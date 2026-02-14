Serie A oggi in TV: Como-Fiorentina, Lazio-Atalanta e Inter-Juventus | Il programma in diretta e in streaming

La venticinquesima giornata di Serie A prosegue oggi – sabato 14 febbraio – con tre partite ricche di significati diversi. Alle 15 il Como ospita la Fiorentina in uno scontro fondamentale in chiave salvezza per i viola e per consolidare il piazzamento europeo dei lariani. Alle 18 la Lazio riceve l’Atalanta all’Olimpico in una sfida che vale la zona Europa, mentre alle 20.45 va in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus a San Siro.

Dopo la vittoria di ieri sera del Milan a Pisa per 2-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata, con i rossoneri che si portano a -5 dall’Inter capolista grazie al gol decisivo di Luka Modric all’85’ vincendo in inferiorità numerica, l’Inter cerca continuità per consolidare il primato, la Juventus vuole avvicinarsi alla zona Champions.

Il Milan vince a Pisa: Modric decisivo

Il Milan ha sofferto ma ha portato a casa tre punti pesantissimi dall’Arena Garibaldi. I rossoneri sono passati in vantaggio al 39′ con Loftus-Cheek, ma hanno sprecato un rigore con Fullkrug che poteva chiudere la partita. Il Pisa ha così pareggiato al 71′ con Felipe Loyola, prima del sigillo di Luka Modric all’85’ che ha regalato la vittoria ad Allegri e permesso ai rossoneri di restare agganciati all’Inter a -5 punti. Il tutto nonostante una espulsione nel finale di Rabiot, doppio cartellino gialla a distanza ravvicinata.

Serie A, le partite di oggi

Como-Fiorentina, stadio Giuseppe Sinigaglia – ore 15.00

Il Como di Cesc Fabregas affronta la Fiorentina reduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli. I lariani, sesti in classifica con 41 punti (una partita in meno), vogliono consolidare il proprio piazzamento europeo e provare ad accorciare su Roma e Juventus, che condividono il quarto posto a +5 sulla squadra di Fabregas. Il Como non ha disputato l’ultima giornata di campionato: il match con il Milan verrà recuperato il prossimo 18 febbraio.

La Fiorentina di Paolo Vanoli arriva invece da un pareggio beffa: il 2-2 casalingo contro il Torino ha lasciato l’amaro in bocca ai viola, terzultimi in classifica con 18 punti in piena zona retrocessione. La squadra necessita disperatamente di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e allontanarsi dalla zona calda. Solo tre vittorie in ventiquattro partite per una formazione che naviga in acque pericolosissime.

Fabregas deve valutare attentamente alcune scelte anche in vista del recupero di mercoledì prossimo contro il Milan. Nico Paz, Da Cunha e Addai sono diffidati ma i primi due dovrebbero giocare regolarmente. In attacco torna Douvikas dal primo minuto dopo la panchina in Coppa Italia. Diao e Goldaniga sono parzialmente in gruppo ma non ancora convocabili.

Vanoli deve fare i conti con le assenze pesanti. Gudmundsson non recupera e non è convocato, al suo posto probabile maglia da titolare per Harrison nel tridente completato da Solomon e Kean. Ancora out Rugani per problemi al polpaccio. La Fiorentina si affiderà al solito 4-3-3 con De Gea tra i pali e il centrocampo formato da Mandragora, Fagioli e Brescianini.

I precedenti recenti sorridono al Como: tre vittorie lariane e due pareggi nelle ultime cinque sfide. L’ultimo confronto, il 27 gennaio 2026, si è concluso 1-3 per il Como al Franchi.

Arbitro

Andrea Marchetti di Arezzo. Assistenti: Lorenzo Baccini, Stefano Politi. Quarto uomo: Gianluca Di Marco. VAR: Riccardo Maresca. AVAR: Antonio Giua.

Assenti e squalificati

COMO – Squalificati: nessuno. Infortunati: nessuno. Diffidati: Addai, Da Cunha, Paz

FIORENTINA – Squalificati: nessuno. Infortunati: Gudmundsson (trauma distorsivo alla caviglia, rientro fine febbraio), Lamptey (lacerazione del crociato anteriore, rientro marzo), Rugani (problema al polpaccio, rientro fine febbraio). Diffidati: Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi.



Le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Harrison. Allenatore: Vanoli.

