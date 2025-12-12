Serie A, Lecce-Pisa, anticipo salvezza al Via del Mare: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming

Smaltita l’ultimo turno del 2025 di Coppe Europee, torna la Serie A che si avvicina al NMatale con la 15esima giornata e alcune partite decisamente molto interessanti spalmate lungo un programma di quattro giorni tra oggi e lunedì, ultima data dell’ultimo posticipo, quello tra Roma e Como.

Un turno apparentemente interlocutorio per le posizioni di testa, con il Napoli impegnato a Udine e l’Inter a Marassi, contro il Genoa rilanciato di Daniele De Rossi. Juventus a Bologna nel posticipo di domenica sera al Dall’Ara.

Lecce-Pisa, Via del Mare – ore 20.45

Si comincia questa sera con un anticipo estremamente importante al Via del Mare, dove il Lecce di Di Francesco e il Pisa di Gilardino si giocano punti pesantissimi per la salvezza: giallorossi quartultimi a quota 13, nerazzurri appena un gradino più sotto, ma a 10, con la possibilità per i padroni di casa di allungare a +6 così come per gli ospiti di agganciare i rivali e mettere la testa fuori dalle tre posizioni che alla fine della stagione porteranno in Serie B. Lecce reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, ma con il passo frenato dal brutto KO contro la Cremonese. Pisa in flessione dopo due sconfitte di fila contro Inter e Parma.

Di Francesco resta fedele al 4-3-3, con Berisha faro tecnico in mezzo e il tridente Pierotti–Stulic–Banda chiamato a sbloccare un attacco spesso poco prolifico. Gilardino risponde con il 3-5-2, affidandosi alla fisicità di Moreo e ai movimenti di Meister per provare a colpire in ripartenza, con Touré e Leris pronti ad allungare la squadra sugli esterni.

Assenti e squalificati

Lecce: indisponibili Fruchtl, Jean, Perez, Pierret, Marchwinski; nessuno squalificato.

Pisa: indisponibili Cuadrado, Esteves, Lusuardi, Stengs, Vural; squalificato Nzola.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda.

Pisa (3-5-2) – Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Meister.

Arbitro

Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata (Cecconi e Giuggioli), IV Dionisi, VAR Maggioni, AVAR Pairetto.

Dove vederla

Lecce-Pisa sarà trasmessa in diretta e in esclusica alle 20.45 su DAZN, con visione in streaming via app e sito su smart tv, console, dispositivi mobili e pc. Per chi ha attivato Zona DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (214) di Sky.

Il programma della Serie A – 15esima giornata

Venerdì 12 dicembre

Lecce-Pisa – ore 20.45

Sabato 13 dicembre

Torino-Cremonese – ore 15.00

Parma-Lazio – ore 18.00

Atalanta-Cagliari – ore 20.45

Domenica 14 dicembre

Milan-Sassuolo – ore 12.30

Fiorentina-Verona – ore 15.00

Udinese-Napoli – ore 15.00

Genoa-Inter – ore 18.00

Bologna-Juventus – ore 20.45

Classifica

Milan e Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo e Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Cagliari, Genoa e Parma 14, Torino 14, Lecce 13, Pisa 10, Hellas Verona 9, Fiorentina 6.

Prossimo turno – 16esima giornata

Lunedì 15 dicembre

Roma-Como – ore 20.45

Sabato 20 dicembre

Lazio-Cremonese – ore 18.00

Juventus-Roma – ore 20.45

Domenica 21 dicembre

Cagliari-Pisa – ore 12.30

Sassuolo-Torino – ore 15.00

Fiorentina-Udinese – ore 18.00

Genoa-Atalanta – ore 20.45

Mercoledì 14 gennaio

Napoli-Parma – ore 18.30

Inter-Lecce – ore 20.45

Giovedì 15 gennaio

Verona-Bologna – ore 18.30

Como-Milan – ore 20.45