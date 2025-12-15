Serie A, si gioca Roma-Como, probabili formazioni, arbitro e dove vederla in TV e in streaming

Ultimo match di Serie A della 15esima giornata con la Roma che ospita il Como nel posticipo in programma all’Olimpico alle 20.45.

Da ieri intanto la classifica è cambiata ancora. Inter al comando con il sofferto successo a Marassi sul Genoa. Napoli, battuto a Udine e Milan, fermato in casa dal Sassuolo, scavalcati in vetta.

Serie A, le partite giocate ieri

Milan–Sassuolo 2-2

A San Siro il Milan spreca l’occasione di scappare: va sotto con Koné, poi si aggrappa al pomeriggio da sogno di Bartesaghi (doppietta tra 33′ e 47′), ma nel finale viene ripreso dall’ingresso devastante di Laurienté (77′), che sfiora anche il colpo grosso con un palo. Un punto stretto: ma per il Sassuolo…

Udinese–Napoli 1-0

Il Napoli si ferma anche a Udine: partita bloccata per lunghi tratti, poi nella ripresa l’inerzia gira con un’azione che porta alla perla di Ekkelenkamp (73′), tiro a giro sotto l’incrocio. Zaniolo è il motore che accende i friulani, mentre gli azzurri pagano numerose occasioni non trasformate e si vedono scavalcati al comando della classifica non solo dal Milan.

Fiorentina–Verona 1-2

Al Franchi è un’altra serata amarissima per la Fiorentina: il Verona colpisce in contropiede con Orban (42′), i viola la rimettono in piedi con l’autogol di Unai Nuñez (69′), ma al 93′ lo stesso Orban firma la doppietta che vale tre punti pesantissimi e lascia la Fiorentina ancora in fondo. Clima pesantissimo per la squadra assediata a lungo negli spogliatoi dai tifosi viola.

Genoa–Inter 1-2

A Marassi l’Inter parte fortissimo: Bisseck sorprende Leali al 6′ e Lautaro raddoppia al 38′ mettendo la gara sui binari nerazzurri. Nel secondo tempo il Genoa la riapre con la magia di Vitinha (69′) e spinge fino alla fine, ma l’Inter soffre ma resiste e si prende una vittoria chiave che la riporta in vetta alla classifica.

Bologna–Juventus 0-1

Pesantissimo colpo esterno della Juventus al Dall’Ara: dopo un avvio vivace del Bologna e una gara più di controllo che di grande spinta, decide Cabal (64′) di testa su assist di Yildiz. Nel finale il rosso a Heggem (69′) spezza l’assalto rossoblù e la Juve riesce a gestire fino al termine un risultato preziosissimo.

Serie A, quindicesima giornata

Roma–Como, Stadio Olimpico – ore 20.45

Il monday night della 15esima giornata chiude il turno con una partita che, per classifica e momento, pesa davvero: la Roma ospita un Como che in questa prima parte di stagione si è ritagliato spazio e credibilità, e all’Olimpico prova a ripartire dopo lo stop pesante di San Siro contro l’Inter.

Per i giallorossi, invece, il copione è doppio: in Europa è arrivata una boccata d’ossigeno (il 3-0 sul Celtic), ma in campionato la squadra di Gasperini viene da due ko di fila per 1-0 e senza segnare. E allora Roma–Como diventa una verifica di nervi e di identità: ritrovare gol e continuità senza perdere compattezza, che fin qui resta uno dei punti forti.

Sul piano tattico, Roma con il 3-4-2-1 e con Ferguson riferimento centrale, supportato da Soulé e Pellegrini tra le linee. Il Como di Fabregas risponde col 4-2-3-1, provando a palleggiare e ad alzare il baricentro con Nico Paz a cucire e Douvikas davanti. Match che può decidersi nei duelli sugli esterni e nella gestione delle transizioni: se la Roma riesce a tenere alto il ritmo, costringe il Como a difendere basso; se il Como riesce a uscire pulito dal primo pressing, può far male con qualità e inserimenti.

Assenti e squalificati

Roma: squalificato Celik; indisponibile Dovbyk.

Como: squalificato Perrone; indisponibili Dossena, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas (Rensch); Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Como (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Diego Carlos (Kempf), Ramon, Valle (Moreno); Caqueret, Da Cunha; Addai (Diao), Nico Paz, Jesus Rodriguez (Kuhn); Douvikas.

Arbitro

Dirige il match Ermanno Feliciani di Teramo. Assistenti: Scatragli–Palermo. IV: Massimi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Giua. (Canale 81 Lazio)

Dove vederla

Roma–Como sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con collegamento a partire dalle 20.30. Match in streaming oltre che su DAZN anche su Now TV e Sky Go.

Il programma della Serie A

15esima giornata

Lecce-Pisa 1-0

72’ Stulic

Torino–Cremonese 1-0

27′ Vlašić

Parma–Lazio 0-1

82′ Noslin

Atalanta–Cagliari 2-1

11′ Scamacca, 75′ Gaetano, 81′ Scamacca

Milan–Sassuolo 2-2

13′ Koné, 34′ Bartesaghi, 47′ Bartesaghi, 77′ Laurienté

Fiorentina–Verona 1-2

42′ Orban, 69′ aut. Unai Núñez, 90+3′ Orban

Udinese–Napoli 1-0

73′ Ekkelenkamp

Genoa–Inter 1-2

6′ Bisseck, 38′ Lautaro Martinez, 68′ Vitinha

Bologna–Juventus 0-1

64′ Cabal

Lunedì 15 dicembre

Roma-Como – ore 20.45

Prossimo Turno 16esima giornata

Sabato 20 dicembre

Lazio-Cremonese – ore 18.00

Juventus-Roma – ore 20.45

Domenica 21 dicembre

Cagliari-Pisa – ore 12.30

Sassuolo-Torino – ore 15.00

Fiorentina-Udinese – ore 18.00

Genoa-Atalanta – ore 20.45

Mercoledì 14 gennaio

Napoli-Parma – ore 18.30

Inter-Lecce – ore 20.45

Giovedì 15 gennaio

Verona-Bologna – ore 18.30

Como-Milan – ore 20.45