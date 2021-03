Oggi, venerdì 19 marzo, si apre la 28esima giornata del campionato di Serie A. In campo, questa sera, con calcio di inizio alle ore 20.45 Parma-Genoa.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, venerdì 19 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che dà il via alla 28esima giornata e i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo.

Pre e post partita a cura della rubrica 23, in onda dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 24. In studio Marco Cattaneo, Stefano De Grandis e Alessandro Costacurta.

Il turno si completerà tra domani e domenica, con il big match Roma-Napoli, fissato per il 21 marzo alle ore 20.45. Da segnalare che Inter-Sassuolo, in programma per domani sera, non si giocherà. La decisione è stata presa ieri dall’Ats di Milano dopo i diversi casi di positività che hanno coinvolto la squadra allenata da Antonio Conte.

Al termine della 28esima giornata, la Serie A si fermerà per lasciare spazio alle Nazionali. Nella prossima settimana l’Italia di Roberto Mancini (che proprio in queste ore ha accolto nel suo staff l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi) sfiderà l’Irlanda del Nord in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Tre giorni dopo sarà la volta della partita con la Bulgaria, mentre mercoledì 31 giocherà in trasferta contro la Lituania.

VENERDÌ 19 MARZO

ore 20.45

Parma-Genoa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marco Nosotti.