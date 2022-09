Auditel ha reso noti i dati di ascolto delle partite della settima giornata di Serie A trasmesse in diretta su Dazn. Il turno si è sviluppato in tre giorni, a partire da venerdì 16 settembre quando in serata Salernitana-Lecce è stata vista da 308.210 telespettatori (a cui bisogna aggiungere i tifosi che hanno seguito la gara su Sky). Sabato 17 alle ore 15.00 Bologna-Empoli ha ottenuto 306.050 utenti, quasi quanto Spezia-Sampdoria delle ore 18.00 (312.782). In serata Torino-Sassuolo, trasmesso anche da Sky, si è fermato a 302.493 spettatori.

Numeri più importanti per Udinese-Inter, il match che si è giocato domenica 18 settembre alle ore 12.30: 749.599 su Dazn (più l’ascolto registrato su Sky). Nel pomeriggio la parte del gigante l’ha fatta, prevedibilmente, Monza-Juventus (con la clamorosa vittoria della squadra di Palladino ai danni di quella allenata da Allegri): 900.073 telespettatori. Per Cremonese-Lazio solo 83.641, per Fiorentina-Hellas Verona 77.276.

Nel pomeriggio ottimo risultato per Roma-Atalanta, seguita da 951.219 abbonati su Dazn, mentre in serata la sfida tra Milan e Napoli ha sfiorato i due milioni di telespettatori, arrivando a quota 1.850.192.

Ricordiamo che i dati Auditel in questione fanno riferimento al numero medio di ascoltatori su Dazn al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo delle singole gare di Serie A. Inoltre, va precisato che sono inclusi sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite il software SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel). Rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic.

La Serie A tornerà in campo sabato 1 ottobre, dopo la pausa per le Nazionali (l’Italia gioca venerdì prossimo contro l’Inghilterra in Nations League). Napoli-Torino è il match che aprirà l’ottava giornata, alle ore 15.00.