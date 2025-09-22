Serie A, quarta giornata: Napoli-Pisa ultimo posticipo | Dove vedere la partita in TV

Il Napoli, reduce dalla pesante sconfitta contro il Manchester City in Champions League, può rifarsi e andare in fuga nel campionato di Serie A, approfittando del mezzo passo falso della Juventus, fermata sul pareggio a Verona con non poche polemiche di carattere arbitrale.

Serie A, i risultati

Agli anticipi di sabato, con le vittoria di Cagliari, Bologna e Milan è seguita una domenica fitta di partite interessanti. A cominciare dal derby di Roma, vinto dai giallorossi, grazie a un gol di Pellegrini. Stagione che si annuncia difficile per la Lazio tra mercato bloccato e risultati che non arrivano.

Importantissima la vittoria esterna dell’Atalanta, netta e autorevole sul Torino, così come quella del Como che conquista tre punti pesantissimi al Franchi contro la Fiorentina che è ancora all’asciutto di vittorie e sta vivendo una certa tensione tra la tifoseria, per nulla contenta di come il campionato è partito. Cremonese ancora imbattuta, 0-0 con il Parma, e Inter che vince con il Sassuolo 2-1 nel posticipo serale al termine di una partita non brillantissima ma redditizia in termini di classifica.

Serie A, il posticipo Napoli-Pisa

E per effetto di questi risultati, e in particolare del pareggio della Juventus a Verona, il Napoli ha la clamorosa occasione di andare in fuga grazie al filotto iniziale (3 vittorie su 3: non accadeva dal 2021/22) e, soprattutto, della miglior difesa del campionato insieme a quella della Roma che si conferma tale anche dopo il derby: un solo gol incassato.

Il Pisa, ultimo con un punto, cerca il primo acuto di un proprio giocatore: fin qui l’unica rete nerazzurra è stata l’autogol di Hien a Bergamo. Per Alberto Gilardino è un test fondamentale, mentre Antonio Conte può sfruttare la spinta del suo stadio per provare la mini-fuga in

A Napoli si contano 14 incroci ufficiali: 10 successi azzurri, 3 pareggi e 1 vittoria toscana (storico 0-1 del gennaio 1986, con gol Berggreen). L’ultimo precedente al Maradona è di Coppa Italia 2007: 3-1 ai supplementari, tripletta di Lavezzi dopo il vantaggio di Kutuzov.

Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Conte.

Pisa (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni; Nzola, Meister. All. Gilardino.

Dove vederla: diretta DAZN, co-esclusiva Sky Sport/

Il programma completo

Lecce-Cagliari 1-2

5’ Tiago Gabriel, 33’ Belotti, 71’ Belotti su rigore

Bologna-Genoa 2-1

Castro, 90’+9 Bernardeschi su rigore

Verona-Juventus 1-1

19’ Conceicao, 44 Orban su rigore

Udinese-Milan 0-3

40’ Pulisic, 46’ Fofana, 63’ Pulisic

Lazio-Roma 0-1

38’ Pellegrini

Torino-Atalanta 0-3

30’ Krstovic, 34’ Sulemana, 38’ Krstovic

Cremonese-Parma 0-0

Fiorentina-Como 1-2

8’ Mandragora, 65’ Kempf, 90’+3 Addai

Inter-Sassuolo 2-1

14’ Dimarco, 81’ aut. Muharemovic, 84’ Cheddira

Lunedì 22/09 – h 20.45

Napoli-Pisa — Arbitro: Crezzini; Assistenti: Rossi L., Trinchieri; IV: Massa; VAR: Nasca; AVAR: Piccinini. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky Sport Uno/Sky Sport 4K/Sky 251 e NOW.