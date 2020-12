Oggi, martedì 22 dicembre 2020, torna in campo la Serie A con gli anticipi della quattordicesima giornata del campionato 2020/2021 (qui i risultati della scorsa giornata). Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn). In questo caso particolare, oggi Sky e Dazn si divideranno equamente la giornata, visto che entrambe trasmetteranno una partita.

Nel pomeriggio tocca al Crotone ultimo in classifica contro il Parma di Liverani, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro la Juventus. In serata la sfida tra la Juventus di Andrea Pirlo e la Fiorentina di Cesare Prandelli, che non vince una partita in campionato da ben 8 turni. In caso di successo, i bianconeri sorpasserebbero temporaneamente il Milan, impegnato domani sera contro la Lazio.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 22 dicembre 2020, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che anticipano la quattordicesima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio. Domani le altre gare che andranno a completare il turno, poi la sosta natalizia del campionato, che riprenderà domenica 3 gennaio. A inizio del 2021, tornerà in campo anche la Coppa Italia, le cui partite saranno trasmesse in diretta esclusiva sulle reti Rai.

MARTEDÌ 22 DICEMBRE

ore 18.30

Crotone-Parma DAZN1 (canale 209)

Telecronaca Edoardo Testoni; commento Alessandro Budel; dal campo: Pietro Scognamiglio

ore 20.45

Juventus-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Giovanni Guardalà e Vanessa Leonardi.