Dove vederla in TV e streaming

Como-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia tramite l’app DAZN su smart TV, sia in streaming su computer, tablet e smartphone attraverso il sito ufficiale. Chi ha attivato l’opzione Zona DAZN potrà vedere la partita anche su Sky, in particolare sul canale numero 214 (DAZN 1).

Lazio-Atalanta, stadio Olimpico – ore 18.00

La Lazio di Maurizio Sarri cerca punti preziosi per restare agganciata alla zona Europa contro un’Atalanta in piena corsa Champions. I biancocelesti, ottavi in classifica con 33 punti, arrivano dal pareggio beffa subito all’ultimo minuto a Torino contro la Juventus (2-2) dopo la vittoria convincente contro il Bologna per 1-1. La squadra è ancora in corsa per un posto in Europa League o Conference League, ma serve continuità di risultati.

L’Atalanta di Raffaele Palladino è invece settima a quota 39 punti, sei lunghezze sopra la Lazio. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Cremonese che ha confermato il buon momento della squadra. L’Atalanta ha vinto sette delle ultime nove gare di Serie A e punta dritto a un posto Champions League, obiettivo alla portata considerando il vantaggio sulla Lazio e le buone prestazioni recenti.

Sarri deve fare i conti con diverse assenze importanti. Oltre a Zaccagni, indisponibile almeno fino a fine febbraio, manca anche Pedro, uscito in barella durante la sfida contro il Bologna per una distorsione alla caviglia. Al suo posto giocherà Noslin, che proprio contro i rossoblù lo aveva sostituito segnando nella ripresa. In difesa, invece, manca lo squalificato Romagnoli: al suo posto scenderà in campo Provstgaard accanto a Gila. Sugli esterni Marusic e Tavares, mentre a centrocampo il trio sarà formato da Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor. In attacco Isaksen e Noslin agiranno ai lati di Maldini.

Palladino dovrà fare a meno di De Ketelaere, fermo per una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro con rientro previsto per aprile. Al suo posto sulla trequarti tornerà Samardzic, come già accaduto contro la Cremonese. In attacco resta in dubbio Scamacca per un problema fisico, con Krstovic pronto a partire dal primo minuto in caso di forfait del centravanti titolare. Il resto della formazione vedrà il solito 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, difesa a tre con Scalvini, Hien e Ahanor, e sulle fasce Zappacosta e Zalewski.

I precedenti sono equilibrati: nelle ultime cinque sfide due vittorie per parte e un pareggio. L’ultimo confronto, il 19 ottobre 2025, era finito 0-0 a Bergamo.

Arbitro

Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Perrotti e Laudato. VAR: Marco Di Paolo. AVAR: Andrea Gariglio.

Assenti e squalificati

LAZIO – Squalificati: Romagnoli (1 giornata). Infortunati: Lazzari (problema al polpaccio, rientro fine febbraio), Pedro (distorsione alla caviglia con interessamento capsulo-legamentoso, rientro metà marzo), Zaccagni (lesione del muscolo obliquo dell’addome, rientro inizio marzo). Diffidati: Cancellieri.

ATALANTA – Squalificati: nessuno. Infortunati: De Ketelaere (lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro, rientro aprile), Scamacca (problema fisico, da valutare). Diffidati: nessuno.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Dove vederla in TV e streaming

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite app e sito ufficiale su smart TV, computer, tablet e smartphone. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’opzione Zona DAZN, la sfida sarà visibile anche in TV su DAZN 1, canale numero 214 di Sky

Inter-Juventus, stadio Giuseppe Meazza – ore 20.45

Il derby d’Italia chiude la giornata con una sfida che vede l’Inter di Cristian Chivu a caccia di continuità per consolidare il primato in classifica. I nerazzurri, primi con 58 punti, arrivano da un momento magico: undici vittorie nelle ultime dodici partite di campionato, con ben tredici gol segnati nelle ultime tre gare tra Pisa (6-2), Cremonese (2-0) e Sassuolo (0-5). L’Inter vuole allungare sul Milan, ora a -5 dopo la vittoria di ieri a Pisa.

La Juventus di Luciano Spalletti è invece quarta a quota 46 punti, dodici lunghezze dietro i nerazzurri ma a pari merito con la Roma. I bianconeri sono reduci dal pareggio per 2-2 contro la Lazio e dall’eliminazione in Coppa Italia, ma in campionato hanno vinto sette delle precedenti nove gare. La Juventus deve vincere per restare agganciata alla zona Champions e provare a ridurre il distacco dall’Inter, anche se la rincorsa scudetto appare ormai molto difficile.

