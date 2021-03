Oggi, sabato 6 marzo, torna in campo la Serie A. Sono infatti in programma le partite della 26esima giornata di campionato. Si tratta di Spezia-Benevento, prevista per le ore 15.00, Udinese-Sassuolo, fissata alle 18.00 e il big match Juventus-Lazio, calcio di inizio alle ore 20.45.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 6 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 26esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il turno continuerà domani, domenica 7, e si concluderà lunedì sera con Inter-Atalanta, gara che sulla carta potrebbe lanciare gli uomini di Antonio Conte (che giovedì scorso hanno superato il Parma) verso la conquista dello scudetto che ormai si avvicina sempre di più. In questo senso decisiva sarà anche il risultato di questa sera con la Juventus che non può fare passi falsi contro la Lazio, per non perdere ulteriore contatto con la vetta della classifica.

SABATO 6 MARZO

ore 15

Spezia-Benevento in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Aghemo

ore 18

Udinese-Sassuolo in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marina Presello

ore 20.45

Juventus-Lazio in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati

Dal campo: Davide Bernardi e Marco Russo.