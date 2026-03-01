Serie A, le partite di oggi in tv: Cremonese-Milan, Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio e Roma-Juventus | Arbitri, formazioni, programma TV e streaming

Quattro le partite nella 27ª giornata di Serie A in programma oggi, domenica 1 marzo, con un palinsesto che abbraccia ogni zona della classifica: dalla lotta salvezza alla corsa Champions, passando per il grande match serale all’Olimpico tra Roma e Juventus, uno scontro diretto che può valere moltissimo in chiave europea.

Si comincia alle 12.30 con Cremonese-Milan allo stadio Zini di Cremona, si continua alle 15.00 con Sassuolo-Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia e alle 18.00 con Torino-Lazio al Grande Torino, e si chiude alle 20.45 con Roma-Juventus all’Olimpico.

I risultati di ieri

Dopo il pareggio tra Parma e Cagliari (1-1) nell’anticipo di venerdì sera, la 27ª giornata è proseguita ieri con tre partite. Il Como ha battuto il Lecce 3-1 al Sinigaglia: i salentini erano passati in vantaggio al 13′ con Lamkel Zé Coulibaly, ma la squadra di Fabregas ha ribaltato tutto con Taxiarchis Douvikas al 18′, Jesús Rodríguez al 36′ e Marc Oliver Kempf al 44′. Con questa vittoria il Como sale al quinto posto scavalcando momentaneamente la Juventus.

Hellas Verona-Napoli delle 18.00 è finita 1-2: Rasmus Hojlund aveva portato avanti gli azzurri già al 2′, Jean-Jacques Akpa Akpro aveva pareggiato al 64′ per i padroni di casa, ma al 90’+6′ Romelu Lukaku ha segnato il gol della vittoria regalando tre punti fondamentali al Napoli di Conte nella corsa Champions. Un ritorno provvidenziale quello del gigantesco attaccante belga, al rientro pochi minuti prima del gol dopo una lunga indisponibilità.

Il posticipo serale Inter-Genoa è finito 2-0 a San Siro: Federico Dimarco ha aperto le marcature al 31′ con un gran gol al volo, Hakan Calhanoglu ha chiuso i conti al 70′ su rigore. Per i nerazzurri è l’ottava vittoria consecutiva in campionato: con 67 punti, il vantaggio sul Milan secondo sale a 13 lunghezze.

Le partite di oggi

Cremonese – Milan, stadio Giovanni Zini – ore 12.30

Un match che sa di trappola per il Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi in classifica a quota 54 punti, arrivano allo Zini di Cremona reduci dal ko interno contro il Parma, che ha spezzato una striscia di imbattibilità e allontanato ulteriormente la vetta, ora a -13 dall’Inter. La Cremonese di Davide Nicola, invece, non vince dal 7 dicembre e staziona in zona retrocessione a quota 24 punti, ma in casa propria è squadra ostica: lo sa bene il Milan, che proprio qui, alla prima giornata di campionato, incassò una sconfitta per 2-1. Per i grigiorossi è una partita quasi obbligata: i tre punti servono per uscire dalla zona calda e trovare ossigeno in classifica.

Nicola ha qualche dubbio in attacco: Bonazzoli è favorito per una maglia, con il ballottaggio tra Vardy (diffidato) e Djuric per affiancarlo. Sulla destra Barbieri in vantaggio su Zerbin, in mezzo a centrocampo spazio a Thorsby, Bondo e Maleh, con Baschirotto ancora ai box. Allegri non recupera Gabbia e deve fare a meno di Loftus-Cheek, operato alla mascella: in difesa De Winter prende ancora il posto del milanista. In campo Saelemaekers, Fofana e Rabiot nonostante la diffida, con Bartesaghi a tutta fascia e il tandem Leao-Pulisic in avanti.

Assenti

Cremonese: Baschirotto (infortunato), Collocolo (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Vardy, Terracciano.

