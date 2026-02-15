Serie A oggi in TV: si chiude con Napoli-Roma | Tutte le partite, il programma in diretta TV e streaming

La venticinquesima giornata di Serie A prosegue oggi – domenica 15 febbraio – con cinque partite ricche di significati. Alle 12.30 Udinese-Sassuolo apre il programma, alle 15.00 doppio appuntamento con lo scontro salvezza Cremonese-Genoa e la delicata sfida Parma-Verona. Alle 18.00 Torino-Bologna, mentre il big match serale delle 20.45 vede protagoniste Napoli e Roma in uno scontro diretto per la zona Champions.

Le partite di ieri

La Fiorentina ha conquistato tre punti preziosissimi in chiave salvezza superando 2-1 un Como meno brillante del solito al Sinigaglia. Decisive le reti di Fagioli e Kean su rigore, inutile l’autogol di Parisi per i lariani che hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Morata al 89′. I viola di Vanoli agganciano momentaneamente il Lecce a quota 21 punti e avvicinano la zona salvezza con un balzo significativo.

All’Olimpico l’Atalanta ha espugnato lo stadio della Lazio con un secco 2-0 firmato da Ederson su rigore e Zalewski, sorpassando il Como in classifica e portandosi al quarto posto. Prestazione maiuscola di Carnesecchi che ha blindato la porta nerazzurra con interventi decisivi: Lazio che recrimina su alcuni legni e un gran numero di occasioni sprecate.

Spettacolo e polemiche a San Siro nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus, terminato 3-2 per i nerazzurri. Partita condizionata dall’espulsione di Kalulu per somma di ammonizioni al 42′ del primo tempo, con il secondo giallo arrivato per un fallo inesistente su Bastoni (che si è tuffato) e con il VAR impossibilitato a intervenire. Nel primo tempo Cambiaso protagonista in positivo e negativo con autogol e gol del pareggio. Nella ripresa Francesco Pio Esposito ha riportato avanti l’Inter, Locatelli ha pareggiato all’83’, ma al 90′ Zielinski ha firmato il definitivo 3-2 che consente all’Inter di mettere pressione sul Milan capolista. Discussioni al termine della partita che ha offerto anche una certa tensione sia in tribuna che al rientro delle squadre negli spogliatoi.

Serie A, le partite di oggi

Udinese-Sassuolo, stadio Bluenergy Stadium – ore 12.30

Si apre la domenica di Serie A con il lunch match tra Udinese e Sassuolo. I friulani, noni in classifica con 32 punti, cercano riscatto dopo la sconfitta al 90′ di Lecce nell’ultimo turno. Il Sassuolo, decimo a 29 punti, vuole dimenticare il pesante 0-5 subito dall’Inter. Match senza troppi assilli di classifica per entrambe le squadre, che puntano a consolidare le rispettive posizioni di metà classifica.

Runjaic recupera Zaniolo dopo il completo recupero dall’infortunio: l’attaccante italiano tornerà titolare e giocherà in coppia con Buksa al posto dell’infortunato Davis. A centrocampo confermati Karlstrom in regia con Atta ed Ekkelenkamp ai suoi lati. Difesa a tre con Kristensen, Solet e Bertola davanti a Okoye.

Grosso deve fare a meno dello squalificato Matic a centrocampo, dove giocheranno Thorstvedt, Lipani e Koné. In attacco è ballottaggio tra Pinamonti e Nzola, con il primo favorito per affiancare Berardi e Laurienté nel tridente offensivo. Il Sassuolo si affiderà al consueto 4-3-3.

I precedenti recenti sono equilibrati: nelle ultime cinque sfide tre vittorie del Sassuolo, una dell’Udinese e un pareggio. L’ultimo confronto, il 28 settembre 2025, si è concluso 3-1 per il Sassuolo.

Arbitro

Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Preti, Trinchieri. Quarto uomo: Manganiello. VAR: Maggioni. AVAR: Chiffi.

Assenti e squalificati

UDINESE – Squalificati: nessuno. Infortunati: Davis (lesione all’adduttore, rientro inizio marzo), Kamara (problema muscolare, da valutare), Piotrowski (problema al ginocchio, rientro fine febbraio), Zanoli (rottura del crociato, stagione finita). Diffidati: Davis, Karlstrom.

