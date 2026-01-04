Serie A, programma TV e streaming, Lazio–Napoli apre il menu, Inter-Bologna la chiude

Si completa la 18esima giornata di Serie A che si chiude questa sera anche in considerazione del turno infrasettimanale organizzato a cavallo della festa dell’Epifania.

Serie A, i risultati di ieri

Dopo la vittoria sofferta del Milan a Cagliari di venerdì sera, il sabato di Serie A ha confermato quanto il campionato sia ancora aperto e imprevedibile. La Juventus si è fermata sul pareggio contro il Lecce, lasciando per strada punti che pesano nella corsa alle prime posizioni. Un risultato che tiene compatta la zona alta e costringe chi insegue a non sbagliare nei turni immediatamente successivi. Decisivo tra i pali Falcone, protagonista di una partita da grandissimo protagonista.

A sorridere è stata invece l’Atalanta, capace di superare la Roma al termine di una gara intensa e molto tattica, risolta da un episodio ma gestita con grande attenzione. Un successo che rilancia le ambizioni europee dei nerazzurri e complica il percorso dei giallorossi, ancora discontinui lontano dall’Olimpico. Atalanta che nel primo tempo merita e nel secondo, pur controllando le offensive della Roma dell’ex Gasperini, soffre portando a casa un risultato pesantissimo.

Nella parte centrale e bassa della classifica, i pareggi tra Genoa e Pisa e tra Sassuolo e Parma hanno ribadito l’equilibrio di un gruppo di squadre che fatica a staccarsi dalla zona calda. Fischi a Marassi dei tifosi rossoblu al termine di una partita condizionata soprattutto dalla paura di perdere punti pesanti, sia da una parte che dall’altra. Colpo importante invece del Como, che con una vittoria di misura sull’Udinese ha aggiunto punti pesanti alla propria corsa salvezza, mostrando solidità e concretezza.

Serie A, le partite di oggi

Lazio–Napoli, Stadio Olimpico – ore 12.30

Non è una partita come le altre, e non potrebbe esserlo. Lazio–Napoli è soprattutto la sfida di Maurizio Sarri contro il suo passato, tre stagioni che hanno lasciato un segno profondo a Napoli anche senza trofei. Un intreccio emotivo che rende il lunch match dell’Olimpico diverso da qualunque altro.

La Lazio arriva all’appuntamento dopo settimane complicate: una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e il pareggio di Udine maturato con un gol subito nel finale. L’ottavo posto a quota 24 punti racconta di una squadra ancora in corsa per l’Europa, ma bisognosa di continuità e certezze, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Il Napoli, terzo in classifica a 34 punti con una partita in meno, vive invece una fase di rilancio. Tra Supercoppa e successo di Cremona, la squadra di Antonio Conte ha ritrovato fiducia e risultati e cerca ora di dare continuità per restare agganciata alla vetta. I precedenti parlano di un confronto storicamente equilibrato, ma negli ultimi incroci i biancocelesti hanno spesso saputo creare problemi agli azzurri.

Assenti, diffidati e squalificati

Lazio – Assenti: Gigot (operato alla caviglia, rientro fine gennaio), Patric (lesione muscolare, da valutare)

Diffidati: nessuno Squalificati: nessuno

Napoli – Assenti: Anguissa (lesione bicipite femorale, rientro metà gennaio), De Bruyne (lesione bicipite femorale, rientro marzo), Gilmour (operato per pubalgia, rientro fine gennaio), Lukaku (lesione al retto femorale, rientro fine gennaio)

Diffidati: Juan Jesus – Squalificati: nessuno

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3) – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Napoli (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

Arbitro

Davide Massa (Imperia); assistenti Ceccon e Laudato; quarto uomo Marinelli; VAR Ghersini; AVAR Maresca.

Dove vedere Lazio–Napoli

Diretta esclusiva su DAZN, visibile su smart tv compatibili tramite app, console PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

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Streaming su app DAZN e su sito ufficiale DAZN.

Fiorentina–Cremonese, Stadio Artemio Franchi – ore 15.00

Al Franchi va in scena una partita che per la Fiorentina ha il sapore dell’ultima chiamata. I viola sono ultimi in classifica e arrivano al match dopo la sconfitta di Parma che ha certificato un finale di 2025 da incubo: una sola vittoria nelle prime diciassette giornate. Il 2026 si apre dunque con un esame senza appello.

La Cremonese si presenta a Firenze con una classifica più tranquilla e con l’etichetta di sorpresa del campionato, nonostante l’ultimo ko interno contro il Napoli. I grigiorossi hanno rallentato nell’ultimo periodo, ma restano solidi e consapevoli, mentre la Fiorentina deve fare i conti con l’urgenza di ritrovare punti e fiducia.

Dentro la partita c’è anche il tema Kean: l’attaccante è rientrato dopo un permesso familiare ed è a disposizione di Vanoli. La sua presenza cambia il volto dell’attacco viola e, forse, anche l’atteggiamento mentale di una squadra chiamata a reagire.

Assenti, diffidati e squalificati

Fiorentina – Assenti: Fazzini (problema alla caviglia, da valutare), Lamptey (lacerazione del crociato anteriore, rientro marzo), Pablo Marí (risentimento muscolare, da valutare), Sabiri (problema fisico, da valutare)

Diffidati: Mandragora -Squalificati: nessuno

Cremonese – Assenti: Collocolo (lesione al retto femorale, rientro inizio gennaio)

Diffidati: Barbieri, Pezzella – Squalificati: nessuno

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2) – De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

Cremonese (3-5-2) – Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

Arbitro

Federico La Penna (Roma 1), assistenti Bahri (Sassari) e Rossi (Napoli), IV ufficiale Bonacina (Bergamo), VAR Marini (Roma 1), AVAR Gariglio (Pinerolo).