Milan: Gimenez (infortunato), Loftus-Cheek (infortunato), Gabbia (da valutare). Squalificati: nessuno. Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

Arbitro

Davide Massa (Imperia). Assistenti: Meli – Alassio. IV uomo: Ayroldi. VAR: Guida. AVAR: Maggioni.

Dove vederla

DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN).

Sassuolo – Atalanta, Mapei Stadium – ore 15.00

Una sfida tra due squadre in ottima salute, reduci entrambe da quattro vittorie nelle ultime cinque di campionato. Il Sassuolo di Fabio Grosso è nono in classifica a 35 punti e punta a consolidarsi nelle zone europee dopo una prima parte di stagione straordinaria per una neopromossa. L’Atalanta di Raffaele Palladino viene dall’impresa europea in Champions League contro il Borussia Dortmund, che le ha aperto le porte degli ottavi di finale, e in campionato è settima a 45 punti, a soli cinque lunghezze dal quarto posto: la zona Champions è un obiettivo concreto.

Grosso ritrova Muharemovic e Matic dopo il turno di squalifica: il primo torna al centro della difesa accanto a Idzes, il secondo si riprende la regia in mezzo al campo completata da Koné e Thorstvedt. Assente lo squalificato Walukiewicz, a sinistra ballottaggio tra Garcia e Doig. Davanti il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté è confermato. Palladino deve sciogliere il nodo sulle condizioni di Kolasinac: in caso di forfait è pronto Ahanor nella difesa a tre con Kossounou e Hien. A centrocampo Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra, con Samardzic e Sulemana sulla trequarti dietro a Scamacca (favorito su Krstovic).

Assenti

Sassuolo: Boloca (da valutare), Candé (infortunato, stagione finita), Pieragnolo (infortunato). Squalificati: Walukiewicz. Diffidati: Doig, Fadera, Matic, Muric.

Atalanta: Bakker (infortunato), De Ketelaere (infortunato), Raspadori (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Palladino.

Arbitro

Luca Marchetti (Ostia Lido). Assistenti: Cipressa – Politi. IV uomo: Mucera. VAR: Nasca. AVAR: Doveri.

Dove vederla

DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN).

Torino – Lazio, stadio Olimpico Grande Torino – ore 18.00

Una partita delicata per entrambe, arrivate all’appuntamento con uguale necessità di punti. Il Torino di Roberto D’Aversa, subentrato il 23 febbraio dopo l’esonero di Marco Baroni, esordisce ufficialmente sulla panchina granata: i granata sono quattordicesimi a 27 punti, appena sopra la zona calda, e reduci da due sconfitte consecutive. La Lazio di Maurizio Sarri è decima a 34 punti e non vince in campionato dal 30 gennaio: tre le partite senza vittoria per i biancocelesti, che hanno bisogno di ritrovare la rotta.

D’Aversa si affida al 3-5-2 con Coco, Ismajli e Marianucci in difesa davanti a Paleari. Assente lo squalificato Ilkhan in mezzo al campo, a sinistra rientra Obrador; davanti la coppia Simeone-Zapata, con il colombiano favorito su Kulenovic. Sarri deve fare i conti con una lista di indisponibili molto lunga: fuori Basic, Gila, Gigot, Maldini, Pedro e Rovella (operato alla clavicola). Senza Maldini in avanti, spazio a Ratkov al centro del tridente con Zaccagni e uno tra Isaksen e Cancellieri. Ballottaggio aperto anche tra Tavares e Luca Pellegrini sulla fascia sinistra.

Assenti

Torino: Aboukhlal (da valutare). Squalificati: Ilkhan. Diffidati: Aboukhlal.

Lazio: Basic (infortunato), Gila (da valutare), Gigot (infortunato), Maldini (infortunato), Pedro (infortunato), Rovella (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri.

Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Marianucci; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro

Rosario Abisso (Palermo). Assistenti: Imperiale – Cavallina. IV uomo: Tremolada. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paterna.

