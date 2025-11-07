Serie A, Pisa-Cremonese, apre l’undicesima giornata: dove vedere l’anticipo in vista dei big match

Tra anticipi e posticipi di lusso, l’undicesima giornata promette nuovi equilibri in vetta e in coda in vista di un’altra sosta di campionato per le qualificazioni della Nazionale azzurra ai prossimi Mondiali

La Serie A torna protagonista con l’undicesima giornata di campionato, in un weekend che profuma già d’inverno ma infiamma la lotta per lo scudetto. Dopo i tre turni ravvicinati della settimana scorsa, la classifica si è accorciata ulteriormente e la sensazione è che nulla sia ancora scritto.

Serie A, i temi dell’undicesima giornata

Pisa-Cremonese è l’anticipo di questa sera. Ma il turno si annuncia molto interessante, anche in considerazione della pausa per gli impegni della nazionale che implica una nuova sospensione.

Nel quadro generale spicca il derby di Torino, la sfida tra Inter e Lazio che chiude la giornata domenica sera e numerose sfide dirette, soprattutto in coda, a cominciare da Lecce-Verona e Genoa-Fiorentina che vedrà di fronte due squadre con allenatori nuovi e appena nominati.

Serie A, 11esima giornata

PISA-CREMONESE, Arena Garibaldi-Romeo Anconetani – ore 20.45

La 11ª giornata si apre a Pisa con un incrocio già pesante per gli equilibri di bassa classifica. I nerazzurri vengono dal pari di Torino e cercano il primo gol interno per sbloccarsi davanti al proprio pubblico, ma la cosa fondamentale per la squadra di Gilardino sarebbe conquistare la prima vittoria, meritata dopo le ultime, ottime, prestazioni.

La Cremonese, reduce dal ko di misura con la Juventus, vuole dare continuità dopo l’ultimo colpo esterno a Genova e inseguire una mini-serie fuori casa che al momento frutta un tesoretto di 14 punti che significano tranquillità.

Gilardino pensa a qualche ritocco sulle corsie e davanti, con Nzola che insidia Meister e Moreo riferimento di lavoro tra le linee.

Nicola dovrebbe confermare l’ossatura vista contro i bianconeri: Floriani in vantaggio a sinistra, mediana con Bondo in regia e coppia offensiva Bonazzoli-Vardy, con Vazquez prima alternativa. Gara “da dettagli”: il Pisa deve alzare la pericolosità all’Arena, i grigiorossi puntano su ritmo e ripartenze per colpire.

Indisponibili/squalificati

Pisa: Esteves, Lusuardi, Stengs out; Albiol da valutare. Nessuno squalificato.

Cremonese: Collocolo, Grassi, Moumbagna, Pezzella, Sanabria, Zerbin out. Nessuno squalificato.

Probabili formazioni

PISA (3-4-2-1) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Leris (Angori); Vural, Moreo; Nzola (Meister). All. Gilardino

CREMONESE (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Arbitro: Marcenaro (Alassio–Garzelli), IV Bonacina, VAR Serra, AVAR Prontera

Dove vederla – Il match tra è in programma alle 20.45 in diretta Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della trasmissione streaming attraverso l’app Sky Go. La trasmissione dell’incontro è in programma via streaming anche su DAZN, emittente che detiene i diritti di tutte le partite del campionato di Serie A, e su NOW, riservata ai titolari dei rispettivi abbonamenti.

Serie A, 11ª giornata

Venerdì 7 novembre

Pisa-Cremonese – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Sabato 8 novembre

Como-Cagliari – ore 15.00 (DAZN)

Lecce-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Torino – ore 18.00 (DAZN)

Parma-Milan – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 9 novembre

Atalanta-Sassuolo – ore 12.30 (DAZN)

Bologna-Napoli – ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Fiorentina – ore 15.00 (DAZN)

Roma-Udinese – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Lazio – ore 20.45 (DAZN)

Classifica Serie A

Napoli 22, Inter e Milan e Roma 21, Bologna e Juventus 18, Como 17, Lazio e Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta Sassuolo e Torino 13, Cagliari e Lecce 9, Parma 7, Pisa e Genoa 6, Verona 5, Fiorentina 4.

Serie A, prossimo turno, 12esima giornata

Sabato 22 novembre

Cagliari-Genoa – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Bologna – ore 15.00 (DAZN)

Fiorentina-Juventus – ore 18.00 (DAZN)

Napoli-Atalanta – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 23 novembre

Verona-Parma – ore 12.30 (DAZN)

Cremonese-Roma – ore 15.00 (DAZN)

Lazio-Lecce – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Milan – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 24 novembre

Torino-Como – ore 18.30 (DAZN/NOW/SKY)

Sassuolo-Pisa – ore 20.45 (DAZN)