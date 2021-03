Dopo Parma-Genoa di ieri sera (finito con la vittoria dei rossoblu per 2-1), oggi, sabato 20 marzo 2021, sono in programma due anticipi della 28esima giornata del campionato di Serie A. In realtà le partite previste erano tre, ma, come noto, Inter-Sassuolo non si giocherà a causa dei diversi casi di positività al coronavirus riscontrati nella squadra di Antonio Conte.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 20 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che anticipano la 28esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il turno si completerà domani, con il big match Roma-Napoli fissato alle ore 20.45, con diretta esclusiva su Sky.

A proposito di Sky, proprio in queste ore la pay tv ha inviato una lettera alla Lega di Serie A in cui sottolinea che la propria offerta per i diritti tv del prossimo triennio è valida, non contiene nessuna condizione e va votata.

SABATO 20 MARZO

ore 15

Crotone-Bologna in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Antonio Nucera; commento Luca Pellegrini; bordocampo Bruno Palermo

ore 18

Spezia-Cagliari in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Marina Presello.