Dove vederla

DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). In streaming anche su NOW e Sky Go.

Roma – Juventus, stadio Olimpico – ore 20.45

Il big match della domenica è anche uno scontro diretto che può pesare moltissimo nella corsa alla Champions League. La Roma di Gian Piero Gasperini è quarta con 50 punti, la Juventus di Luciano Spalletti quinta con 46: quattro lunghezze separano le due squadre, e una vittoria dei bianconeri riaprirebbe completamente il discorso europeo.

I giallorossi hanno il vantaggio di giocare in casa e di aver mostrato solidità nel corso della stagione; i bianconeri arrivano invece da un momento complicato, sconfitti in campionato da Inter e Como ed eliminati dai playoff di Champions League dopo la rimonta non riuscita contro il Galatasaray. L’andata, giocata prima di Natale all’Allianz Stadium, era finita 2-1 per la Juventus.

Gasperini non può contare sugli infortunati Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson e Hermoso, mentre Dybala è convocato ma partirà dalla panchina e Soulé non è ancora pronto. In difesa ancora Ghilardi al posto dello spagnolo; sulla trequarti Pisilli è favorito su Venturino e Zaragoza per affiancare Pellegrini dietro a Malen. Spalletti deve rinunciare allo squalificato Locatelli: al suo posto Koopmeiners, con Thuram a completare la coppia in mezzo al campo. Tornano Kalulu e Cambiaso dopo le squalifiche, Bremer dovrebbe riprendere il posto da titolare in difesa. In porta è ancora aperto il ballottaggio tra Mattia Perin, che ha giocato contro il Galatasaray, e Michele Di Gregorio; in attacco David confermato, con Conceicao e McKennie sulla trequarti e Yildiz sull’altro lato.

Assenti

Roma: Dovbyk (infortunato), El Shaarawy (infortunato), Ferguson (da valutare), Hermoso (da valutare), Soulé (da valutare). Squalificati: nessuno. Diffidati: El Aynaoui, Mancini, Ndicka, Wesley.

Juventus: Holm (infortunato), Vlahovic (infortunato). Squalificati: Locatelli. Diffidati: McKennie.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Arbitro

Simone Sozza (Seregno). Assistenti: Costanzo – Lo Cicero. IV uomo: Sacchi J.L. VAR: Di Bello. AVAR: Di Paolo.

Dove vederla

DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN).

Il programma completo della 27ª giornata

Parma-Cagliari 1-1 | 63′ Folorunsho, 83′ Oristanio

Como-Lecce 3-1 | 13′ Coulibaly (L), 18′ Douvikas, 36′ J. Rodríguez, 44′ Kempf

Hellas Verona-Napoli 1-2 | 2′ Hojlund, 64′ Akpa Akpro, 90’+6′ Lukaku

Inter-Genoa 2-0 | 31′ Dimarco, 70′ Calhanoglu (rig.)

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan 12.30

Sassuolo-Atalanta 15.00

Torino-Lazio 18.00

Roma-Juventus 20.45

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45

La Classifica

1. Inter 67

2. Milan 54

3. Napoli 53

4. Roma 50

5. Como 48

6. Juventus 46

7. Atalanta 45

8. Bologna 36

9. Sassuolo 35

10. Lazio 34

11. Parma 33

12. Udinese 32

13. Cagliari 30

14. Torino 27

15. Genoa 27

16. Fiorentina 24

17. Cremonese 24

18. Lecce 24

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

Il prossimo turno (28ª giornata)

Venerdì 6 marzo

Napoli-Torino 20.45

Sabato 7 marzo

Cagliari-Como 15.00

Atalanta-Udinese 18.00

Juventus-Pisa 20.45

Domenica 8 marzo

Lecce-Cremonese 12.30

Bologna-Verona 15.00

Fiorentina-Parma 15.00

Genoa-Roma 18.00

Milan-Inter 20.45

Lunedì 9 marzo

Lazio-Sassuolo 20.45