Serie A oggi in TV, dove vedere Torino-Lecce, Como-Atalanta, Cremonese-Inter e Parma-Juventus | Orari e programma TV e streaming

Oggi, domenica 1 febbraio 2026, la Serie A torna in campo con quattro partite valide per la 23ª giornata di campionato. Si inizia a pranzo con Torino-Lecce alle ore 12.30, si prosegue alle 15.00 con Como-Atalanta, poi alle 18.00 tocca a Cremonese-Inter e si chiude in serata con il big match Parma-Juventus alle ore 20.45.

Il programma di oggi in Serie A

Le quattro partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, con alcune gare disponibili anche su Sky. Il turno si presenta ricco di spunti interessanti: la Juventus fa visita al Parma in quello che sulla carta è il match di cartello della giornata, mentre l’Inter capolista è attesa dalla trasferta insidiosa sul campo della Cremonese. L’Atalanta cerca continuità dopo le ultime prestazioni convincenti affrontando il Como, mentre il Torino ospita un Lecce in cerca disperata di punti salvezza.

Le partite di ieri

La 23ª giornata si è aperta ieri con tre anticipi che hanno già segnato la classifica. Il Cagliari di Pisacane non si ferma più: dopo Juventus e Fiorentina, anche il Verona finisce al tappeto con un roboante 4-0 alla Unipol Domus. Mazzitelli apre le danze bissando la rete contro la Juve, Kilicsoy raddoppia con una splendida sforbiciata volante, poi l’espulsione di Sarr nel secondo tempo spacca definitivamente la gara. Sulemana e Idrissi, entrambi subentrati, chiudono i conti nel finale. I sardi volano a quota 28 punti e ipotecano già la salvezza, mentre il Verona resta ultimo con la panchina di Zanetti sempre più traballante.

Il Napoli torna a sorridere battendo 2-1 la Fiorentina al Maradona. Serata da ricordare per Vergara, che trova il primo gol in Serie A davanti al suo pubblico a distanza di pochi giorni dalla rete contro il Chelsea nel match ha visto gli azzurri esclusi dalla Champions League. Poi Gutierrez raddoppia nella ripresa con un sinistro a giro di rara bellezza. Solomon accorcia per i viola, ma gli azzurri resistono fino alla fine agli assalti di Kean e Gudmundsson e chiudono una mini crisi di risultati che cominciava a farsi preoccupante. Per la Fiorentina di Vanoli è la seconda sconfitta consecutiva e la zona retrocessione si fa sempre più minacciosa. Pesante l’infortunio al ginocchio di Di Lorenzo, uscito in barella.

Fatale invece la trasferta di Pisa per Alberto Gilardino: il Sassuolo vince 3-1 all’Arena Garibaldi con una prestazione di grande qualità firmata da un Berardi in stato di grazia. Il capitano neroverde sblocca il match, propizia l’autogol di Caracciolo e confeziona assist a ripetizione. Inutile la momentanea riapertura di Aebischer: Koné chiude i conti per il 3-1 finale che costa l’esonero a Gilardino: probabile al suo posto in panchina l’arrivo di Giampaolo. Il Pisa resta ultimo a quota 14 insieme al Verona.

Serie A, le partite di Oggi

Torino-Lecce, stadio Olimpico Grande Torino – Ore 12.30

Si apre alle 12.30 la domenica di Serie A con uno scontro diretto per la salvezza che mette di fronte Torino e Lecce all’Olimpico Grande Torino. I granata di Marco Baroni vivono un momento drammatico: quattro sconfitte consecutive, con l’umiliante 6-0 subito a Como nell’ultimo turno che ha fatto sprofondare la squadra a quota 23 punti, al quindicesimo posto ma con la zona retrocessione pericolosamente vicina. Non va molto meglio al Lecce di Eusebio Di Francesco, che dopo una serie interminabile di ko ha finalmente strappato uno 0-0 casalingo contro la Lazio, portandosi a 18 punti e rimanendo quartultimo con appena un punto di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.

