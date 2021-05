Oggi, domenica 16 maggio, continua la 37esima giornata della Serie A, che si concluderà domani sera. In programma, tra le altre, due partite che potrebbero essere decisive per la qualificazione alla prossima Champions League, ossia Fiorentina-Napoli, con gli azzurri costretti a vincere per non essere superati in classifica dalla Juventus che ieri ha superato l’Inter, e Milan-Cagliari, con i rossoneri che in caso di tre punti raggiungerebbero l’obiettivo con certezza matematica.

Ma potrebbero arrivare verdetti anche per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, con il Benevento chiamato a battere il Crotone, per sperare di giocarsi le ultime possibilità di rimanere in Serie A nell’ultima giornata di campionato, in programma domenica prossima. Il destino della squadra di Filippo Inzaghi, però, dipende anche dai risultati di Torino e Cagliari.

Serie A, le partite della 37esima giornata

Ricordiamo che i diritti della Serie A in corso sono divisi tra Sky e Dazn. Per ogni turno la pay tv (e SkyGo e NOW) trasmette 7 partite, mentre il servizio di streaming ne propone tre.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che compongono la 37esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

DOMENICA 16 MAGGIO

ore 12.30

Fiorentina-Napoli in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi e Massimo Donati

Dal campo: Federica Zille

ore 15

Udinese-Sampdoria in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Roberto Cravero

Dal campo: Tommaso Turci

Benevento-Crotone in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Nando Orsi; bordocampo Francesco Modugno

ore 18

Parma-Sassuolo in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marco Nosotti

ore 20.45

Milan-Cagliari in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.