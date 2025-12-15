Serie A, si gioca Roma-Como, probabili formazioni, arbitro e dove vederla in TV e in streaming
Oggi pomeriggio si chiude la 15esima giornata di Serie A con la Roma che cerca di riscattarsi dopo due sconfitte consecutive in una sfida contro il Como che può dire molto per le posizioni europee della classifica, che da ieri vede l’Inter in vetta
Ultimo match di Serie A della 15esima giornata con la Roma che ospita il Como nel posticipo in programma all’Olimpico alle 20.45.
Da ieri intanto la classifica è cambiata ancora. Inter al comando con il sofferto successo a Marassi sul Genoa. Napoli, battuto a Udine e Milan, fermato in casa dal Sassuolo, scavalcati in vetta.
Serie A, le partite giocate ieri
Milan–Sassuolo 2-2
A San Siro il Milan spreca l’occasione di scappare: va sotto con Koné, poi si aggrappa al pomeriggio da sogno di Bartesaghi (doppietta tra 33′ e 47′), ma nel finale viene ripreso dall’ingresso devastante di Laurienté (77′), che sfiora anche il colpo grosso con un palo. Un punto stretto: ma per il Sassuolo…
Udinese–Napoli 1-0
Il Napoli si ferma anche a Udine: partita bloccata per lunghi tratti, poi nella ripresa l’inerzia gira con un’azione che porta alla perla di Ekkelenkamp (73′), tiro a giro sotto l’incrocio. Zaniolo è il motore che accende i friulani, mentre gli azzurri pagano numerose occasioni non trasformate e si vedono scavalcati al comando della classifica non solo dal Milan.
Fiorentina–Verona 1-2
Al Franchi è un’altra serata amarissima per la Fiorentina: il Verona colpisce in contropiede con Orban (42′), i viola la rimettono in piedi con l’autogol di Unai Nuñez (69′), ma al 93′ lo stesso Orban firma la doppietta che vale tre punti pesantissimi e lascia la Fiorentina ancora in fondo. Clima pesantissimo per la squadra assediata a lungo negli spogliatoi dai tifosi viola.
Genoa–Inter 1-2
A Marassi l’Inter parte fortissimo: Bisseck sorprende Leali al 6′ e Lautaro raddoppia al 38′ mettendo la gara sui binari nerazzurri. Nel secondo tempo il Genoa la riapre con la magia di Vitinha (69′) e spinge fino alla fine, ma l’Inter soffre ma resiste e si prende una vittoria chiave che la riporta in vetta alla classifica.
Bologna–Juventus 0-1
Pesantissimo colpo esterno della Juventus al Dall’Ara: dopo un avvio vivace del Bologna e una gara più di controllo che di grande spinta, decide Cabal (64′) di testa su assist di Yildiz. Nel finale il rosso a Heggem (69′) spezza l’assalto rossoblù e la Juve riesce a gestire fino al termine un risultato preziosissimo.
Serie A, quindicesima giornata
Roma–Como, Stadio Olimpico – ore 20.45
Il monday night della 15esima giornata chiude il turno con una partita che, per classifica e momento, pesa davvero: la Roma ospita un Como che in questa prima parte di stagione si è ritagliato spazio e credibilità, e all’Olimpico prova a ripartire dopo lo stop pesante di San Siro contro l’Inter.
Per i giallorossi, invece, il copione è doppio: in Europa è arrivata una boccata d’ossigeno (il 3-0 sul Celtic), ma in campionato la squadra di Gasperini viene da due ko di fila per 1-0 e senza segnare. E allora Roma–Como diventa una verifica di nervi e di identità: ritrovare gol e continuità senza perdere compattezza, che fin qui resta uno dei punti forti.
Sul piano tattico, Roma con il 3-4-2-1 e con Ferguson riferimento centrale, supportato da Soulé e Pellegrini tra le linee. Il Como di Fabregas risponde col 4-2-3-1, provando a palleggiare e ad alzare il baricentro con Nico Paz a cucire e Douvikas davanti. Match che può decidersi nei duelli sugli esterni e nella gestione delle transizioni: se la Roma riesce a tenere alto il ritmo, costringe il Como a difendere basso; se il Como riesce a uscire pulito dal primo pressing, può far male con qualità e inserimenti.
Assenti e squalificati
Roma: squalificato Celik; indisponibile Dovbyk.
Como: squalificato Perrone; indisponibili Dossena, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto.
Probabili formazioni
Roma (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas (Rensch); Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Como (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Diego Carlos (Kempf), Ramon, Valle (Moreno); Caqueret, Da Cunha; Addai (Diao), Nico Paz, Jesus Rodriguez (Kuhn); Douvikas.
Arbitro
Dirige il match Ermanno Feliciani di Teramo. Assistenti: Scatragli–Palermo. IV: Massimi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Giua. (Canale 81 Lazio)
Dove vederla
Roma–Como sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con collegamento a partire dalle 20.30. Match in streaming oltre che su DAZN anche su Now TV e Sky Go.
Il programma della Serie A
15esima giornata
Lecce-Pisa 1-0
72’ Stulic
Torino–Cremonese 1-0
27′ Vlašić
Parma–Lazio 0-1
82′ Noslin
Atalanta–Cagliari 2-1
11′ Scamacca, 75′ Gaetano, 81′ Scamacca
Milan–Sassuolo 2-2
13′ Koné, 34′ Bartesaghi, 47′ Bartesaghi, 77′ Laurienté
Fiorentina–Verona 1-2
42′ Orban, 69′ aut. Unai Núñez, 90+3′ Orban
Udinese–Napoli 1-0
73′ Ekkelenkamp
Genoa–Inter 1-2
6′ Bisseck, 38′ Lautaro Martinez, 68′ Vitinha
Bologna–Juventus 0-1
64′ Cabal
Lunedì 15 dicembre
Roma-Como – ore 20.45
Prossimo Turno 16esima giornata
Sabato 20 dicembre
Lazio-Cremonese – ore 18.00
Juventus-Roma – ore 20.45
Domenica 21 dicembre
Cagliari-Pisa – ore 12.30
Sassuolo-Torino – ore 15.00
Fiorentina-Udinese – ore 18.00
Genoa-Atalanta – ore 20.45
Mercoledì 14 gennaio
Napoli-Parma – ore 18.30
Inter-Lecce – ore 20.45
Giovedì 15 gennaio
Verona-Bologna – ore 18.30
Como-Milan – ore 20.45