La differenza in classifica è di soli cinque punti, ma soprattutto di una sola posizione, il che rende la sfida ancora più delicata. Il Torino deve assolutamente invertire la rotta dopo un mese di gennaio da dimenticare, mentre il Lecce cerca quella vittoria che manca da troppo tempo e che potrebbe dare una spinta importante alla corsa salvezza. I precedenti recenti sorridono ai salentini, imbattuti nelle ultime tre sfide ufficiali contro i granata e vincitori per 2-1 all’andata. Baroni è in piena emergenza con tantissimi indisponibili, tra cui il dubbio Simeone, mentre Di Francesco recupera Gaspar dalla squalifica ma ha ancora qualche dubbio in attacco tra Banda, Sottil, Cheddira e Stulic.

Assenti e squalificati

Torino – Squalificati: nessuno. Diffidati: Vlasic. Infortunati: Aboukhlal (problema ai flessori), Gineitis (problema ai flessori), Ilic (lombosciatalgia), Ismajli (interessamento distrattivo parziale ai flessori, rientro fine febbraio), Masina (problema muscolare), Schuurs (operato al ginocchio, tempi indefiniti), Simeone (problema muscolare)

Lecce – Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno. Infortunati: Berisha (lesione di secondo grado al retto femorale, rientro inizio febbraio), Camarda (problema alla spalla, rientro aprile), Pierret (lesione al muscolo otturatore)

Probabili Formazioni

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Njie, Adams. All. Baroni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

Arbitro

Simone Sozza (sezione di Seregno). Assistenti: Baccini-Costanzo. IV ufficiale: Marchetti. VAR: Aureliano. AVAR: Di Vuolo.

Dove vederla in TV

Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN a partire dalle ore 12.30. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile sulla piattaforma DAZN tramite app e sito ufficiale. Chi ha attivato Zona DAZN potrà seguire la gara anche su Sky al canale 214 (DAZN 1).

Como-Atalanta, Stadio Giuseppe Sinigaglia – Ore 15.00

Alle 15.00 va in scena uno dei match più interessanti della giornata: Como-Atalanta al Sinigaglia è un autentico scontro diretto per la qualificazione alle coppe europee. I lariani di Cesc Fabregas vivono il momento più brillante della stagione: tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia contro Lazio (3-0 in trasferta), Torino (6-0) e Fiorentina (3-1), con 12 gol segnati e uno solo subito. Il Como occupa il sesto posto con 40 punti e sogna in grande, forte di un gioco spettacolare che ha impressionato tutta la Serie A.

L’Atalanta di Raffaele Palladino arriva invece da un periodo più altalenante: dopo il sontuoso 4-0 rifilato al Parma nell’ultimo turno di campionato, la Dea ha perso sia in Champions League contro Union Saint-Gilloise che contro l’Athletic Bilbao, mentre ha pareggiato 1-1 a Pisa. I bergamaschi sono settimi con 35 punti, cinque lunghezze sotto il Como, e non possono permettersi altri passi falsi se vogliono restare agganciati al treno europeo.

La sfida si presenta come un vero e proprio spartiacque per entrambe: i lariani puntano a consolidare la loro posizione, l’Atalanta deve recuperare terreno. Fabregas recupera Douvikas dopo il problema accusato in Coppa Italia e conferma il tridente Baturina-Nico Paz-Rodriguez alle spalle del greco. Palladino deve fare a meno di Lookman, non convocato per motivi di mercato, e punta su De Ketelaere, Scamacca e Raspadori in attacco.

Assenti e squalificati

Como – Squalificati: nessuno. Diffidati: Paz. Infortunati: Diao (lesione del bicipite femorale), Douvikas (problema alla caviglia), Goldaniga (problema al tallone, rientro inizio febbraio)

Atalanta – Squalificati: nessuno. Diffidati: De Roon. Infortunati: Bakker (rottura del crociato, rientro metà febbraio), Lookman (non convocato per motivi di mercato)

Probabili Formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino

Arbitro

Luca Pairetto (sezione di Nichelino). Assistenti: Imperiale-Ceccon. IV ufficiale: Marinelli. VAR: Chiffi. AVAR: Paterna.

