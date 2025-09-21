Serie A, quarta giornata: il programma di oggi | Dove e come vedere le partite in TV e in streaming

Cinque la partite in programma oggi nella quarta giornata di Serie A che entra nel vivo con alcune partite estremamente interessanti. Ieri 1-1 del Bentegodi tra Verona e Juventus e ottimo 3-0 del Milan a Udine. Molte discussioni nella vittoria del Bologna sul Genoa, otto minuti oltre il 90’ per un rigore che nonostante il VAR suscita moltissime perplessità.

Un solo posticipo domani, Napoli-Pisa, prima che inizi anche il programma eliminatorio di Coppa Italia.

Serie A, quarta giornata: il programma di oggi

Lazio–Roma (12.30)

Derby che arriva presto e con posta altissima: ritmo, duelli a tutto campo e piazzati possono spostare l’ago. La Lazio cercherà ampiezza e attacchi alle spalle dei terzini giallorossi; la Roma punterà su aggressione alta e qualità tra le linee. Una sfida anche tra due tecnici d’esperienza e che si stimano come Sarri e Gasperini, ed entrambi rischiano contro tifoserie che vogliono di più e che fino a oggi non sembrano essere del tutto soddisfatte…

Dove vederla: diretta ed esclusiva DAZN

Cremonese–Parma (15.00)

Sfida e pesantissima per la zona salvezza anche se la Cremonese è una delle vere sorprese di questo avvio di campionato, imbattuta e provvisoriamente quarta in classifica. Il Parma, ultimo in coda con un solo punto in tre partite non può permettersi molti altri colpi a vuoto e ha urgente bisogno di fare risultato.

Dove vederla: diretta ed esclusiva DAZN

Torino–Atalanta (15.00)

Partita che sulla carta si annuncia intensissima e che propone il ritorno di Juric a Torino. La squadra granata per come la si è vista fino a oggi si sta dimostrando intensa e fisica nella marcatura uomo su uomo, abile a sporcare la costruzione avversaria. L’Atalanta, reduce dalla sconfitta e dalle fatiche di Champions, dovrà forse ruotare qualche uomo con il tecnico che potrebbe anche pensare di inserire Lookman, ormai definitivamente reintegrato in squadra.

Dove vederla: diretta ed esclusiva DAZN

Fiorentina–Como (18,00)

La Viola di Pioli cerca continuità di prestazione dopo segnali incoraggianti: pressione coordinata e occupazione dell’area con più uomini sono le chiavi di una squadra che fino a oggi ha dimostrato personalità ma che non ha ancora vinto in questa stagione. Il Como, organizzato e verticale, è un bel test, difende compatto e riparte: per i lariani, fondamentale l’uscita pulita sul primo passaggio. Occhio ai cambi dalla panchina, che potrebbero pesare nell’ultimo terzo di gara.

Dove

Inter–Sassuolo (20.45)

Chiusura di programma a San Siro con una sfida che storicamente nasconde insidie per i nerazzurri tanto più dopo la bella vittoria del Sassuolo della settimana scorsa sulla Lazio. L’Inter, dominante per fisicità e qualità tra le linee, dovrà evitare cali di tensione e gestire i ribaltamenti neroverdi. Ma potrebbe dover rinunciare ancora una volta a Lautaro Martinez che non ha risolto i suoi problemi alla schiena. Pio Esposito e Thuram candidati a giocare da titolari.

Dove vederla: diretta DAZN; co-esclusiva Sky Sport

I risultati

Lecce-Cagliari 1-2

5’ Tiago Gabriel, 33’ Belotti, 71’ Belotti su rigore

Bologna-Genoa 2-1

Castro, 90’+9 Bernardeschi su rigore

Verona-Juventus 1-1

19’ Conceicao, 44 Orban su rigore

Udinese-Milan 0-3

40’ Pulisic, 46’ Fofana, 63’ Pulisic

Domenica 21/09 – h 12.30

Lazio-Roma — Arbitro: Sozza; Assistenti: Rossi C., Garzelli; IV: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Mariani. DAZN.

Domenica 21/09 – h 15.00

Torino-Atalanta — Arbitro: Colombo; Assistenti: Liberti, Fontemurato; IV: Tremolada; VAR: Valeri; AVAR: Serra. DAZN.

Domenica 21/09 – h 15.00

Cremonese-Parma — Arbitro: La Penna; Assistenti: Colarossi, Severino; IV: Meraviglia; VAR: Perenzoni; AVAR: Di Bello. DAZN.

Domenica 21/09 – h 18.00

Fiorentina-Como — Arbitro: Bonacina; Assistenti: Mokhtar, Nuzzi; IV: Santoro; VAR: Piccinini; AVAR: Serra. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky 251 e NOW

Domenica 21/09 – h 20.45

Inter-Sassuolo — Arbitro: Marinelli; Assistenti: Bottegoni, Margani; IV: Paterna; VAR: Abisso; AVAR: Ghersini. DAZN.

Lunedì 22/09 – h 20.45

Napoli-Pisa — Arbitro: Crezzini; Assistenti: Rossi L., Trinchieri; IV: Massa; VAR: Nasca; AVAR: Piccinini. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky Sport Uno/Sky Sport 4K/Sky 251 e NOW