Dove vedere Fiorentina–Cremonese

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Hellas Verona–Torino, Stadio M. A. Bentegodi – ore 18.00

Al Bentegodi va in scena uno scontro diretto che pesa soprattutto in chiave salvezza. Il Verona ha ritrovato slancio grazie alle vittorie contro Atalanta e Fiorentina, prima di incassare un pesante 3-0 a Milano contro il Milan. Il segnale però è arrivato: la squadra di Zanetti può giocarsela.

Il Torino, invece, arriva da una sconfitta inattesa contro il Cagliari che ha interrotto una mini-serie positiva. La trasferta di Verona diventa così una prova di tenuta: in caso di passo falso, il margine sulla zona calda rischierebbe di ridursi sensibilmente.

È una gara di nervi, di episodi e di dettagli, in cui entrambe le squadre sanno di non potersi permettere errori. L’equilibrio dei precedenti recenti e la classifica corta rendono il confronto uno dei più delicati dell’intera giornata.

Assenti, diffidati e squalificati

Hellas Verona – Suslov indisponibile per rottura del crociato, rientro previsto febbraio 2026. Diffidati Akpa-Akpro e Nunez. Nessuno squalificato.

Torino – Ilic alle prese con lombosciatalgia, Pedersen con un problema fisico, Schuurs operato al ginocchio con tempi indefiniti.

Diffidato Casadei. Nessuno squalificato.

Probabili formazioni

Hellas Verona: Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Folorunsho, Duda, Lazovic; Noslin, Suslov; Djuric. Allenatore Baroni.

Torino: Milinkovic-Savic; Buongiorno, Rodriguez, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Zapata. Allenatore Juric.

Arbitro

Antonio Rapuano, sezione di Rimini; assistenti Davide Fontemurato e Fabio Monaco; quarto ufficiale Davide Di Marco; VAR Marco Maggioni; AVAR Marco Pezzuto.

Dove vedere Hellas Verona–Torino

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Inter–Bologna, Stadio Giuseppe Meazza – ore 20.45

Il posticipo serale chiude la domenica con una sfida che può incidere sulla corsa scudetto. L’Inter inaugura il 2026 con l’obbligo di rispondere al Milan, passato in testa dopo l’anticipo, e con ancora addosso le scorie della Supercoppa, in cui il Bologna l’ha eliminata in semifinale.

I nerazzurri sono secondi a quota 36 punti e arrivano dal successo di Bergamo contro l’Atalanta, ma devono fare i conti con un tabù che dura da tempo: non battono il Bologna dal marzo 2024 e a San Siro mancano i tre punti addirittura dal novembre 2022. Un dato che rende la sfida meno scontata di quanto dica la classifica.

Il Bologna, settimo con una gara in meno, guarda alla zona Europa e ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le big, soprattutto grazie all’organizzazione e alla qualità tra le linee. È una partita di spessore tecnico e mentale, che chiude una domenica di Serie A già carica di significati.

Assenti, diffidati e squalificati

Inter – Bonny alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro, Darmian fermo per un problema al polpaccio, Dumfries fuori dopo l’operazione alla caviglia, Di Gennaro con frattura dello scafoide, Palacios alle prese con un problema muscolare. Nessuno squalificato, nessun diffidato.

Bologna – Bernardeschi indisponibile dopo l’operazione alla clavicola, Skorupski assente. Nessuno squalificato. Diffidati Cambiaghi e Miranda.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Chivu.

Bologna (4-2-3-1) – Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore Italiano.

Arbitro

Marco Guida, sezione di Pompei; assistenti Ceccon e Laudato; quarto ufficiale Marinelli; VAR Ghersini; AVAR Maresca.

Dove vedere Inter–Bologna

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Serie A, 18esima giornata

Como–Udinese 1-0

18’ L. Da Cunha (rig.)

Genoa–Pisa 1-1

15’ L. Colombo, 38’ M. Léris

Sassuolo–Parma 1-1

12’ K. Thorsvedt, 24’ M. Pellegrino

Juventus–Lecce 1-1

45’+1 L. Banda, 49’ W. McKennie

Atalanta–Roma 1-0

12’ G. Scalvini

Domenica 04 Gennaio

Lazio–Napoli ore 12.30

Fiorentina–Cremonese ore 15.00

Hellas Verona–Torino ore 18.00

Inter–Bologna ore 20.45

Classifica

Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Juventus e Roma 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Parma e Cagliari 18, Lecce 17, Genoa 15, Hellas Verona e Pisa 12, Fiorentina 9

Serie A, Prossimo Turno – 19esima

Martedì 6 gennaio

Pisa–Como ore 15.00

Lecce–Roma ore 18.00

Sassuolo–Juventus ore 20.45

Mercoledì 7 gennaio

Bologna–Atalanta ore 18.30

Napoli–Verona ore 18.30

Lazio–Fiorentina ore 20.45

Parma–Inter ore 20.45

Torino–Udinese ore 20.45

Giovedì 8 gennaio

Cremonese–Cagliari ore 18.30

Milan–Genoa ore 20.45