadra che naviga in piena zona retrocessione.

Il Torino di Marco Baroni arriva invece galvanizzato dall’1-0 al Lecce che ha interrotto una serie horror di quattro sconfitte consecutive. I granata, tredicesimi a quota 26 punti, hanno ritrovato solidità e voglio dare continuità ai risultati. Mercoledì sera l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter (2-1) ha lasciato l’amaro in bocca, ma ora testa solo al campionato.

La grande notizia in casa viola è il ritorno dal primo minuto di Moise Kean. L’attaccante, fermo da un mese per un problema alla caviglia, ha smaltito l’infortunio e torna titolare nel match più importante della stagione. Il nuovo ds Fabio Paratici lo ha definito “l’attaccante italiano più forte” e ora Kean deve dimostrarlo sul campo trascinando la Fiorentina verso la salvezza.

Vanoli confermerà il 4-3-3 con De Gea in porta, la coppia Comuzzo-Pongracic al centro della difesa, Dodò e Gosens sulle fasce. A centrocampo Mandragora, Fagioli e Brescianini, in attacco Parisi, Kean e Gudmundsson.

Il Torino deve fare i conti con le assenze pesanti degli squalificati Vlasic e Prati. Baroni si affiderà al 3-5-2 con Paleari in porta, difesa a tre con Tameze, Marianucci e Coco, centrocampo a cinque con Pedersen e Obrador sulle fasce e Gineitis, Ilkhan e Casadei in mezzo. In attacco la coppia Kulenovic-Adams.

I precedenti recenti sono equilibrati: nelle ultime cinque sfide due vittorie Fiorentina, tre pareggi e nessun successo granata. L’ultimo precedente, il 31 agosto 2025, era finito 0-0.

Arbitro

Daniele Colombo di Como. Assistenti: Andrea Tegoni, Mattia Bahri. Quarto uomo: Francesco Bonacina. VAR: Antonio Marini. AVAR: Rosario Maresca.

Assenti e squalificati

FIORENTINA – Squalificati: nessuno. Infortunati: Lamptey (lacerazione crociato, rientro marzo), Sabiri (problema fisico, da valutare). Diffidati: Fagioli, Mandragora, Parisi.

TORINO – Squalificati: Vlasic (1 giornata), Prati (1 giornata). Infortunati: Aboukhlal (problema flessori, da valutare), Biraghi (problema muscolare, da valutare), Ilic (lombosciatalgia, da valutare), Ismajli (interessamento flessori, rientro fine febbraio), Tameze (problema fisico, da valutare). Diffidati: nessuno.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams. Allenatore: Baroni.

Dove vederla in TV e streaming

Fiorentina-Torino sarà trasmessa su DAZN, Sky e NOW. Gli abbonati potranno seguire il match su DAZN tramite app e sito ufficiale, oppure su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go e sull’app DAZN.

Serie A, 24esima giornata

Verona-Pisa 0-0

Sabato 7 febbraio

Genoa-Napoli, ore 18.00

Fiorentina-Torino, ore 20.45

Domenica 8 febbraio

Bologna-Parma, ore 12.30

Lecce-Udinese, ore 15.00

Sassuolo-Inter, ore 18.00

Juventus-Lazio, ore 20.45

Lunedì 9 febbraio

Atalanta-Cremonese, ore 18.30

Roma-Cagliari, ore 20.45

Milan-Como RINVIATA

Classifica

Inter 53

Napoli 46

Milan 50

Juventus 45

Lazio 40

Atalanta 49

Bologna 37

Roma 33

Milan 37

Udinese 30

Genoa 23

Torino 26

Como 26

Cagliari 25

Cremonese 23

Sassuolo 24

Parma 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 15

Verona 15

Prossimo turno, 25esima giornata

Venerdì 13 febbraio

Pisa-Milan, ore 20.45

Sabato 14 febbraio

Como-Fiorentina, ore 15.00

Lazio-Atalanta, ore 18.00

Inter-Juventus, ore 20.45

Domenica 15 febbraio

Udinese-Sassuolo, ore 12.30

Cremonese-Genoa, ore 15.00

Parma-Verona, ore 15.00

Torino-Bologna, ore 18.00

Napoli-Roma, ore 20.45

Lunedì 16 febbraio

Cagliari-Lecce, ore 20.45