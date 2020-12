Oggi, sabato 19 dicembre 2020, torna nuovamente in campo la Serie A con la tredicesima giornata del campionato 2020/2021 (soltanto due giorni fa si è chiusa la 12esima giornata, con il posticipo Roma-Torino). Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Alle 15.00 apre il turno Fiorentina-Verona, con i viola di Cesare Prandelli quart’ultimi in classifica e chiamati a fare punti contro i gialloblu di Juric, settimi in campionato. Nel pomeriggio la sfida tra Sampdoria e Crotone, con i calabresi ultimi, ma reduci da due risultati utili consecutivi e i liguri che sono tornati al successo lo scorso turno contro il Verona. In serata la Juventus affronta la temibile trasferta di Parma, con la speranza per gli uomini di Pirlo di tornare al successo, dopo la frenata casalinga contro l’Atalanta.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 19 dicembre 2020, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che danno vita agli anticipi della tredicesima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio. Il turno si completerà domani, domenica 20 dicembre con le sette gare rimanenti.

SABATO 19 DICEMBRE

ore 15

Fiorentina-Verona Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Nando Orsi; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 18

Sampdoria-Crotone Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Alessandro Alciato

ore 20.45

Parma-Juventus DAZN1 (canale 209)

telecronaca Pierluigi Pardo; commento Francesco Guidolin; bordocampo Federica Zille.