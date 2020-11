Oggi, sabato 28 novembre, dopo il turno di Europa League, torna in campo la Serie A per la nona giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito trovate il dettaglio la programmazione televisiva di oggi, sabato 28 novembre 2020, con i canali sui quali sarà possibile vedere le partite che completano l’ottava giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

Si parte subito con una sfida tutta da seguire, tra la sorpresa dell’anno Sassuolo e l’Inter di Conte, in crisi dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Nel pomeriggio tocca ai campioni d’Italia della Juventus in trasferta con il Benevento in un match che sulla carta appare più che segnato. In serata spazio all’Atalanta, reduce dal clamoroso successo contro il Liverpool in Champions League, e all’Hellas Verona.

La giornata si completerà domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre, con le restanti sette partite. La gara più attesa è Napoli-Roma, in programma domani sera allo stadio San Paolo, che sta per diventare, dopo il decesso del grande campione argentino, lo stadio Diego Armando Maradona.

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15

Sassuolo-Inter Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

ore 18

Benevento-Juventus Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Francesco Modugno.

ore 20.45

Atalanta-Verona DAZN1 (canale 209)