Serie A, recupero 24ª giornata: Milan-Como stasera a San Siro | Orari, arbitro e dove vederla

Stasera, mercoledì 18 febbraio, il Milan ospita il Como a San Siro nel recupero della 24ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20.45. Probabili formazioni, arbitro e dove vederla in TV e streaming

Quella di stasera è una partita che il Milan non può davvero sbagliare. I rossoneri sono secondi in classifica a quota 53 punti, otto lunghezze sotto l’Inter capolista a 61 e lanciatissima dopo la vittoria contestatissima contro la Juventus.

Una vittoria non basterebbe certo a colmare il gap, ma permetterebbe quanto meno di non allontanarsi ulteriormente dalla vetta in attesa che i nerazzurri tornino in campo. Il Como, dal canto suo, è settimo a 41 punti e insegue un posto in Europa: un risultato positivo a San Siro ridarebbe slancio alle ambizioni europee dei lariani reduci da una brutta sconfitta in casa.

Milan-Como, stadio Giuseppe Meazza – ore 20.45

Il Milan arriva all’appuntamento dopo l’importante vittoria di Pisa (2-1) che ha mantenuto invariato il distacco dall’Inter. Allegri dovrà rinunciare allo squalificato Rabiot: al suo posto dovrebbe giocare Ricci in mediana. Saelemaekers è rientrato in gruppo ma sulla destra dovrebbe toccare ancora ad Athekame. Leao torna titolare, con Loftus-Cheek confermato in attacco. Possibile chance per Jashari e De Winter, con Fofana e Gabbia a riposo.

Il Como si presenta a Milano dopo il ko interno con la Fiorentina (1-2) che ha interrotto la striscia positiva dei lariani. Fabregas non avrà il grande ex Morata, squalificato dopo il rosso nel finale di quella partita. Al centro dell’attacco agirà Douvikas, con Vojvoda, Nico Paz e Baturina alle sue spalle. Diego Carlos e Kempf si contendono un posto in difesa, con Smolcic terzino destro.

I precedenti recenti sono tutti favorevoli al Milan: i rossoneri hanno vinto le ultime cinque sfide in Serie A contro il Como con un punteggio aggregato di 11-4. L’ultimo confronto risale al 15 gennaio scorso, con i rossoneri vittoriosi 3-1 al Sinigaglia.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.

Squalificati: Rabiot. Infortunati: Gimenez, Saelemaekers.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Squalificati: Morata. Infortunati: nessuno.

Arbitro

Massimiliano Mariani di Aprilia. Assistenti: Tegoni e Bindoni. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Gariglio. AVAR: Maresca.

Dove vederla in TV e streaming

Milan-Como sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20.30. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto il pacchetto Zona DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.

La classifica

Inter 61, Milan 53, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 41, Bologna 33, Lazio 33, Sassuolo 32, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Hellas Verona 15.

Prossimo turno – 26ª giornata

Venerdì 20 febbraio

Sassuolo-Hellas Verona – ore 20.45

Sabato 21 febbraio

Juventus-Como – ore 15.00

Lecce-Inter – ore 18.00

Cagliari-Lazio – ore 20.45

Domenica 22 febbraio

Genoa-Torino – ore 12.30

Atalanta-Napoli – ore 15.00

Milan-Parma – ore 18.00

Roma-Cremonese – ore 20.45

Lunedì 23 febbraio

Fiorentina-Pisa – ore 18.30

Bologna-Udinese – ore 20.45