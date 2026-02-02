Serie A oggi in TV, dove vedere Udinese-Roma | Orario, canale e streaming, turno, marcatori e classifica

C’è un’unica partita oggi per la 23ª giornata di Serie A. Alle 20.45 si gioca Udinese-Roma, scontro diretto per l’Europa tra la decima e la quarta forza del campionato.

I giallorossi di Ranieri arrivano dalla vittoria contro il Napoli e vogliono consolidare il quarto posto, mentre i friulani di Runjaic cercano punti preziosi per avvicinarsi alla zona europea. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Domani ulteriore posticipo al Dall’Ara tra Bologna e Milan.

Serie A, 23esima giornata

I risultati di ieri

Il Torino di Baroni torna finalmente a sorridere dopo quattro sconfitte consecutive (tra cui il pesantissimo 6-0 di Como) battendo 1-0 il Lecce all’Olimpico Grande Torino. Decide il gol di Che Adams al 29′, su assist di Vlasic, in una partita combattuta e intensa, molto equilibrata, ma mai bellissima e pesantemente condizionata dal risultato finale. I granata salgono a 26 punti e respirano in chiave salvezza, mentre il Lecce rimane quart’ultimo a 18 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Como e Atalanta pareggiano 0-0 in un match dominato dai padroni di casa anche in considerazione dell’inferiorità numerica dei bergamaschi per 82 minuti: espulsione di Ahanor all’8′ per un fallo di reazione su Perrone. Ma il Como spreca tantissimo con Douvikas e Ramon, oltre a un protagonista assoluto come Marco Carnesecchi che si erge a muro invalicabile e che nel recupero compie il miracolo più grande, parando il rigore che poteva essere decisivo a Nico Paz al 98′, regalando un punto d’oro alla Dea. Como che resta a +5 sull’Atalanta ma manca il sorpasso momentaneo sulla Juventus, mordendosi le mani per un’occasione d’oro gettata al vento.

L’Inter di Chivu continua la sua marcia trionfale e schiaccia la Cremonese 2-0 a domicilio, portandosi a 55 punti e a +8 sul Milan (che deve ancora giocare). Decidono Lautaro Martinez al 16′ su assist di Dimarco da calcio d’angolo e Zielinski al 31′ con un bolide mancino dal limite. Partita sospesa per qualche minuto al 48′ per un brutto episodio: un petardo lanciato dal settore ospiti cade vicinissimo al portiere della Cremonese Emil Audero, che rimane stordito. Ci saranno conseguenze per l’Inter: il tifoso protagonista della vicenda ha perso tre dita ed è stato idenificato e segnalato alle autorità. La squadra di Davide Nicola è in crisi profonda e non vince dal 7 dicembre.

La Juventus travolge 4-1 il Parma al Tardini con una prestazione straripante. Doppietta di Bremer (15′ e 54′), rete acrobatica di McKennie (37′) e tap-in di David (64′) portano i bianconeri al quarto posto con 45 punti, momentaneamente davanti alla Roma, che gioca stasera. Nel mezzo l’autogol sfortunato di Cambiaso (51′) che riapre momentaneamente la partita. Spalletti conferma il suo momento magico sulla panchina bianconera.

Serie A, la partita di oggi

Udinese-Roma, Bluenergy Stadium – ore 20.45

Scontro diretto per l’Europa tra Udinese e Roma al Bluenergy Stadium di Udine. I friulani di Kosta Runjaic vengono dalla vittoria per 3-1 sul campo del Verona che ha interrotto una serie negativa e riacceso le speranze di avvicinamento alla zona europea. I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono reduci dal pareggio 1-1 in Europa League contro il Panathinaikos che ha comunque garantito il passaggio agli ottavi di finale, ma in campionato il trend è positivo con due vittorie consecutive che hanno consolidato la zona Champions.

