Oggi, sabato 27 febbraio, torna in campo la Serie A. In programma tre partite della 24esima giornata di campionato. Si tratta di Spezia-Parma, con calcio di inizio alle ore 15.00, di Bologna-Lazio, al via alle ore 18.00, e di Verona-Juventus, che avrà luogo alle ore 20.45.

L’anticipo che si sarebbe dovuto giocare ieri sera tra Torino e Sassuolo è stata rinviata al 17 marzo alle ore 15.00 a causa del focolaio covid all’interno della compagine granata.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 27 febbraio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 24esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il turno si completerà domani sera con il big-match tra Roma e Milan. Ricordiamo che la prossima settimana si giocherà il turno infrasettimanale, con gare previste tra martedì 2 a giovedì 4 marzo. Tra i calciatori impegnati ci sarà ovviamente anche Zlatan Ibrahimovic, che per la sfida del Milan contro l’Udinese si allenerà in Liguria per partecipare (tutte le serate) al Festival di Sanremo, al via proprio martedì.

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 15

Spezia-Parma in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marina Presello

ore 18

Bologna-Lazio in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Alessandro Alciato e Matteo Petrucci

ore 20.45

Verona-Juventus in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin

Dal campo: Davide Bernardi.