Serie A, Il programma, dove vedere le partite di oggi | La 12esima giornata, quattro partite

Dopo la sosta per gli impegni mondiali della nazionale torna la Serie A: quattro gare oggi aprono la 12esima giornata, tra incroci delicati e squadre in cerca di ritmo e di continuità

La Serie A si riaccende dopo la pausa per gli impegni della nazionale e riparte oggi con quattro partite che inaugurano la 12esima giornata. Doppio evento in calendario alle 15, poi Fiorentina-Juventus e Atalanta-Napoli, partita tradizionalmente tesa tra due squadre che hanno evidenziato qualche scossone con Conte che ha discusso con la dirigenza in conferenza stampa e la Dea che ha esonerato Juric per affidare la squadra a Raffaele Palladino.

Serie A, le partite di oggi

Cagliari–Genoa, Unipol Domus – ore 15.00

Sfida pesantissima per la zona salvezza all’Unipol Domus, con il Cagliari che prova a dare continuità al pari contro il Como e a mettere margine sulla zona rossa, mentre il nuovo Genoa di Daniele De Rossi cerca di ripartire dopo una sosta vissuta lavorando sulla compattezza e sulle idee del nuovo allenatore. I sardi arrivano con una classifica meno drammatica ma ancora fragile, i liguri invece hanno urgente bisogno di punti per evitare di restare impantanati nei bassifondi.

Pisacane si affida al 4-3-1-2 con Gaetano alle spalle della coppia Esposito-Borrelli e con Palestra avanti su Obert in difesa. De Rossi rilancia Malinovskyi in mezzo e si affida a Vitinha e Colombo per guidare l’attacco in un 3-5-2 che vuole solidità e ritmo sugli esterni.

Assenti e squalificati

Cagliari: indisponibili Belotti, Ciocci, Rog, Zé Pedro; nessuno squalificato.

Genoa: indisponibili Cornet, Cuenca, Messias, Onana; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Adopo, Deiola, Folorunsho; Gaetano; Esposito, Borrelli.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Arbitro

Volpi (Pagliardini e Garzelli), IV Rapuano, VAR Serra, AVAR Di Paolo.

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Udinese–Bologna, Blu Energy Stadium – ore 15.00

Sfida con profumo d’Europa a Udine, dove i friulani di Runjaic ripartono dai loro 15 punti e da una solidità interna sempre più evidente. Il Bologna di Italiano arriva invece con l’ambizione di rimanere attaccato al vertice e riscattare gli ultimi stop, ma con una lista infortuni molto pesante che limita le rotazioni, soprattutto in difesa e in mediana.

Runjaic conferma il 3-5-2 con Zaniolo riferimento offensivo al fianco di Buksa e con Kamara e Zanoli larghi sulle corsie. Italiano, invece, si affida al 4-2-3-1 con Castro unica punta e il trio Orsolini-Odgaard-Dominguez alle sue spalle, in una formazione che deve adattarsi alle numerose assenze.

Assenti e squalificati

Udinese: indisponibili Kristensen; nessuno squalificato.

Bologna: indisponibili Cambiaghi, Freuler, Holm, Rowe, Skorupski; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

Arbitro

Sacchi (Bercigli e Margani), IV Amabile, VAR Fabbri, AVAR Longo.

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Fiorentina-Juventus, Artemio Franchi – Ore 18.00

La sfida del Franchi arriva in un momento delicatissimo per entrambe. La Fiorentina, partita malissimo, ha cambiato guida tecnica e punta su Vanoli in panchina per rianimare una classifica che si è fatta davvero pesante. Il pareggio di Genova prima della sosta ha dato qualche segnale positivo, ma contro la Juventus servirà una prestazione molto più solida, soprattutto in fase difensiva, dove i viola hanno concesso troppo nelle prime undici giornate.

La Juve di Spalletti, dal canto suo, ha cambiato ritmo: due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare hanno rimesso in carreggiata una squadra che sembrava smarrita, e che ora cerca continuità per restare agganciata alla zona Champions.