La classifica parla chiaro: la Roma è quarta con 43 punti, l’Udinese decima a 29. Una vittoria dei bianconeri friulani li porterebbe a -11 dalla zona Champions, riducendo sensibilmente il gap e tenendo vivo il sogno europeo. Un successo giallorosso consoliderebbe invece il quarto posto e permetterebbe a Gasperini di mettere ulteriore distanza dalle inseguitrici, soprattutto in un momento in cui la lotta per la Champions si fa sempre più serrata. Runjaic deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili che complica non poco le scelte: oltre agli infortunati di lungo corso, pesa l’assenza del grande ex Nicolò Zaniolo, che avrebbe sicuramente gradito affrontare la sua ex squadra. Stagione finita per Zanoli, sulla destra spazio a Ehizibue.

In attacco confermato il tandem Atta-Davis che sta garantendo gol e pericolosità offensiva. Gasperini ritrova finalmente Donyell Malen dopo l’assenza in Europa League (non era in lista UEFA) e l’olandese sarà il riferimento offensivo al posto dell’infortunato Dybala. Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle del centravanti, mentre a centrocampo l’assenza di Koné apre le porte a El Aynaoui. In difesa Ghilardi completa il trio con Mancini e Ndicka.

Gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre parlano chiaro: cinque vittorie della Roma su cinque partite, con l’Udinese che non batte i giallorossi dal lontano 2023. La sfida di andata, disputata all’Olimpico il 9 novembre 2025, si è conclusa 2-0 per la Roma. I friulani vogliono interrompere questa striscia negativa e provare il colpaccio davanti al proprio pubblico.

Assenti

UDINESE: Buksa, Kamara, Piotrowski, Rui Modesto, Sava, Zaniolo (grande ex della partita), Zanoli (stagione finita). Squalificati nessuno. Diffidati Karlstrom.

ROMA: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy. Ferguson, Koné. Diffidato: Wesley.

Probabili Formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta, Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Arbitro

Daniele Chiffi (sezione di Padova). Assistenti: Meli-Scatragli. IV ufficiale: Perri. VAR: Mariani. AVAR: Maresca.

Dove vederla in TV e in streaming

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN a partire dalle ore 20.45. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile sulla piattaforma DAZN tramite app e sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con streaming disponibile su Sky Go e NOW.

Serie A, calendario e risultati

Lazio-Genoa 3-2

56′ rig. Pedro (L), 62′ Taylor (G), 67′ rig. Malinovskyi (L), 75′ Vitinha (G), 90’+10 rig. Cataldi (L)

Pisa-Sassuolo 1-3

26′ Berardi (S), 45’+1 aut. Caracciolo (S), 51′ Aebischer (P), 59′ Koné (S)

Napoli-Fiorentina 2-1

11′ Vergara (N), 49′ Gutierrez (N), 57′ Solomon (F)

Cagliari-Verona 4-0

36′ Mazzitelli (C), 47′ Kilicsoy (C), 84′ Sulemana (C), 91′ Idrissi (C)

Torino-Lecce 1-0

29′ Adams (T)

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

16′ Lautaro Martinez (I), 31′ Zielinski (I)

Parma-Juventus 1-4

15′ Bremer (J), 37′ McKennie (J), 51′ aut. Cambiaso (P), 54′ Bremer (J), 64′ David (J)

Lunedì 2 febbraio

Udinese-Roma ore 20.45

Martedì 3 febbraio

Bologna-Milan ore 20.45

Classifica

Inter 55 Milan 47 Napoli 46 Juventus 45 Roma 43 Como 41 Atalanta 36 Lazio 33 Bologna 30 Udinese 29 Sassuolo 29 Cagliari 28 Torino 26 Genoa 23 Cremonese 23 Parma 23 Lecce 18 Fiorentina 17 Pisa 14 Verona 14

Prossimo turno, 24esima giornata

Giovedì 6 febbraio

Verona-Pisa ore 20.45

Venerdì 7 febbraio

Genoa-Napoli ore 18.00

Fiorentina-Torino ore 20.45

Sabato 8 febbraio

Bologna-Parma ore 12.30

Lecce-Udinese ore 15.00

Milan-Como ore 15.00 (recupero)

Sassuolo-Inter ore 18.00

Juventus-Lazio ore 20.45

Domenica 9 febbraio

Atalanta-Cremonese ore 18.30

Roma-Cagliari ore 20.45