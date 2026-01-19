La Serie A prosegue oggi con i due posticipi della 21ª giornata: Cremonese-Verona alle 18.30 e Lazio-Como alle 20.45. Tutte le informazioni su orari, arbitri e diretta tv e la situazione in campionato

Serie A, oggi Cremonese-Verona e Lazio-Como: orari e dove vederle in tv | Programmazione TV e streaming

La 21ª giornata di Serie A si chiude oggi con i due posticipi serali. Si parte alle 18.30 con Cremonese-Verona allo Stadio Giovanni Zini, dove i grigiorossi cercheranno punti preziosi in chiave salvezza contro un Hellas in piena difficoltà e anche più bisognosa di punti.

Alle 20.45 è la volta di Lazio-Como allo Stadio Olimpico: i biancocelesti di Baroni vogliono continuare la loro corsa verso le zone alte della classifica, mentre i lariani sono alla ricerca di conferme dopo le recenti prestazioni positive che si sono concluse con la sconfitta in casa contro il Milan.

Serie A, i risultati della 21ª giornata

La 21ª giornata di Serie A ha riservato diverse emozioni distribuite tra venerdì, sabato e domenica. Il turno si era aperto venerdì sera con il pareggio 1-1 tra Pisa e Atalanta: i nerazzurri hanno frenato ancora una volta in casa dei toscani, confermando il momento di difficoltà che li sta allontanando dalle zone di vertice della classifica. Sabato sono andate in scena tre partite decisive.

L’Inter ha consolidato la propria posizione di forza vincendo 1-0 a Udine grazie a una rete nella ripresa, confermandosi tra le protagoniste della lotta per lo scudetto. Il Napoli ha sofferto ma ha portato a casa tre punti preziosi battendo 1-0 il Sassuolo tra le mura amiche, mantenendo il passo delle prime della classe. La vera sorpresa del sabato è arrivata dalla Sardegna Arena, dove il Cagliari ha espugnato il campo della Juventus con un netto 1-0, infliggendo una pesante sconfitta ai bianconeri e complicando i loro piani di rimonta verso le zone alte.

Domenica il programma è stato particolarmente ricco. A Parma si è registrato uno 0-0 senza reti tra i padroni di casa e il Genoa, un risultato che muove la classifica di entrambe le squadre senza però cambiare significativamente le rispettive posizioni. Al Dall’Ara è andata in scena una partita combattuta tra Bologna e Fiorentina: i viola si sono imposti 2-1 in rimonta, conquistando tre punti fondamentali per risalire la graduatoria e fare un altro passo fuori dalla zona pericolosa.

La Roma ha ottenuto una vittoria importante battendo 2-0 il Torino in trasferta, dimostrando di aver ritrovato solidità difensiva e concretezza in fase offensiva. A chiudere il programma domenicale il successo di misura del Milan sul Lecce per 1-0 a San Siro: i rossoneri hanno sofferto contro i salentini ma hanno portato a casa tre punti fondamentali per non perdere terreno nella corsa alle posizioni europee. Gol di Fullkrug (nella foto di copertina) che consente ai rossoneri di mantenere le distanze dall’Inter capolista.

Serie A, le partite di oggi

Cremonese-Verona, Stadio Giovanni Zini – ore 18.30

Il primo posticipo della serata mette di fronte Cremonese e Verona in uno scontro diretto per la salvezza. I grigiorossi di Davide Nicola occupano la quattordicesima posizione con 22 punti e possono guardare con relativa tranquillità alla seconda parte di stagione, anche se l’ultimo periodo non è stato brillante: la squadra non vince da inizio dicembre e nelle ultime sei partite ha raccolto appena due pareggi. Situazione decisamente più complicata per l’Hellas di Paolo Zanetti, ultimo in classifica con 13 punti e reduce da una serie negativa di risultati che rendono fondamentale ogni punto conquistato.

Squalificati e infortunati

Cremonese – Squalificati: Pezzella. Diffidati Baieri, Bondo: nessuno. Infortunati: Payero, Sanabria, Sarmiento

Verona – Squalificati: Nunez. Diffidati: Akpa-Akpro, Orban. Infortunati: Suslov, Frese, Akpa Akpro, Belghali, Bella-Kotchap

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Bondo, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernedè, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti.

Arbitro

Alberto Tuben Arena di Torre del Greco. Assistenti: Costanzo e Cipressa. IV uomo: Colombo

VAR: Di Paolo. AVAR: Piccinini

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sul canale 214 di Sky per gli abbonati a “Zona DAZN”.

Lazio-Como, Stadio Olimpico – ore 20.45

L’Olimpico di Roma ospita la sfida tra Lazio e Como, un match che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono noni in classifica con 28 punti e puntano a risalire la graduatoria per agganciare le posizioni europee, mentre i lariani di Cesc Fàbregas occupano la sesta piazza con 34 punti e stanno disputando un campionato sorprendente, confermandosi come una delle rivelazioni della stagione.

Squalificati e infortunati

LAZIO

Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri, Cataldi, Romagnoli. Infortunati: Gigot, Patric

COMO

Squalificati: nessuno. Diffidati: Nico Paz. Infortunati: Morata, Diao, Addai, Goldaniga

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Arbitro

Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Perrotti e Cavallina. IV uomo: Feliciani. VAR: Maggioni

AVAR: Maresca

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sul canale 214 di Sky per gli abbonati a “Zona DAZN”.

Risultati

Udinese–Inter 0-1 20’ Lautaro Martinez

Napoli–Sassuolo 1-0 7’ Lobotka

Cagliari-Juventus 1-0 65’ Mazzitelli

Parma-Genoa 0-0

Bologna-Fiorentina 1-2 19′ Mandragora (F), 45′ Piccoli (F), 88′ Fabbian (B)

Torino-Roma 0-2 26′ Malen, 72′ Dybala Milan-Lecce 1-0 76′ Füllkrug

Milan-Lecce 76’ Fullkrug

Lunedì 19 gennaio

Cremonese–Hellas Verona 18.30

Lazio–Como 20.45

Classifica

Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Parma e Torino 23, Cremonese e Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina e Lecce 17, Pisa 14, Hellas Verona 13

Prossimo turno, 22esima giornata

Venerdì 23 gennaio

Inter–Pisa 20.45

Sabato 24 gennaio

Como–Torino 15.00

Fiorentina–Cagliari 18.00

Lecce–Lazio 20.45

Domenica 25 gennaio

Sassuolo–Cremonese 12.30

Atalanta–Parma 15.00

Genoa–Bologna 15.00

Juventus–Napoli 18.00

Roma–Milan 20.45

Lunedì 26 gennaio

Verona–Udinese 20.45