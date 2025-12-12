Serie A, Lecce-Pisa, anticipo salvezza al Via del Mare: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming
Lecce Pisa apre la 15esima giornata di Serie A con uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza: tre punti di differenza tra le due formazioni tanto equilibrio nei precedenti e diverse assenze pesanti.
Smaltita l’ultimo turno del 2025 di Coppe Europee, torna la Serie A che si avvicina al NMatale con la 15esima giornata e alcune partite decisamente molto interessanti spalmate lungo un programma di quattro giorni tra oggi e lunedì, ultima data dell’ultimo posticipo, quello tra Roma e Como.
Un turno apparentemente interlocutorio per le posizioni di testa, con il Napoli impegnato a Udine e l’Inter a Marassi, contro il Genoa rilanciato di Daniele De Rossi. Juventus a Bologna nel posticipo di domenica sera al Dall’Ara.
Lecce-Pisa, Via del Mare – ore 20.45
Si comincia questa sera con un anticipo estremamente importante al Via del Mare, dove il Lecce di Di Francesco e il Pisa di Gilardino si giocano punti pesantissimi per la salvezza: giallorossi quartultimi a quota 13, nerazzurri appena un gradino più sotto, ma a 10, con la possibilità per i padroni di casa di allungare a +6 così come per gli ospiti di agganciare i rivali e mettere la testa fuori dalle tre posizioni che alla fine della stagione porteranno in Serie B. Lecce reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, ma con il passo frenato dal brutto KO contro la Cremonese. Pisa in flessione dopo due sconfitte di fila contro Inter e Parma.
Di Francesco resta fedele al 4-3-3, con Berisha faro tecnico in mezzo e il tridente Pierotti–Stulic–Banda chiamato a sbloccare un attacco spesso poco prolifico. Gilardino risponde con il 3-5-2, affidandosi alla fisicità di Moreo e ai movimenti di Meister per provare a colpire in ripartenza, con Touré e Leris pronti ad allungare la squadra sugli esterni.
Assenti e squalificati
Lecce: indisponibili Fruchtl, Jean, Perez, Pierret, Marchwinski; nessuno squalificato.
Pisa: indisponibili Cuadrado, Esteves, Lusuardi, Stengs, Vural; squalificato Nzola.
Probabili formazioni
Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda.
Pisa (3-5-2) – Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Meister.
Arbitro
Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata (Cecconi e Giuggioli), IV Dionisi, VAR Maggioni, AVAR Pairetto.
Dove vederla
Lecce-Pisa sarà trasmessa in diretta e in esclusica alle 20.45 su DAZN, con visione in streaming via app e sito su smart tv, console, dispositivi mobili e pc. Per chi ha attivato Zona DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (214) di Sky.
Il programma della Serie A – 15esima giornata
Venerdì 12 dicembre
Lecce-Pisa – ore 20.45
Sabato 13 dicembre
Torino-Cremonese – ore 15.00
Parma-Lazio – ore 18.00
Atalanta-Cagliari – ore 20.45
Domenica 14 dicembre
Milan-Sassuolo – ore 12.30
Fiorentina-Verona – ore 15.00
Udinese-Napoli – ore 15.00
Genoa-Inter – ore 18.00
Bologna-Juventus – ore 20.45
Classifica
Milan e Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo e Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Cagliari, Genoa e Parma 14, Torino 14, Lecce 13, Pisa 10, Hellas Verona 9, Fiorentina 6.
Prossimo turno – 16esima giornata
Lunedì 15 dicembre
Roma-Como – ore 20.45
Sabato 20 dicembre
Lazio-Cremonese – ore 18.00
Juventus-Roma – ore 20.45
Domenica 21 dicembre
Cagliari-Pisa – ore 12.30
Sassuolo-Torino – ore 15.00
Fiorentina-Udinese – ore 18.00
Genoa-Atalanta – ore 20.45
Mercoledì 14 gennaio
Napoli-Parma – ore 18.30
Inter-Lecce – ore 20.45
Giovedì 15 gennaio
Verona-Bologna – ore 18.30
Como-Milan – ore 20.45