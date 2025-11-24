Due posticipi interessanti anche per la classifica chiudono la 12esima giornata di Serie A, si giocano Torino-Como e Sassuolo-Pisa in una graduatoria che cambia ancora e che ora vede la Roma di Gasperini isolata al comando della classifica con l’Inter scavalcata dal Milan

Serie A, oggi Torino-Como e Sassuolo-Pisa | Dove vederle in TV e in streaming

Il lunedì di Serie A si affida ai due posticipi per completare il quadro della giornata, con incroci che raccontano momenti e prospettive molto diverse che raccontano storie e momenti diversi.

Serie A, il programma di oggi

Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, il Torino accoglie il Como in una sfida che oppone due squadre con ambizioni distanti ma con l’esigenza comune di dare una sterzata al proprio percorso. I granata cercano continuità dopo settimane altalenanti, mentre il Como è a ridosso delle posizioni euroee ma ha bisogno di punti pesanti per dare una prospettiva ancora più ambiziosa ai propri programmi.

In serata, alle 20.45, tocca a Sassuolo-Pisa: un confronto che arriva dopo i segnali contrastanti delle ultime settimane, con i neroverdi chiamati a confermarsi e il Pisa che ha mostrato qualità sorprendenti nel reggere il ritmo della categoria facendo punti importanti ma con la necessità di mantenersi al di sopra della zona retrocessione.

Due match che, ciascuno a suo modo, pesano per umori, classifica e prospettive.

Le partite di ieri

Il turno si è già infiammato con i risultati delle gare disputate domenica, che hanno pesato sia in zona salvezza sia nella corsa alle posizioni europee. Il Parma ha piazzato un colpo pesante in trasferta ribaltando il Verona e confermando una solidità che ormai non sorprende più. La Roma ha mostrato continuità e qualità superando la Cremonese, un successo importante per dare ritmo alla rincorsa verso l’alto che vede ora i giallorossi soli al vertice della classifica.

La Lazio ha ritrovato fluidità e concretezza regolando il Lecce con autorità anche se con il gol decisivo a tempo scaduto. Il risultato più pesante è però maturato a San Siro, dove il Milan ha espugnato il campo dell’Inter con uno 0-1 che ha ridisegnato lo scenario nelle zone altissime della classifica, riaprendo un duello che sembrava indirizzato. Decisivi sia il gol di Pulisic che le parate di Maignan che ha neutralizzato un calcio di rigore di Calhanoglu, ex di turno e di solito infallibile dal dischetto.

Torino-Como, Olimpico Grande Torino – ore 18.30

Posticipo del tardo pomeriggio all’Olimpico Grande Torino, dove i granata di Baroni vogliono dare continuità a una striscia positiva fatta di sei risultati utili consecutivi, impreziosita dal pari nel derby contro la Juventus. Il Como di Fabregas arriva con quattro punti in più in classifica e con la consapevolezza di potersela giocare alla pari, pur venendo da due 0-0 consecutivi contro Napoli e Cagliari e da un digiuno di vittorie esterne che dura dalla rimonta di Firenze del 21 settembre.

Baroni conferma il 3-5-2 che ha ridato compattezza al Toro, con Paleari ancora titolare tra i pali e coppia offensiva formata da Ngonge e Adams, preferito a Zapata per dare profondità e aggressività in pressione. Fabregas, invece, resta fedele al 4-2-3-1 che esalta la qualità dei trequartisti: Morata guida l’attacco, supportato dalla fantasia di Nico Paz e dagli strappi di Addai e Kuhn, con Perrone e Da Cunha a fare da filtro e prima regia davanti alla difesa.

Assenti e squalificati

Torino: indisponibili Ilic, Nkounkou, Schuurs, Simeone; nessuno squalificato.

Como: indisponibili Diao, Dossena, Goldaniga, Sergi Roberto; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Kuhn; Morata. All. Fabregas.

Arbitro

Bonacina (Moro e Galimberti), IV Manganiello, VAR Prontera, AVAR Paterna.

Dove vederla

Torino-Como sarà trasmessa in diretta alle 18.30 su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), con visione in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Sassuolo-Pisa, Mapei Stadium – ore 20.45

Monday night al Mapei Stadium per chiudere il dodicesimo turno, con un Sassuolo protagonista di un avvio sopra le aspettative e reduce dal colpo sull’Atalanta, e un Pisa che ha trovato continuità e fiducia grazie a una serie aperta di cinque risultati utili consecutivi. Neroverdi in zona tranquilla a quota 16, nerazzurri a caccia di punti salvezza ma con l’impressione di potersela giocare contro chiunque grazie alla compattezza costruita da Gilardino.

Grosso insiste sul 4-3-3 con una struttura ormai riconoscibile: Muric in porta, Walukiewicz di fatto terzino destro aggiunto, Berardi e Laurienté larghi ai lati di Pinamonti in un tridente che può colpire in tanti modi diversi. Il Pisa risponde con il 3-4-2-1, affidandosi al lavoro di Nzola in avanti e alla doppia trequarti Tramoni-Moreo, pronta a cucire tra centrocampo e attacco. Sulle corsie esterne spinta garantita da Touré e Leris, mentre in mezzo Marin e Aebischer danno equilibrio e sostanza.

Assenti e squalificati

Sassuolo: indisponibile Turati; nessuno squalificato.

Pisa: indisponibili Akinsanmiro, Cuadrado; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Gilardino.

Arbitro

Di Marco (Zingarelli e Di Giacinto), IV Feliciani, VAR Gariglio, AVAR Aureliano.

Dove vederla

Sassuolo-Pisa sarà visibile alle 20.45 in diretta su DAZN, anche sul canale DAZN 1 (214 del bouquet Sky per chi ha attivato Zona DAZN), e in streaming su app e sito DAZN.

Risultati della 12esima giornata

Cagliari-Genoa 3-3

Vitinha 18′, Borrelli 33′, Ostigard 41′, Esposito 43′, Borrelli 60′, Martin 83′.

Udinese-Bologna 0-3

Pobega 54′ e 59′, Bernardeschi 90’+4.

Fiorentina-Juventus 1-1

Kostic 45’+5, Mandragora 48′

Napoli-Atalanta 3-1

Neres 17′, Neres 38′, Lang 45′, Scamacca 52′.

Verona-Parma 1-2

Pellegrino 18′, Giovane 65′, Pellegrino 80′.

Cremonese-Roma 1-3

Soulé 17’, Ferguson 64′, Wesley 69′, Folino 90’+3

Lazio-Lecce 2-0

Guendouzi 29′, Noslin 90’+5.

Inter-Milan 0-1

Pulisic 54′.

Lunedì 24 novembre

Torino-Como – ore 18.30

Sassuolo-Pisa – ore 20.45

Classifica

Roma 27, Milan e Napoli 25, Inter e Bologna 24, Juventus 20, Como 18, Lazio e Sassuolo 16, Udinese 15, Torino e Cremonese 14, Atalanta 13, Cagliari e Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Fiorentina e Verona 6.

Venerdì 29 novembre

Como-Sassuolo – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Sabato 29 novembre

Genoa-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Parma-Udinese – ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Cagliari – ore 18.00 (DAZN)

Milan-Lazio – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 30 novembre

Lecce-Torino – ore 12.30 (DAZN)

Pisa-Inter – ore 15.00 (DAZN)

Atalanta-Fiorentina – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Roma-Napoli – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 1 dicembre

Bologna-Cremonese – ore 20.45 (DAZN)