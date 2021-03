Oggi, venerdì 12 marzo, torna in campo la Serie A. Sono infatti in programma gli anticipi della 27esima giornata di campionato. Si tratta di Lazio-Crotone, prevista per le ore 15.00 e di Atalanta-Spezia, con calcio di inizio alle ore 20.45. Si gioca oggi perché Lazio e Atalanta la prossima settimana saranno impegnate nelle sfide di Champions League, con diretta su Sky e su Canale 5 (la Juventus è scesa in campo martedì scorso, peraltro venendo eliminata dal Porto).

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

A questo proposito, martedì prossimo andrà in scena il nuovo round per le offerte di Sky e Dazn alla Lega Serie A per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Fissata, infatti, in videoconferenza una nuova assemblea dei 20 club per decidere sulle proposte delle emittenti, dopo la nuova fumata grigia nella riunione delle società di ieri. In pole resta Dazn, che nell’ultima assemblea ha ottenuto 11 voti a favori (ne servono 14 per il via libera all’offerta), con 9 club che si sono astenuti.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, venerdì 12 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 27esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il turno continuerà domani e si completerà domenica 14, con il big match Milan-Napoli fissato per le ore 20.45.

VENERDÌ 12 MARZO

ore 15

Lazio-Crotone in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci.

ore 20.45

Atalanta-Spezia in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Massimiliano Nebuloni.