Vanoli recupera Kean e lo lancia subito dal primo minuto nel suo 3-5-2, con Gudmundsson a completare il tandem offensivo. A sinistra è ballottaggio vinto da Parisi, mentre in mezzo Sohm sembra avanti su Fagioli. Ancora out Gosens e Lamptey. Spalletti invece ritrova Vlahovic, che prova a stringere i denti e avviare il proprio autunno con un segnale forte. Dietro rientra Gatti al centro della difesa, con Kalulu e Koopmeiners ai lati; sulle fasce ci saranno Cambiaso e Kostic, con Yildiz libero di muoversi tra le linee.

Fiorentina: indisponibili Gosens, Lamptey; nessuno squalificato.

Juventus: indisponibili Bremer, Milik, Pinsoglio, Rugani; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson.

JUVENTUS (3-5-1-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz; Vlahovic.

Arbitro

Ayroldi (Raspollini e Di Monte) IV Colombo, VAR Mariani, AVAR Doveri

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Napoli–Atalanta, Stadio Maradona – ore 20.45

La sera del Maradona chiude la giornata con un incrocio pieno di spunti. Il Napoli di Conte arriva dalla sosta sapendo di dover accelerare: il rendimento nelle ultime settimane è stato alterno e il tecnico punta molto sulla condizione ritrovata di Osimhen e Kvaratskhelia per riaccendere un attacco che ha inciso meno del previsto. Dall’altra parte un’Atalanta affaticata dagli impegni europei e alla ricerca di continuità in campionato: Juric ha bisogno di una scossa dopo settimane complicate, ma la Dea ha spesso mostrato un carattere feroce nei match contro le big.

Conte va sul suo 4-3-3 con Caprile in porta e la difesa guidata da Di Lorenzo e Rrahmani, mentre a sinistra Olivera è avanti su Mario Rui. A centrocampo Lobotka è il perno, con Zielinski e Cajuste a completare il reparto. Davanti torna il tridente pesante, con Politano e Kvaratskhelia larghi e Osimhen riferimento centrale. Juric invece ritrova De Roon e rinfresca il suo 3-4-2-1: Samardzic e Lookman agiranno alle spalle di Krstovic, con Bellanova e Zappacosta sulle corsie. Scalvini non è ancora al meglio e resta in dubbio fino all’ultimo, mentre Bakker rimane fuori per l’infortunio al crociato.

Assenti e squalificati

Napoli: indisponibili Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret; nessuno squalificato.

Atalanta: indisponibili Bakker, Scalvini; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Zielinski, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic.

Arbitro

Prontera (Zingarelli e Rossi). IV Perenzoni, VAR Irrati, AVAR La Penna.

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In diretta su DAZN; trasmessa anche su Zona DAZN (Sky) e in streaming su app e sito DAZN.

Serie A, 12esima giornata

Sabato 22 novembre

Cagliari-Genoa – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Bologna – ore 15.00 (DAZN)

Fiorentina-Juventus – ore 18.00 (DAZN)

Napoli-Atalanta – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 23 novembre

Verona-Parma – ore 12.30 (DAZN)

Cremonese-Roma – ore 15.00 (DAZN)

Lazio-Lecce – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Milan – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 24 novembre

Torino-Como – ore 18.30 (DAZN/NOW/SKY)

Sassuolo-Pisa – ore 20.45 (DAZN)

Classifica

Inter e Roma 24, Milan 22, Napoli 21, Juventus 19, Bologna e Como 18, Sassuolo 16, Lazio e Udinese 15, Cremonese e Torino 14, Atalanta 13, Cagliari e Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa e Verona 6, Fiorentina 5.

Serie A Prossimo turno – 13esima Giornata

Venerdì 29 novembre

Como-Sassuolo – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Sabato 29 novembre

Genoa-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Parma-Udinese – ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Cagliari – ore 18.00 (DAZN)

Milan-Lazio – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 30 novembre

Lecce-Torino – ore 12.30 (DAZN)

Pisa-Inter – ore 15.00 (DAZN)

Atalanta-Fiorentina – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Roma-Napoli – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 1 dicembre

Bologna-Cremonese – ore 20.45 (DAZN)