SASSUOLO – Squalificati: Matic (2 giornate). Infortunati: Candé (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, stagione finita), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore, rientro aprile). Diffidati: Doig, Matic, Muharemovic, Muric, Walukiewicz.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

Dove vederla in TV e streaming

Udinese-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite app e sito ufficiale su smart TV, computer, tablet e smartphone. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’opzione Zona DAZN, la sfida sarà visibile anche in TV su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Cremonese-Genoa, stadio Giovanni Zini – ore 15.00

Scontro salvezza delicatissimo allo Zini tra due squadre appaiate a quota 23 punti e poco distanti dalla zona retrocessione. La Cremonese non vince dal 7 dicembre scorso (2-0 al Lecce) ed è scivolata sempre più in basso in classifica. Il Genoa sta invece dando segnali di ripresa e sabato ha fatto paura al Napoli prima di essere sconfitto in casa in pieno recupero su rigore. All’andata i lombardi vinsero 2-1 al Ferraris.

Nicola deve rinunciare all’infortunato Bondo a centrocampo, dove Payero potrebbe riprendersi una maglia a discapito di Grassi nel trio completato da Thorsby e Maleh. In attacco Bonazzoli è favorito su Djuric come partner di Vardy, trascinatore della squadra grigiorossa. Vandeputte è recuperato e potrebbe partire dalla panchina, mentre Ceccherini resta out per affaticamento muscolare.

De Rossi conferma la coppia d’attacco Vitinha-Colombo che ben ha figurato contro il Napoli. Baldanzi, arrivato infortunato dalla Roma, torna finalmente tra i convocati e potrebbe giocare qualche spezzone dalla panchina. Il resto della formazione dovrebbe essere confermato, con Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson a centrocampo. Dalla panchina anche i vari Messias, Ekuban ed Ekhator.

I precedenti recenti vedono tre vittorie della Cremonese, una del Genoa e un pareggio nelle ultime cinque sfide. L’ultimo confronto risale al 28 settembre 2025 con vittoria 2-1 della Cremonese.

Arbitro

Sozza di Seregno. Assistenti: Vecchi, Mastrodonato. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Mazzoleni. AVAR: Gariglio.

Assenti e squalificati

CREMONESE – Squalificati: nessuno. Infortunati: Bondo (problema muscolare, da valutare), Ceccherini (affaticamento muscolare, da valutare), Collocolo (elongazione al retto femorale, rientro fine febbraio), Faye (trauma maxilo-facciale, da valutare). Diffidati: Vardy.

GENOA – Squalificati: nessuno. Infortunati: Siegrist (frattura del dito, da valutare). Diffidati: Masini, Marcandalli.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Dove vederla in TV e streaming

Cremonese-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite app e sito ufficiale su smart TV, computer, tablet e smartphone. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’opzione Zona DAZN, la sfida sarà visibile anche in TV su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Parma-Verona, stadio Ennio Tardini – ore 15.00

Delicata sfida salvezza al Tardini tra il Parma, che arriva dalla fondamentale vittoria in extremis sul campo del Bologna e si è portato a quota 26 punti in una posizione di relativa sicurezza, e il Verona fanalino di coda a 15 punti, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Pisa. Gli scaligeri sono chiamati a fare risultato per rendere meno in salita la strada verso la salvezza.

Cuesta disegna il Parma con un 4-3-2-1 con Delprato e Circati in difesa davanti a Corvi, Keita in cabina di regia affiancato da Sorensen e Bernabé, e il duo Oristanio-Strefezza a supporto dell’unica punta Pellegrino. Troilo è squalificato, mentre restano out gli infortunati Almqvist, Estevez, Frigan, Ndiaye, Suzuki e Valenti.

Sammarco si affida al 3-5-2 e deve fare a meno degli infortunati Bernede e Lovric a centrocampo, dove giocheranno Niasse, Al-Musrati e Serdar. In attacco Bowie parte favorito su Mosquera come partner di Orban, con Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmundsson a formare la difesa a tre davanti a Montipò.

I precedenti recenti sono equilibrati: nelle ultime cinque sfide due vittorie del Parma, due del Verona e un pareggio. L’ultimo confronto, il 23 novembre 2025, si è concluso 2-1 per il Parma.

Arbitro

Pairetto di Nichelino. Assistenti: Bahri, El Filali. Quarto uomo: Marinelli. VAR: Paterna. AVAR: Maresca.