Chivu può contare su una rosa quasi al completo. Registrato il rientro parziale col gruppo di Dumfries, mentre sono completamente recuperati sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu, fondamentali per il centrocampo nerazzurro. L’Inter dovrebbe confermare il solito 3-5-2 con Sommer tra i pali, difesa a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni, centrocampo a cinque con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce e il trio Barella-Calhanoglu-Zielinski in mezzo. In attacco la coppia Lautaro Martinez-Thuram.

Spalletti deve fare i conti con le assenze pesanti di Vlahovic (lesione di alto grado all’adduttore sinistro, rientro metà marzo) e Milik (problema fisico, rientro inizio febbraio). In compenso ha recuperato Conceicao dal fastidio al ginocchio e McKennie, mentre è completamente recuperato anche Yildiz. Brutta notizia invece per Khephren Thuram, non convocato dopo aver subito una contusione in allenamento: al suo posto Koopmeiners. La Juventus si schiererà con il 3-4-2-1: Di Gregorio in porta, difesa a tre con Kalulu, Bremer e Kelly, esterni Conceicao e Cambiaso, centrocampo con Locatelli e Koopmeiners, trequarti con McKennie e Yildiz a supporto di David unica punta.

I precedenti recenti sorridono alla Juventus: su nove incontri dal 2022/23, i bianconeri hanno ottenuto quattro vittorie contro le due dell’Inter (tre pareggi). In campionato il bilancio è ancora più netto: quattro vittorie Juve, due pareggi e solo un successo nerazzurro. L’ultima vittoria dell’Inter risale al 4 febbraio 2024 (1-0), oltre 740 giorni fa.

Arbitro

Simone La Penna (foto). Assistenti: Meli, Alassio. Quarto uomo Doveri. VAR: Gianluca Chiffi. AVAR: Daniele Abisso.

Assenti e squalificati

INTER – Squalificati: nessuno. Infortunati: Dumfries (rientro parziale in gruppo, da valutare). Diffidati: Barella, Calhanoglu.

JUVENTUS – Squalificati: nessuno. Infortunati: Milik (problema fisico, rientro inizio febbraio), Thuram (contusione, non convocato), Vlahovic (lesione di alto grado all’adduttore sinistro, rientro metà marzo). Diffidati: Locatelli, McKennie.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Conceicao, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Dove vederla in TV e streaming

Inter-Juventus sarà trasmessa su DAZN, Sky e NOW. Gli abbonati potranno seguire il match su DAZN tramite app e sito ufficiale, oppure su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go e sull’app DAZN.

Serie A, il turno in programma

Pisa-Milan 1-2 (39’ Loftus-Cheek, 71’ Loyola, 85’ Modric)

Sabato 14 febbraio

Como-Fiorentina, ore 15.00

Lazio-Atalanta, ore 18.00

Inter-Juventus, ore 20.45

Domenica 15 febbraio

Udinese-Sassuolo, ore 12.30

Cremonese-Genoa, ore 15.00

Parma-Verona, ore 15.00

Torino-Bologna, ore 18.00

Napoli-Roma, ore 20.45

Lunedì 16 febbraio

Cagliari-Lecce, ore 20.45

Classifica

Inter 58

Milan 53

Napoli 49

Juventus 46

Roma 46

Como 41

Atalanta 39

Lazio 33

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 27

Parma 26

Genoa 23

Cremonese 23

Lecce 21

Fiorentina 18

Verona 15

Pisa 15

Prossimo turno, 26ª giornata

Recupero 24esima, Mercoledì 18 febbraio

Milan-Como, ore 20.45

Giovedì 20 febbraio

Sassuolo-Verona, ore 20.45

Venerdì 21 febbraio

Juventus-Como, ore 15.00

Lecce-Inter, ore 18.00

Venerdì 21 febbraio

Cagliari-Lazio, ore 20.45

Sabato 22 febbraio

Genoa-Torino, ore 12.30

Atalanta-Napoli, ore 15.00

Milan-Parma, ore 18.00

Roma-Cremonese, ore 20.45

Domenica 23 febbraio

Fiorentina-Pisa, ore 18.30

Bologna-Udinese, ore 20.45