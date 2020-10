Oggi, venerdì 2 ottobre, torna la Serie A, in campo per la terza giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno, Sky trasmetterà 7 partite su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Genoa-Torino, prevista per sabato alle ore 18, è stata rinviata.

Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva.

VENERDÌ 2 OTTOBRE

ore 20.45

Fiorentina-Sampdoria Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Vanessa Leonardi

SABATO 3 OTTOBRE

ore 15

Sassuolo-Crotone Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Geri De Rosa; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marina Presello

ore 20.45

Udinese-Roma DAZN1 (canale 209)

DOMENICA 4 OTTOBRE

ore 12.30

Atalanta-Cagliari DAZN1 (canale 209)

ore 15

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Parma-Verona Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Antonio Nucera; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Marco Nosotti. Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Benevento-Bologna Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Davide Polizzi; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Francesco Modugno. Diretta Gol Dario Massara

Lazio-Inter DAZN1 (canale 209)

ore 18

Milan-Spezia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

ore 20.45

Juventus-Napoli Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Massimo Ugolini, interviste Alessandro Alciato