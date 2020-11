Oggi, giovedì 26 novembre 2020, torna in campo l’edizione 2020/21 dell’Europa League. Le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport, ma saranno disponibili anche in streaming su Now Tv. Un match sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (Cluj-Roma questa settimana). Si gioca in due diversi orari, alle 18.55 e alle 21. In campo tre squadre italiane, ossia il Napoli, la Roma e il Milan.

Alle 18 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione. Con lui, Marco Marani, Riccardo Trevisani e Matteo Marani.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva delle partite di Europa League.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

ore 18.55

Lille-MILAN Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; Diretta Gol Federico Zancan

Molde-Arsenal Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Sparta Praga-Celtic Glasgow Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Braga-Leicester Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Daniele Barone

Diretta Gol Sky Sport Collection, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

CSKA Sofia-Young Boys telecronaca Lucio Rizzica

AEK Atene-Zorya telecronaca Alessandro Sugoni

Maccabi Tel Aviv-Villarreal telecronaca Antonio Nucera

Qarabag-Sivasspor telecronaca Gaia Brunelli

Lask-Anversa telecronaca Riccardo Gentile

Slovan Liberec-Hoffenheim telecronaca Christian Giordano

CSKA Mosca-Feyenoord telecronaca Marco Frisoli

Wolfsberger-Dinamo Z. telecronaca Luca Boschetto

Gent-Stella Rossa Belgrado telecronaca Davide Polizzi

ore 21

Cluj-ROMA Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro)

telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; Diretta Gol Riccardo Gentile

NAPOLI-Rijeka Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Fernando Orsi; bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Tottenham-Ludogorets Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Rangers Glasgow-Benfica Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Filippo Benincampi; Diretta Gol Luca Boschetto

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Dundalk-Rapid Vienna telecronaca Alessandro Sugoni

Bayer L.-Hapoel Be’er Sheva telecronaca Daniele Barone

Nizza-Slavia Praga telecronaca Lucio Rizzica

Standard Liegi-Lech Poznan telecronaca Gaia Brunelli

PSV Eindhoven-Paok S. telecronaca Marco Frisoli

Granada-Omonia Nicosia telecronaca Davide Polizzi

AZ Alkmaar-Real Sociedad telecronaca Antonio Nucera