Dove vederla in TV

Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN a partire dalle ore 15.00. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile sulla piattaforma DAZN tramite app e sito ufficiale. Chi ha attivato Zona DAZN potrà seguire la gara anche su Sky al canale 214 (DAZN 1).

Cremonese-Inter, stadio Giovanni Zini – ore 18.00

Alle 18.00 l’Inter capolista fa visita alla Cremonese allo stadio Zini per consolidare il primato in classifica e provare l’allungo decisivo. I nerazzurri di Cristian Chivu volano sulle ali dell’entusiasmo dopo la splendida vittoria di Dortmund in Champions League e guidano la Serie A con 52 punti, cinque lunghezze di vantaggio sul Milan e addirittura nove su Napoli e Roma. La squadra sta attraversando un momento di forma straordinario, confermato anche dal 6-2 rifilato al Pisa nell’ultimo turno di campionato.

La Cremonese di Davide Nicola vive invece un periodo complicatissimo: non vince dal 7 dicembre (successo per 2-0 contro il Monza) e nell’ultimo turno ha perso 1-0 contro il Sassuolo. I grigiorossi occupano il tredicesimo posto con 23 punti, a pari merito con Parma e Torino, ma la zona retrocessione dista appena sei lunghezze e si fa sempre più minacciosa. La sfida sembra proibitiva per i padroni di casa: i precedenti parlano chiarissimo con 17 vittorie dell’Inter su 24 confronti totali, mentre la Cremonese ha vinto soltanto tre volte.

Nicola deve fare a meno dello squalificato Barbieri in difesa, con Zerbin pronto a sostituirlo sulla fascia, mentre in attacco è confermata la coppia Bonazzoli-Vardy. Chivu ha problemi a centrocampo per le assenze di Calhanoglu e Barella, entrambi infortunati: al loro posto giocheranno Sucic e Zielinski. In attacco rientra Lautaro Martinez dal primo minuto accanto a Pio Esposito, con Thuram che rifiata.

Assenti e squalificati

Cremonese – Squalificati: Barbieri (1 giornata). Diffidati: nessuno. Infortunati: Bondo (problema muscolare), Collocolo (elongazione al retto femorale, rientro fine febbraio), Sanabria (problema fisico)

Inter – Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Calhanoglu. Infortunati: Barella (risentimento al muscolo psoas della coscia, rientro inizio febbraio), Calhanoglu (risentimento muscolare al soleo sinistro, rientro inizio febbraio), Carlos Augusto (affaticamento muscolare), Dumfries (operato alla caviglia, rientro fine febbraio)

Probabili Formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

Arbitro

Paride Tremolada (sezione di Monza). Assistenti: Rossi M.-Yoshikawa. IV ufficiale: Collu. VAR: Maresca. AVAR: Gariglio.

Dove vederla in TV

Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251), oltre che su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile su NOW, Sky Go e DAZN tramite app e sito ufficiale.

Parma-Juventus, Stadio Ennio Tardini – ore 20.45

Si chiude alle 20.45 la domenica di Serie A con il posticipo serale tra Parma e Juventus al Tardini, match di cartello della 23ª giornata. La Juventus di Luciano Spalletti arriva dalla convincente vittoria per 3-0 contro il Napoli campione d’Italia e punta a entrare tra le prime quattro, accorciando anche il distacco dalla capolista Inter. I bianconeri occupano il quinto posto con 42 punti, a un solo punto dal quarto posto occupato dalla Roma e a dieci dalla vetta, e nelle ultime settimane sono tornati a macinare risultati: escludendo il ko di Cagliari, la squadra sta viaggiando a ritmi elevatissimi con prestazioni sempre più solide sia in campionato che in Champions League.

