Serie A, il turno si chiude con Roma-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

Dopo un fine settimana intensissimo, con cinque partite al sabato e altre quattro la domenica distribuite lungo tutta la giornata e una serie di risultati che hanno iniziato a ridisegnare la parte bassa e quella centrale della classifica, oggi la Serie A rallenta il ritmo e propone una sola partita in calendario.

Un turno spezzato, che accompagna la lunga marcia verso il posticipo di oggi con Roma-Genoa, che arriva dopo una giornata in cui si sono intrecciati rimonte clamorose, successi esterni pesanti e un pari in extremis che potrebbe incidere non poco sul futuro delle squadre coinvolte.

Serie A, i risultati di ieri

La domenica della 17esima giornata ha confermato le gerarchie della parte alta della classifica, con Milan, Napoli e Inter tutte vincenti e convincenti in tre partite molto diverse tra loro. A San Siro i rossoneri hanno superato il Verona 3-0 grazie al solito Pulisic nel recupero del primo tempo e alla doppietta di Nkunku, finalmente brillante anche in campionato.

Il Napoli ha risposto con autorità, imponendosi 2-0 a Cremona con due reti di Hojlund, letale nel raccogliere una seconda palla sulla respinta della difesa e poi nel raddoppio poco prima dell’intervallo. Una vittoria che conferma la crescita degli uomini di Conte.

Parità invece nel derby emiliano: Bologna-Sassuolo è finita 1-1, con il gol di Fabbian in ripartenza subito pareggiato da Muharemovic dopo un’uscita imprecisa di Ravaglia. Gara intensa, dai ritmi alti, ma senza un vero padrone.

In serata, l’Inter ha espugnato Bergamo 1-0 con la firma del solito Lautaro Martinez, bravo ad approfittare di un errore di Djimsiti e a battere Carnesecchi con freddezza. Atalanta pericolosa a tratti, con un gol annullato a De Ketelaere, ma i nerazzurri hanno avuto le occasioni migliori e hanno portato a casa tre punti pesantissimi.

Roma-Genoa, Stadio Olimpico (ore 20.45)

De Rossi torna all’Olimpico da avversario in una partita sicuramente speciale sia per il tecnico del Genoa che per tutta la tifoseria romanista. Ma la Roma deve rialzarsi dopo tre sconfitte nelle ultime cinque partite contro un Genoa in ripresa nonostante due ko consecutivi al termine di partite coraggiose e brillanti. Daniele De Rossi ha rimesso in carreggiata il Grifone ma deve ancora fare punti pesanti per allontanare la zona calda. In palio per i giallorossi c’è la conferma in piena zona Champions, per il Genoa la possibilità di chiudere l’anno fuori dalle ultime tre e con un segnale forte al campionato.

La Roma arriva con qualche assenza pesante e il ricordo ancora fresco dello stop con la Juventus, ma ha mostrato continuità all’Olimpico, dove il rendimento resta complessivamente solido. Il Genoa di De Rossi, dopo aver sfiorato il colpo con l’Atalanta in dieci uomini, sa di doversi affidare all’organizzazione difensiva e alle ripartenze di Vitinha e Colombo per provare a colpire la linea giallorossa, spesso esposta quando alza il baricentro.

Assenti e squalificati

Nella Roma restano indisponibili per infortunio Leon Bailey e Lorenzo Pellegrini, mentre Ndicka ed El Aynaoui sono già partiti per la Coppa d’Africa. Nessuno squalificato, ma diversi diffidati pesanti: Cristante, Hermoso, Mancini e Wesley sono a rischio stop in vista del prossimo turno.

Nel Genoa Daniele De Rossi deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Nicola Leali, espulso nell’ultima giornata e sostituito ancora da Sommariva tra i pali. Fuori per infortunio anche Cornet, Gronbaek e Siegrist, con quest’ultimo atteso al rientro solo a inizio gennaio; in diffida resta Leo Ostigard.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2) – Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Arbitro

La partita sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi, con Costanzo e Dei Giudici come assistenti. Quarto ufficiale Federico Dionisi, mentre al VAR ci sarà Alessandro Prontera, assistito all’AVAR da Gianluca Manganiello.

Dove vedere Roma-Genoa

Roma-Genoa si gioca oggi, lunedì 29 dicembre, alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky: appuntamento su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213 per chi dispone di tv compatibile) e Sky Sport 251. In streaming il match sarà visibile su DAZN (app e sito), su NOW e su Sky Go per gli abbonati Sky che vogliono seguirlo da dispositivi mobili o pc.

Serie A, 17esima giornata

Parma–Fiorentina 1–0

48’ Sørensen

Lecce–Como 0–3

20’ N. Paz, 66’ Ramón, 75’ Douvikas

Torino–Cagliari 1–2

27’ Vlasic (T), 45’ Prati (C), 66’ Kiliçsoy (C)

Udinese–Lazio 1–1

80’ Solet (autogol) (L) Davis 90’+5; (U)

Pisa–Juventus 0–2

73’ Kalulu, K. Yıldız 90’+4

Milan–Verona 3-0

45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku

Cremonese–Napoli 0-2

13’ e 45’ Hojlund

Bologna–Sassuolo 1-1

47’ Fabbian, 63’ Muharemovic

Atalanta–Inter 0-1

65’ L.Martinez

Oggi

Roma-Genoa 20.45

Classifica

Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Juventus 32, Roma 30, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese e Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9

Serie A, Prossimo Turno – 18esima

Venerdì 02 Gennaio

Cagliari–Milan ore 20.45

Sabato 03 Gennaio

Como–Udinese ore 12.30

Genoa–Pisa ore 15.00

Sassuolo–Parma ore 15.00

Juventus–Lecce ore 18.00

Atalanta–Roma ore 20.45

Domenica 04 Gennaio

Lazio–Napoli ore 12.30

Fiorentina–Cremonese ore 15.00

Hellas Verona–Torino ore 18.00

Inter–Bologna ore 20.45