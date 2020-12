Dopo l’anticipo di ieri Sassuolo-Benevento, oggi, sabato 12 dicembre torna in campo la Serie A per la undicesima giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Alle 15.00 sarà la volta di Crotone-Spezia, con la squadra che gioca in casa ancora a zero vittorie in campionato. Nel pomeriggio la sfida tra Torino e Udinese, mentre in serata la Lazio ospita l’Hellas Verona, che in caso di successo sorpasserebbe i biancocelesti di Simone Inzaghi.

Domani, domenica 13 dicembre, il turno si completerà con le rimanenti sei partite.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 12 dicembre 2020, con i canali sui quali sarà possibile vedere le partite che compongono la undicesima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

Ricordiamo che il pre-partita su Dazn, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma sarà curato da Giulia Mizzoni e Massimo Donati, mentre su Sky dalle 14.00 è in programma Sky Calcio Live, con Marco Cattaneo insieme a Paolo Condò, Matteo Marani e Massimo Ambrosini.

SABATO 12 DICEMBRE

ore 15

Crotone-Spezia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Bruno Palermo

ore 18

Torino-Udinese Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Antonio Nucera; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Paolo Aghemo

ore 20.45

Lazio-Hellas Verona

telecronaca: Pierluigi Pardo; commento Dario Marcolin; bordocampo Marco Russo