Assenti e squalificati

PARMA – Squalificati: Troilo (1 giornata). Infortunati: Almqvist (lesione alto grado ai flessori, rientro aprile), Estevez (fastidio al ginocchio destro, da valutare), Frigan (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, rientro febbraio-marzo), Ndiaye (pubalgia, da valutare), Suzuki (frattura del terzo dito della mano e dello scafoide, rientro fine febbraio/inizio marzo), Valenti (lesione muscolare flessori, rientro fine febbraio). Diffidati: Britschgi, Circati, Delprato, Nicolussi Caviglia.

VERONA – Squalificati: nessuno. Infortunati: Bernede (distorsione alla caviglia, rientro fine febbraio), Gagliardini (frattura costole, rientro metà marzo), Lirola (affaticamento muscolare, da valutare), Lovric (affaticamento muscolare, rientro fine febbraio), Suslov (rottura del crociato, rientro inizio marzo), Valentini (problema muscolare, rientro fine febbraio). Diffidati: Akpa-Akpro, Orban.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Sorensen, Keita, Bernabé; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Al-Musrati, Serdar, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.

Dove vederla in TV e streaming

Parma-Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite app e sito ufficiale su smart TV, computer, tablet e smartphone. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’opzione Zona DAZN, la sfida sarà visibile anche in TV su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Torino-Bologna, stadio Olimpico Grande Torino – ore 18.00

Sfida tra squadre che vivono momenti opposti allo stadio Olimpico-Grande Torino. I granata hanno dato importanti segnali di ripresa nelle ultime due uscite (vittoria sul Lecce e pareggio a Firenze) e sono in posizione tranquilla a quota 27 punti. Il Bologna invece è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e dall’eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro la Lazio. I rossoblù, con 30 punti, vedono allontanarsi la zona europea.

Baroni non può contare sull’infortunato Obrador a sinistra, dove giocherà Lazaro, con Pedersen che presidierà l’out opposto. Ilkhan e Casadei formeranno il duo di mediana, mentre in attacco è corsa a quattro tra Simeone, Adams, Kulenovic e Zapata per due maglie, con i primi due in leggero vantaggio. Vlasic agirà sulla trequarti nel consueto 3-4-1-2.

Italiano deve rinunciare allo squalificato Pobega a centrocampo, dove giocheranno Freuler e Moro. In attacco Castro sarà l’unica punta, mentre sulla trequarti sono aperti i ballottaggi tra Orsolini-Bernardeschi e Cambiaghi-Rowe per i due posti ai lati di Ferguson. Heggem non è stato convocato.

I precedenti recenti vedono tre vittorie del Bologna e due pareggi nelle ultime cinque sfide. L’ultima vittoria del Torino risale al marzo 2018. L’ultimo confronto, il 29 ottobre 2025, è terminato 0-0.

Arbitro

Fourneau di Roma 1. Assistenti: Rossi, Cipressa. Quarto uomo: Giua. VAR: Di Bello. AVAR: Mariani.

Assenti e squalificati

TORINO – Squalificati: nessuno. Infortunati: Ilic (lombosciatalgia, da valutare), Ismajli (interessamento distrattivo parziale ai flessori, rientro fine febbraio), Obrador (interessamento distrattivo al soleo, da valutare). Diffidati: Aboukhlal.

BOLOGNA – Squalificati: Pobega (1 giornata). Infortunati: De Silvestri (colica addominale, da valutare), Heggem (problema muscolare, da valutare), Lykogiannis (tendinopatia acuta dei flessori, rientro inizio marzo). Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in TV e streaming

Torino-Bologna sarà trasmessa su DAZN e Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match tramite app e sito ufficiale, mentre su Sky la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, oltre che sull’app DAZN.

Napoli-Roma, stadio Diego Armando Maradona – ore 20.45

Big match serale al Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma, scontro diretto per la corsa ai primi quattro posti. I partenopei, secondi a 52 punti ma a nove lunghezze dall’Inter capolista, vogliono riscattare l’eliminazione ai rigori contro il Como nei quarti di Coppa Italia. La Roma, quarta a pari merito con la Juventus a 46 punti, arriva dalla vittoria 2-0 sul Cagliari con doppietta di Malen e vuole accorciare sul Napoli. Solo tre punti separano le due squadre, rendendo la posta in gioco altissima.