Il Parma di Mariano Cuesta vive invece un momento più complicato: dopo tre risultati utili consecutivi, incluso lo 0-0 strappato al Maradona contro il Napoli, è arrivata la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta nell’ultimo turno. I ducali sono quattordicesimi con 23 punti, in piena zona playout ma con un rassicurante +6 sul terzultimo posto. I precedenti recenti sorridono alla Juventus, che ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Parma, con un pareggio e una sola sconfitta. Cuesta conferma la difesa a tre guidata da Circati e in attacco schiera la coppia Oristanio-Pellegrino, con Valenti e Ndiaye out per infortunio. Spalletti rilancia i titolarissimi dopo il turnover di Champions: Di Gregorio in porta, Cambiaso a sinistra, Locatelli in regia. In attacco Yildiz alle spalle di Jonathan David, con il dubbio Conceiçao-Miretti sulla trequarti. Occhio a Bremer che potrebbe riposare, con Gatti pronto a sostituirlo.

Assenti e squalificati

Parma – Squalificati: nessuno. Diffidati: Delprato, Nicolussi Caviglia. Infortunati: Almqvist (lesione alto grado ai flessori, rientro maggio), Frigan (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, rientro febbraio-marzo), Ndiaye (pubalgia), Suzuki (frattura del terzo dito della mano e dello scafoide, rientro fine febbraio/inizio marzo), Valenti (lesione muscolare flessori, rientro fine febbraio)

Juventus – Squalificati: nessuno. Diffidati: Locatelli. Infortunati: Milik (problema fisico, rientro inizio febbraio), Rugani (lesione di medio grado al gemello mediale, rientro fine gennaio), Vlahovic (lesione di alto grado all’adduttore sinistro, rientro marzo)



Probabili Formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Sorensen, Ondrejka, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti



Arbitro

Francesco Fourneau (sezione di Roma 1). Assistenti: Rossi M.-Yoshikawa. IV ufficiale: Collu. VAR: Maresca. AVAR: Gariglio.

Dove vederla in TV

Parma-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN a partire dalle ore 20.45. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile sulla piattaforma DAZN tramite app e sito ufficiale. Chi ha attivato Zona DAZN potrà seguire la gara anche su Sky al canale 214 (DAZN 1).

Serie A, 23esima giornata

Lazio-Genoa3-2

56’ Pedro rig., 62’ Taylor, 67’ Malinovskyi rig., 75’ Vitinha, 90’+10 Cataldi rig.

Pisa-Sassuolo 1-3

26′ Berardi (S), 45’+1 aut. Caracciolo (S), 51′ Aebischer (P), 59′ Koné (S)

Napoli-Fiorentina 2-1

11′ Vergara (N), 49′ Gutierrez (N), 57′ Solomon (F)

Cagliari-Verona 4-0

36′ Mazzitelli (C), 47′ Kilicsoy (C), 84′ Sulemana (C), 91′ Idrissi (C)

Domenica 1 febbraio

Torino-Lecce ore 12.30

Como-Atalanta ore 15.00

Cremonese-Inter ore 18.00

Parma-Juventus ore 20.45

Domenica 2 febbraio

Udinese-Roma ore 20.45

Lunedì 3 febbraio

Bologna-Milan ore 20.45

Classifica

Inter 52 Milan 47 Napoli 46 Roma 43 Juventus 42 Como 40 Atalanta 35 Lazio 32 Bologna 30 Udinese 29 Sassuolo 29 Cagliari 28 Cremonese 23 Parma 23 Torino 23 Genoa 23 Lecce 18 Fiorentina 17 Pisa 14 Verona 14

Prossimo Turno

Giovedì 6 febbraio

Verona-Pisa ore 20.45

Venerdì 7 febbraio

Genoa-Napoli ore 18.00

Fiorentina-Torino ore 20.45

Sabato 8 febbraio

Bologna-Parma ore 12.30

Lecce-Udinese ore 15.00

Milan-Como ore 15.00 (recupero)

Sassuolo-Inter ore 18.00

Juventus-Lazio ore 20.45

Domenica 9 febbraio

Atalanta-Cremonese ore 18.30

Roma-Cagliari ore 20.45