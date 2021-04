Dopo l’anticipo di martedì sera e le partite di ieri, mercoledì, oggi, giovedì 22 aprile, si chiude la 32esima giornata di Serie A. In programma due partite di sicuro richiamo, con squadre coinvolte nella lotta per un piazzamento in classifica che garantisca l’accesso alle coppe europee (Europa League e Champions League). Si giocano, infatti, Roma-Atalanta (con calcio di inizio alle ore 18.30) e Napoli-Lazio (alle 20.45).

La gara dei giallorossi di Paulo Fonseca e dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini sarà trasmessa in diretta su Dazn (visibile anche su Sky al canale 209), mentre il match serale che contrappone gli azzurri di Gennaro Gattuso e i biancocelesti di Simone Inzaghi sarà proposto in esclusiva su Sky. Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Negli ultimi otto scontri diretti in campionato il Napoli ha vinto 12 volte, mentre le sconfitte sono state soltanto tre. Due i pareggi. 12 vittorie, 2. Per quanto riguarda l’altro match, va segnalato che

nelle ultime sei stagioni i bergamaschi hanno ottenuto 6 successi e 5 pareggi, con una sola sconfitta.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che ccompletano la 32esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo (DAZN in realtà per questo turno non li ha comunicati) e l’orario del calcio di inizio.

La Serie A tornerà in campo sabato prossimo con tre anticipi della 33esima ossia Genoa-Spezia, Parma-Crotone e Sassuolo-Sampdoria.

GIOVEDI’ 22 APRILE

ore 18.30

Roma-Atalanta in diretta su DAZN1 (canale 209)

ore 20.45

Napoli-Lazio in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Luca Marchegiani; bordocampo Massimo Ugolini e Matteo Petrucci