Conte deve fare i conti con le pesanti assenze in mediana di Anguissa (fuori da novembre) e McTominay, che ha provato fino all’ultimo ma non ha recuperato dal problema al tendine del gluteo. Elmas sarà così abbassato al fianco di Lobotka. Politano torna dopo l’infortunio e giocherà sulla fascia destra. In difesa out lo squalificato Juan Jesus e l’infortunato Di Lorenzo, con Rrahmani, Beukema e Buongiorno a formare il trio davanti a Milinkovic-Savic.

Gasperini non recupera Koné a centrocampo, dove giocheranno Pisilli e Cristante. In difesa manca Hermoso, con Ghilardi che completerà il reparto con Mancini e Ndicka nel consueto 3-4-2-1. Dybala non è ancora disponibile dopo il problema al ginocchio. Sulla trequarti agiranno Soule e Pellegrini a supporto dell’unica punta Malen.

I precedenti recenti sono equilibrati: nelle ultime cinque sfide due vittorie per parte e un pareggio. Il Napoli è imbattuto in casa in questa stagione con 22 partite di campionato consecutive senza sconfitte al Maradona. L’ultimo confronto, nel dicembre 2023, è terminato 2-1 per la Roma.

Arbitro

Colombo di Como. Assistenti: Zingarelli, Bercigli. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Abisso. AVAR: Aureliano.

Assenti e squalificati

NAPOLI – Squalificati: Juan Jesus (1 giornata). Infortunati: Anguissa (lombalgia, rientro inizio marzo), De Bruyne (lesione di alto grado del bicipite femorale, rientro metà marzo), Di Lorenzo (distorsione di secondo grado al ginocchio e intervento al piede, rientro metà marzo), McTominay (problema al gluteo, da valutare), Neres (operato alla caviglia, rientro metà aprile). Diffidati: nessuno.

ROMA – Squalificati: nessuno. Infortunati: Dovbyk (lesione miotendinea alla coscia sinistra, rientro maggio), El Shaarawy (infiammazione al tendine d’Achille, da valutare), Ferguson (trauma alla caviglia sinistra, da valutare), Hermoso (contusione al piede, da valutare), Koné (stiramento al flessore, rientro fine febbraio). Diffidati: Ndicka, Wesley.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Beukema, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Mazzocchi, Olivera; Vergara, Hojlund. Allenatore: Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soule, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla in TV e streaming

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite app e sito ufficiale su smart TV, computer, tablet e smartphone. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’opzione Zona DAZN, la sfida sarà visibile anche in TV su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Serie A, 25esima giornata

Pisa-Milan 1-2 (Loyola 71′ – Loftus-Cheek 39′, Modric 85′)

Como-Fiorentina 1-2 (Parisi aut. 77′ – Fagioli 26′, Kean rig. 54′)

Lazio-Atalanta 0-2 (Ederson rig. 41′, Zalewski 60′)

Inter-Juventus 3-2 (Cambiaso aut. 17′, Pio Esposito 76′, Zielinski 90′ – Cambiaso 26′, Locatelli 83′)

Domenica 15 Febbraio

Udinese-Sassuolo – ore 12.30

Cremonese-Genoa – ore 15.00

Parma-Verona – ore 15.00

Torino-Bologna – ore 18.00

Napoli-Roma – ore 20.45

Lunedì 16 Febbraio

Cagliari-Lecce – ore 20.45

La classifica

Inter 61

Milan 53

Napoli 49

Roma 46

Juventus 46

Atalanta 45

Como 41

Lazio 33

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 27

Parma 26

Genoa 23

Cremonese 23

Lecce 21

Fiorentina 21

Verona 15

Pisa 15

Prossimo turno

Mercoledì 18 Febbraio

Milan-Como (recupero 24ª giornata) – ore 20.45

Venerdì 20 Febbraio

Sassuolo-Hellas Verona – ore 20.45

Sabato 21 Febbraio

Juventus-Como – ore 15.00

Lecce-Inter – ore 18.00

Cagliari-Lazio – ore 20.45

Domenica 22 Febbraio

Genoa-Torino – ore 12.30

Atalanta-Napoli – ore 15.00

Milan-Parma – ore 18.00

Roma-Cremonese – ore 20.45

Lunedì 23 Febbraio

Fiorentina-Pisa – ore 18.30

Bologna-Udinese – ore 20.45